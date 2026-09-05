Трамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафари
АҚШ Президенти Дональд Трамп Россия ва Украина ўртасидаги қуролли тўқнашувга нуқта қўйиш бўйича расмий Вашингтоннинг махсус таклифи Россия Президенти Владимир Путинга етказилишини маълум қилди. Оқ уйда 4 сентябрь куни ўтказилган матбуот брифингида Трамп ўз вакиллари Москвага урушни тўхтатиш бўйича аниқ ташаббус билан йўл олаётганини таъкидлаб, можарони тинч йўл билан ҳал этиш учун «яхши имконият» кўраётганини билдирди. Шунингдек, Америка етакчиси Россиянинг НАТО давлатларига ҳужум қилиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлаб, Европа хавотирларини рад этди.
Москвага махсус миссия ва Путинга йўлланган таклиф
АҚШ маъмурияти урушни тўхтатиш бўйича музокараларнинг янги, юқори даражадаги босқичини бошламоқда:
Уиткофф ва Кушнер Москвага бормоқда: Bloomberg агентлиги хабарига кўра, АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф ҳамда Трампнинг куёви Жаред Кушнер 5 сентябрь, шанба куни Москва шаҳрига етиб келади;
Келишув пакети: Трамп ўз жамоаси уруш ҳаракатларини тўхтатишга қаратилган расмий таклифлар тўпламини шахсан Кремль раҳбарига тақдим этишини билдирди;
«Яхши имконият»: АҚШ раҳбари томонларни келишувга олиб келиш ва узоқ давом этаётган ҳарбий инқирозни музокаралар столида ҳал этиш учун ҳозирда реал имконият пайдо бўлганини урғулади.
«Мен 8 та урушга чек қўйдим, аммо ҳеч ким раҳмат айтмаяпти»: Трампнинг баёноти
Брифинг чоғида Дональд Трамп ўзининг тинчликпарварлик тажрибаси ва аввалги дипломатик ютуқларига алоҳида тўхталди:
Эътирозли эътироф: «Улар ўзлари билан урушни тўхтатиш таклифини олиб кетишади. Ахир мен аллақачон саккизта урушга барҳам берганман. Умид қиламанки, сиз мен билан фахрланасиз. Мен саккизта урушни тугатдим, аммо бунинг учун ҳеч ким менга муносиб баҳо бермаяпти ва хизматимни эътироф этмаяпти», — дея таъкидлади АҚШ президенти;
Дипломатик босим: Трамп можароларни ҳал этиш бўйича ўзига хос қатъий услуби борлигини яна бир бор намойиш этиб, Москва ва Киев ўртасида ҳам шундай муросага эришишга ишонч билдирди.
«Путин НАТОга ҳужум қилмайди»: Лейпциг можаросига жавоб
АҚШ президенти Германиянинг Лейпциг шаҳрида кузатилган дрон воқеаси ва Россиянинг альянсга хавфи борасидаги саволга кескин муносабат билдирди:
Берлиннинг айбловлари: Германия томони яқинда Москвани Лейпциг ҳудудида дрон ҳужуми уюштиришга уринишда айблаб чиққан эди;
Трампнинг шахсий муносабати: Президент ушбу хавотирларни асоссиз деб атади: «Мен Путин билан гаплашдим, мен уни жуда яхши биламан. Путин НАТО ҳудудига ҳужум қилиш ниятида эмас», — дея таъкидлаб, Россия ва Ғарб ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув хавфи йўқлигини қайд этди.
Сизнингча, Трампнинг Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер орқали Кремлга йўллаган урушни тўхтатиш таклифи Москва томонидан қабул қилинадими? Трампнинг «8 та урушга чек қўйганман» деган баёноти ортидаги ишонч Украинадаги қонли можарони ҳам тўхтата оладими ёки шартлар иккала томонни ҳам қаноатлантирмайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…