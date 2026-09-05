Телефонига берилиб кетган ходим креслода зиналардан тушиб кетди (видео)
Хитойда зериккан офис ходимининг телефонга шу қадар берилиб кетгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Кадрларда ёш аёл телефон экранига тикилиб, креслода орқага силжиб боргани ва охир-оқибат зиналардан пастга тушиб кетгани кўринади.
CCTV камераси тасвирларида аёл яқинида бир неча ҳамкасби хитойча плиткали ўйин ўйнаб ўтиргани акс этган. У эса атрофда нима бўлаётганига деярли эътибор бермай, телефонни титкилашда давом этган.
Аёл креслода орқа томонга секин-аста ҳаракатланиб борган. У фақат кресло зинапоянинг юқори қисмига етиб, ғилдираклари биринчи поғонага текканидан кейин юқорига қараган. Бироқ бу пайтда кресло аллақачон зинадан пастга ағдарила бошлаган.
Ҳодисани кўрган ҳамкасблари дарҳол ўринларидан туриб, унинг жароҳат олмаганини текшириш учун ёрдамга шошилган. Аёлнинг бу воқеа оқибатида тан жароҳати олган-олмагани ҳозирча маълум эмас.
Ҳодиса Хитойдаги манзили аниқ кўрсатилмаган бир офисда содир бўлган. Видео кейинчалик Хитойнинг машҳур Weibo ижтимоий тармоғида тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли ҳазиломуз изоҳларга сабаб бўлди.
…