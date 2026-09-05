Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этди

·2·Техно
Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этди

Жаҳон технология бозорида ўзига хос дизайнга эга қурилмалар тобора оммалашиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Куйкон бренди ташқи кўриниши жиҳатидан Apple маҳсулотларини эслатувчи, бироқ техник хусусиятлари билан кескин фарқ қилувчи W34KB номли янги мониторини расман тақдим этди. Ушбу қурилма ўзида илғор дизайн ечимлари ва юқори унумдорликни мужассам этгани билан эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўзига хос дизайн ва Apple услубидаги элементлар

Янги монитор визуал жиҳатдан дарҳол иккита машҳур Apple маҳсулотини ёдга солади. Бир томондан, қурилманинг умумий қиёфаси Apple Стюдио Дисплай моделларига ўхшаб кетса, бошқа томондан, унинг орқа панели аввалги авлод Mac Pro компьютерларидаги каби ўзига хос тешилган перфорация дизайнга эга. Шунга қарамай, мазкур техника воситаси муҳандислик ечимлари нуқтаи назаридан бозордаги стандарт гаджетлардан сезиларли даражада фарқ қилади.

Асосий техник кўрсаткичларга эътибор қаратадиган бўлсак, Куйкон W34KB бу Фаст ҲВА панели базасида қурилган 34 дюймли ўта кенг форматли (сверхширокоформатная) монитор ҳисобланади. Бугунги кунда бозордаги аксарият шунга ўхшаш 34 дюймли экранлар 3440 га 1440 пикселли рухсатга эга бўлса, мазкур янги маҳсулотда бу кўрсаткич 5120 га 2160 пикселни ташкил этади. Бу эса ўз навбатида фойдаланувчига янада юқори пикселлар зичлиги ва аниқ тасвирни тақдим этади.

Экран имкониятлари ва нархи

Ишлаш частотаси борасида ҳам қурилма юқори натижаларни кўрсатади. Монитор стандарт ҳолатда 165 ёки 180 Hz кадрлар частотасида ишлай олади. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга рухсатни 2560 га 1080 пиксугача пасайтирган ҳолда, частотани 360 Hz гача ошириш имконини берувчи махсус режимни ҳам тақдим этган.

Бироқ бундай ноёб ва илғор техник хусусиятларга эга қурилманинг нархи ҳам арзон эмас. Манбага кўра, Хитой бозорининг ўзидаёқ ушбу монитор учун 1300 АҚШ доллари миқдорида ҳақ талаб қилинмоқда. Юқори нархга қарамабай, мазкур модел ўзининг ностандарт имкониятлари туфайли юқори аниқликдаги технологияларни қадрлайдиган фойдаланувчилар қизиқишига сабаб бўлмоқда.

КуйконМониторAppleТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиНорвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиБугун, 01:29Хитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиХитой Ер ва Ой орасини кузатиш учун 30 та сунъий йўлдош учирадиКеча, 23:50Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиUlefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этдиКеча, 22:50Фан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариФан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариКеча, 22:39Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиApple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиКеча, 22:26SpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиSpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиКеча, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди