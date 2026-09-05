Трамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафари

·5·Дунё
Трамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафари

АҚШ Президенти Дональд Трамп Россия ва Украина ўртасидаги қуролли тўқнашувга нуқта қўйиш бўйича расмий Вашингтоннинг махсус таклифи Россия Президенти Владимир Путинга етказилишини маълум қилди. Оқ уйда 4 сентябрь куни ўтказилган матбуот брифингида Трамп ўз вакиллари Москвага урушни тўхтатиш бўйича аниқ ташаббус билан йўл олаётганини таъкидлаб, можарони тинч йўл билан ҳал этиш учун «яхши имконият» кўраётганини билдирди. Шунингдек, Америка етакчиси Россиянинг НАТО давлатларига ҳужум қилиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлаб, Европа хавотирларини рад этди.

Москвага махсус миссия ва Путинга йўлланган таклиф

АҚШ маъмурияти урушни тўхтатиш бўйича музокараларнинг янги, юқори даражадаги босқичини бошламоқда:

  • Уиткофф ва Кушнер Москвага бормоқда: Bloomberg агентлиги хабарига кўра, АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф ҳамда Трампнинг куёви Жаред Кушнер 5 сентябрь, шанба куни Москва шаҳрига етиб келади;

  • Келишув пакети: Трамп ўз жамоаси уруш ҳаракатларини тўхтатишга қаратилган расмий таклифлар тўпламини шахсан Кремль раҳбарига тақдим этишини билдирди;

  • «Яхши имконият»: АҚШ раҳбари томонларни келишувга олиб келиш ва узоқ давом этаётган ҳарбий инқирозни музокаралар столида ҳал этиш учун ҳозирда реал имконият пайдо бўлганини урғулади.

«Мен 8 та урушга чек қўйдим, аммо ҳеч ким раҳмат айтмаяпти»: Трампнинг баёноти

Брифинг чоғида Дональд Трамп ўзининг тинчликпарварлик тажрибаси ва аввалги дипломатик ютуқларига алоҳида тўхталди:

  • Эътирозли эътироф: «Улар ўзлари билан урушни тўхтатиш таклифини олиб кетишади. Ахир мен аллақачон саккизта урушга барҳам берганман. Умид қиламанки, сиз мен билан фахрланасиз. Мен саккизта урушни тугатдим, аммо бунинг учун ҳеч ким менга муносиб баҳо бермаяпти ва хизматимни эътироф этмаяпти», — дея таъкидлади АҚШ президенти;

  • Дипломатик босим: Трамп можароларни ҳал этиш бўйича ўзига хос қатъий услуби борлигини яна бир бор намойиш этиб, Москва ва Киев ўртасида ҳам шундай муросага эришишга ишонч билдирди.

«Путин НАТОга ҳужум қилмайди»: Лейпциг можаросига жавоб

АҚШ президенти Германиянинг Лейпциг шаҳрида кузатилган дрон воқеаси ва Россиянинг альянсга хавфи борасидаги саволга кескин муносабат билдирди:

  • Берлиннинг айбловлари: Германия томони яқинда Москвани Лейпциг ҳудудида дрон ҳужуми уюштиришга уринишда айблаб чиққан эди;

  • Трампнинг шахсий муносабати: Президент ушбу хавотирларни асоссиз деб атади: «Мен Путин билан гаплашдим, мен уни жуда яхши биламан. Путин НАТО ҳудудига ҳужум қилиш ниятида эмас», — дея таъкидлаб, Россия ва Ғарб ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув хавфи йўқлигини қайд этди.

Сизнингча, Трампнинг Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер орқали Кремлга йўллаган урушни тўхтатиш таклифи Москва томонидан қабул қилинадими? Трампнинг «8 та урушга чек қўйганман» деган баёноти ортидаги ишонч Украинадаги қонли можарони ҳам тўхтата оладими ёки шартлар иккала томонни ҳам қаноатлантирмайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиҚизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиБугун, 00:25Телефонига берилиб кетган ходим креслода зиналардан тушиб кетди (видео)Телефонига берилиб кетган ходим креслода зиналардан тушиб кетди (видео)Бугун, 00:08Яшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилдиЯшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилдиКеча, 23:1653 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлдиКеча, 23:03Дунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиДунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиКеча, 23:02Киевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКиевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКеча, 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди