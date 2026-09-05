Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)
АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида Томас Фахми исмли эркак яшин уришидан омон қолди. Воқеа Стейтен-Айленд ҳудудида 2026 йил 27 август куни кучли ёмғир ва момақалдироқ вақтида содир бўлган. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.
Фахми машинаси томон кетаётганида, автомобилдан тахминан 5 метр узоқликда яшин урган. Ҳодиса яқин атрофдаги уйнинг кузатув камерасига ҳам тушган. Видеода яшин чақнаганидан сўнг эркакнинг ерга йиқилгани кўринади.
Фахмининг айтишича, зарбадан кейин танасида кучли таъсирни ҳис қилган. Айниқса, ҳар икки оёғида кучли ачишиш, санчиш, увишиш ва қаттиқ оғриқ кузатилган.
Шунга қарамай, у ҳушини йўқотмаган. Бир неча сониядан сўнг ўрнидан туриб, ёрдам сўраш учун яқин атрофдаги уй томон йўл олган. Қўшниси унинг ёрдам сўраб бақирганини эшитиб, кўмакка чиққан.
Шундан сўнг Фахми шифохонага олиб борилган. Шифокорлар уни тун давомида кузатув остида ушлаб, бир қатор текширувлардан ўтказган. Унда жиддий жароҳатлар аниқланмаган ва эртаси куни шифохонадан уйига жавоб берилган.
Фахмининг яшин уришидан омон қолиши яқин атрофдаги кузатув камерасига тушгани сабабли воқеа кенг тарқалди. Эркак ҳодисадан сўнг ҳаётга бўлган муносабати ўзгарганини ва ҳар бир кунни қадрлаш кераклигини айтган.
…