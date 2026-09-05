Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этди
Жаҳон технология бозорида ўзига хос дизайнга эга қурилмалар тобора оммалашиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Куйкон бренди ташқи кўриниши жиҳатидан Apple маҳсулотларини эслатувчи, бироқ техник хусусиятлари билан кескин фарқ қилувчи W34KB номли янги мониторини расман тақдим этди. Ушбу қурилма ўзида илғор дизайн ечимлари ва юқори унумдорликни мужассам этгани билан эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўзига хос дизайн ва Apple услубидаги элементларЯнги монитор визуал жиҳатдан дарҳол иккита машҳур Apple маҳсулотини ёдга солади. Бир томондан, қурилманинг умумий қиёфаси Apple Стюдио Дисплай моделларига ўхшаб кетса, бошқа томондан, унинг орқа панели аввалги авлод Mac Pro компьютерларидаги каби ўзига хос тешилган перфорация дизайнга эга. Шунга қарамай, мазкур техника воситаси муҳандислик ечимлари нуқтаи назаридан бозордаги стандарт гаджетлардан сезиларли даражада фарқ қилади.
Асосий техник кўрсаткичларга эътибор қаратадиган бўлсак, Куйкон W34KB бу Фаст ҲВА панели базасида қурилган 34 дюймли ўта кенг форматли (сверхширокоформатная) монитор ҳисобланади. Бугунги кунда бозордаги аксарият шунга ўхшаш 34 дюймли экранлар 3440 га 1440 пикселли рухсатга эга бўлса, мазкур янги маҳсулотда бу кўрсаткич 5120 га 2160 пикселни ташкил этади. Бу эса ўз навбатида фойдаланувчига янада юқори пикселлар зичлиги ва аниқ тасвирни тақдим этади.
Экран имкониятлари ва нархиИшлаш частотаси борасида ҳам қурилма юқори натижаларни кўрсатади. Монитор стандарт ҳолатда 165 ёки 180 Hz кадрлар частотасида ишлай олади. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга рухсатни 2560 га 1080 пиксугача пасайтирган ҳолда, частотани 360 Hz гача ошириш имконини берувчи махсус режимни ҳам тақдим этган.
Бироқ бундай ноёб ва илғор техник хусусиятларга эга қурилманинг нархи ҳам арзон эмас. Манбага кўра, Хитой бозорининг ўзидаёқ ушбу монитор учун 1300 АҚШ доллари миқдорида ҳақ талаб қилинмоқда. Юқори нархга қарамабай, мазкур модел ўзининг ностандарт имкониятлари туфайли юқори аниқликдаги технологияларни қадрлайдиган фойдаланувчилар қизиқишига сабаб бўлмоқда.
…