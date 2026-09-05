Телефонига берилиб кетган ходим креслода зиналардан тушиб кетди (видео)

·8·Дунё
Телефонига берилиб кетган ходим креслода зиналардан тушиб кетди (видео)

Хитойда зериккан офис ходимининг телефонга шу қадар берилиб кетгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Кадрларда ёш аёл телефон экранига тикилиб, креслода орқага силжиб боргани ва охир-оқибат зиналардан пастга тушиб кетгани кўринади.

CCTV камераси тасвирларида аёл яқинида бир неча ҳамкасби хитойча плиткали ўйин ўйнаб ўтиргани акс этган. У эса атрофда нима бўлаётганига деярли эътибор бермай, телефонни титкилашда давом этган.

Аёл креслода орқа томонга секин-аста ҳаракатланиб борган. У фақат кресло зинапоянинг юқори қисмига етиб, ғилдираклари биринчи поғонага текканидан кейин юқорига қараган. Бироқ бу пайтда кресло аллақачон зинадан пастга ағдарила бошлаган.

Ҳодисани кўрган ҳамкасблари дарҳол ўринларидан туриб, унинг жароҳат олмаганини текшириш учун ёрдамга шошилган. Аёлнинг бу воқеа оқибатида тан жароҳати олган-олмагани ҳозирча маълум эмас.

Ҳодиса Хитойдаги манзили аниқ кўрсатилмаган бир офисда содир бўлган. Видео кейинчалик Хитойнинг машҳур Weibo ижтимоий тармоғида тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли ҳазиломуз изоҳларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Бугун, 00:11Яшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилдиЯшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилдиКеча, 23:1653 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлдиКеча, 23:03Дунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиДунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиКеча, 23:02Киевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКиевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКеча, 22:44Трамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиТрамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиКеча, 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди