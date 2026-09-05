Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчи
Норвегия ҳукумати мамлакат ҳудудидаги жамоат жойларида ўрнатилган камераларга эга смарт-кўзойнаклар ҳамда бошқа тақиладиган қурилмалардан фойдаланишни тақиқлаш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда. Мазкур ташаббус замонавий технологиялар даврида фуқароларнинг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш ва махфийлик ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
AFP агентлигига таяниб хабар берилишича, рақамлаштириш вазири Карианне Тунг мамлакатда сунъий интеллект технологияларини кўзойнаклар, қулоқчинлар, бош кийимлар ва бошқа кундалик буюмларга ўрнатилган камералар ҳамда микрофонлар билан бирлаштириш бўйича яққол тенденция кузатилаётганини маълум қилган.
Хавотирли тенденция ва ҳуқуқшунослар муносабатиҲукумат эътибор қаратаётган асосий қурилмалар қаторига Meta ва Снап компанияларининг маҳсулотлари кирмоқда. Ушбу гаджетлар камералар билан жиҳозланган, интернет тармоғига уланган бўлиб, яқин келажакда юзни таниш функциясига ҳам эга бўлиши мумкинлиги хавотирларни кучайтирмоқда.
Мазкур технологиялар жамиятда турли муносабатларга сабаб бўлиб, ҳуқуқ ҳимоячилари бундай қурилмаларни аллақачон «ифлос кўзойнаклар» деб аташга улгуришди. Бу эса ўз навбатида истеъмолчилар ўртасида сезиларли норозилик ва эътирозларни келтириб чиқарди.
Ҳукумат қатъий чораларни кўриб чиқмоқдаВазир Карианне Тунгнинг таъкидлашича, давлат фуқароларнинг жамоат жойларида бошқалар томонидан яширинча кузатилишининг олдини олиши шарт. Расмийлар бу каби замонавий ускуналар ортидан келиб чиқиши мумкин бўлган хавфларни ж жиловлаш чораларини изламоқда.
Шу билан бирга, чекловлар нафақат тақиладиган гаджетларга, балки жамоат жойларида юзни таниш технологияларини татбиқ этиш амалиётига ҳам дахқдор бўлиши мумкин. Ҳозирги босқичда мазкур тақиқнинг қачон кучга кириши бўйича аниқ муддатлар очиқланмаган.
Вазиятни чуқур ўрганиш мақсадида махсус экспертлар гуруҳи тузилиши режалаштирилган. Ушбу гуруҳ фуқароларнинг шахсий дахлсизлик ҳуқуқларини кучайтириш бўйича тегишли тавсиялар ишлаб чиқади ва ҳукумат қарорига асос бўлиб хизмат қилади.
…