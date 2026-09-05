Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5
Ҳашаматли кийимлар тайёрлашда ишлатиладиган айрим табиий толалар оддий матолардан ўнлаб, ҳатто юзлаб баробар қиммат туради. Уларнинг нархига ноёблиги, ишлаб чиқариш ҳажмининг камлиги ва қўл меҳнати катта таъсир кўрсатади.
5-ўрин: Си-Айленд пахтаси
Кариб денгизидаги оролларда етиштириладиган бу пахта дунёдаги энг ноёб ва сифатли пахта турларидан бири ҳисобланади. Унинг толаси ниҳоятда узун ва майин бўлиб, премиум даражадаги кийим-кечаклар тайёрлашда қўлланади.
4-ўрин: премиум ипак
Юқори сифатли ипакнинг нархи унинг келиб чиқиши, толасининг сифати ва тайёрланиш усулига қараб сезиларли даражада ошади. Айниқса, қўлда тайёрланган ва чекланган миқдорда ишлаб чиқариладиган ипак маҳсулотлари жуда қиммат бўлиши мумкин.
3-ўрин: кашемир
Кашемир эчкисининг майин ички жуни жуда кам миқдорда олинади. Шу сабабли юқори сифатли кашемир оддий жун маҳсулотларига қараганда анча қиммат туради.
2-ўрин: беби-кашемир
Ёш эчкилардан олинадиган энг майин толалар алоҳида сараланиб, премиум маҳсулотларда ишлатилади. Бундай хомашёнинг камлиги ва юмшоқлиги унинг нархини оширади.
1-ўрин: викунья жуни
Викунья жуни дунёдаги энг қиммат ва ноёб табиий толалардан бири саналади. Викуньялар Жанубий Американинг Анд тоғларида яшайди ва ҳайвонлар одатда бир неча йилда бир марта қирқилади. Ҳар бир ҳайвондан олинадиган тола миқдори ҳам жуда кам.
Викунья толаси ниҳоятда майин ва енгил бўлгани сабабли ундан тайёрланган кийимлар ҳашаматли мода оламида алоҳида ўрин тутади. Тайёр викунья матосининг нархи сифати ва ишлаб чиқарувчисига қараб минглаб долларга етиши мумкин.
…