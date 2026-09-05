Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5

·24·Дунё
Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5

Ҳашаматли кийимлар тайёрлашда ишлатиладиган айрим табиий толалар оддий матолардан ўнлаб, ҳатто юзлаб баробар қиммат туради. Уларнинг нархига ноёблиги, ишлаб чиқариш ҳажмининг камлиги ва қўл меҳнати катта таъсир кўрсатади.

5-ўрин: Си-Айленд пахтаси
Кариб денгизидаги оролларда етиштириладиган бу пахта дунёдаги энг ноёб ва сифатли пахта турларидан бири ҳисобланади. Унинг толаси ниҳоятда узун ва майин бўлиб, премиум даражадаги кийим-кечаклар тайёрлашда қўлланади.

4-ўрин: премиум ипак
Юқори сифатли ипакнинг нархи унинг келиб чиқиши, толасининг сифати ва тайёрланиш усулига қараб сезиларли даражада ошади. Айниқса, қўлда тайёрланган ва чекланган миқдорда ишлаб чиқариладиган ипак маҳсулотлари жуда қиммат бўлиши мумкин.

3-ўрин: кашемир
Кашемир эчкисининг майин ички жуни жуда кам миқдорда олинади. Шу сабабли юқори сифатли кашемир оддий жун маҳсулотларига қараганда анча қиммат туради.

2-ўрин: беби-кашемир
Ёш эчкилардан олинадиган энг майин толалар алоҳида сараланиб, премиум маҳсулотларда ишлатилади. Бундай хомашёнинг камлиги ва юмшоқлиги унинг нархини оширади.

1-ўрин: викунья жуни
Викунья жуни дунёдаги энг қиммат ва ноёб табиий толалардан бири саналади. Викуньялар Жанубий Американинг Анд тоғларида яшайди ва ҳайвонлар одатда бир неча йилда бир марта қирқилади. Ҳар бир ҳайвондан олинадиган тола миқдори ҳам жуда кам.

Викунья толаси ниҳоятда майин ва енгил бўлгани сабабли ундан тайёрланган кийимлар ҳашаматли мода оламида алоҳида ўрин тутади. Тайёр викунья матосининг нархи сифати ва ишлаб чиқарувчисига қараб минглаб долларга етиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиОддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиБугун, 06:30«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатди«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатдиБугун, 06:12Британияда «чағалайлар» йилига 172 млн фунтлик овқатни олиб қочмоқдаБританияда «чағалайлар» йилига 172 млн фунтлик овқатни олиб қочмоқдаБугун, 05:33Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Бугун, 05:09Трамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафариТрамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафариБугун, 00:37Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиҚизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди