Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчи

·2·Техно
Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчи

Норвегия ҳукумати мамлакат ҳудудидаги жамоат жойларида ўрнатилган камераларга эга смарт-кўзойнаклар ҳамда бошқа тақиладиган қурилмалардан фойдаланишни тақиқлаш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда. Мазкур ташаббус замонавий технологиялар даврида фуқароларнинг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлаш ва махфийлик ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

AFP агентлигига таяниб хабар берилишича, рақамлаштириш вазири Карианне Тунг мамлакатда сунъий интеллект технологияларини кўзойнаклар, қулоқчинлар, бош кийимлар ва бошқа кундалик буюмларга ўрнатилган камералар ҳамда микрофонлар билан бирлаштириш бўйича яққол тенденция кузатилаётганини маълум қилган.

Хавотирли тенденция ва ҳуқуқшунослар муносабати

Ҳукумат эътибор қаратаётган асосий қурилмалар қаторига Meta ва Снап компанияларининг маҳсулотлари кирмоқда. Ушбу гаджетлар камералар билан жиҳозланган, интернет тармоғига уланган бўлиб, яқин келажакда юзни таниш функциясига ҳам эга бўлиши мумкинлиги хавотирларни кучайтирмоқда.

Мазкур технологиялар жамиятда турли муносабатларга сабаб бўлиб, ҳуқуқ ҳимоячилари бундай қурилмаларни аллақачон «ифлос кўзойнаклар» деб аташга улгуришди. Бу эса ўз навбатида истеъмолчилар ўртасида сезиларли норозилик ва эътирозларни келтириб чиқарди.

Ҳукумат қатъий чораларни кўриб чиқмоқда

Вазир Карианне Тунгнинг таъкидлашича, давлат фуқароларнинг жамоат жойларида бошқалар томонидан яширинча кузатилишининг олдини олиши шарт. Расмийлар бу каби замонавий ускуналар ортидан келиб чиқиши мумкин бўлган хавфларни ж жиловлаш чораларини изламоқда.

Шу билан бирга, чекловлар нафақат тақиладиган гаджетларга, балки жамоат жойларида юзни таниш технологияларини татбиқ этиш амалиётига ҳам дахқдор бўлиши мумкин. Ҳозирги босқичда мазкур тақиқнинг қачон кучга кириши бўйича аниқ муддатлар очиқланмаган.

Вазиятни чуқур ўрганиш мақсадида махсус экспертлар гуруҳи тузилиши режалаштирилган. Ушбу гуруҳ фуқароларнинг шахсий дахлсизлик ҳуқуқларини кучайтириш бўйича тегишли тавсиялар ишлаб чиқади ва ҳукумат қарорига асос бўлиб хизмат қилади.

Смарт-кўзойнакларНорвегияMetaМахфийликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиХитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиКеча, 23:50Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиUlefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиКеча, 22:50Фан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариФан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариКеча, 22:39Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиApple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиКеча, 22:26SpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиSpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиКеча, 17:53Tesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиTesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиКеча, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди