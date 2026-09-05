Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилди

·5·Техно
Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилди

Берлинда бўлиб ўтаётган ИФА 2026 кўргазмасида технология оламини ҳайратга солган янги қурилма намойиш этилди. GSMArena нашри ва таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган маълумотларга кўра, Tecno компанияси ўзининг мутлақо рамкасиз экранга эга бўлган илк концептуал смартфонини омма эътиборига ҳавола қилди. Мазкур қурилма келажак мобил технологиялари қандай кўриниш олишини бугуноқ тасаввур қилиш имконини бергани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи мазкур ноодатий дизайнга махсус ҳимоя ойнаси конструкцияси ҳамда экран модулининг тубдан қайта ишланган ички тузилиши орқали эришди. Мутахассисларнинг фикрича, рамкаларнинг бутунлай йўқолиши фойдаланувчининг гаджетдан фойдаланиш тажрибасини тубдан ўзгартириб юборади ва тўғридан-тўғри келажак интерфейси билан мулоқот қилгандек таассурот қолдиради.

Конструкциянинг ўзига хос сир-асрорлари

Бироқ, батафсил ўрганилганда, концепт аслида тўлақонли рамкасиз эмаслиги маълум бўлди. Аслида экран панелининг қора ҳошияси йўқолиб кетмаган, аксинча, Tecno муҳандислари уни оптик ва конструктив элементлар остига маҳорат билан яширишга муваффақ бўлишган. Бунинг учун икки қатламли махсус ҳимоя ойнаси қўлланилган бўлиб, унинг пастки қисми корпус рамкасини ўраб олади.

Натижада, фойдаланувчи қурилмага тик қараганда, тасвир тўғридан-тўғри металл қирраларга қадар етиб борадигандек туюлади. GSMArena хабар беришича, бундай мураккаб дизайнни йиғиш жараёни ҳам одатдагидан фарқ қилади. Хусусан, ҳимоя ойнасининг иккинчи қатламини мукаммал тарзда маҳкамлаш учун махсус ишлаб чиқилган термоплавкий елимдан фойдаланилган.

Техник имкониятлар ва юзага келган муаммолар

Таққослаш учун, iPhone 17 Pro Max экранининг рамкаси тахминан 1,36 миллиметрни ташкил этса, Tecno концептида бу кўрсаткич визуал жиҳатдан нолга тенглаштирилган. Қурилма 1,5K рухсатга ва 144 Hz кадрлар частотасига эга йирик 6,78 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланган. Ташқи кўриниши ҳамда ички платформаси бўйича мазкур прототип компаниянинг аввалроқ тақдим этилган Tecno Camon Слим модели билан кўп жиҳатдан яқин туради.

Шу билан бирга, рамкалар йўқолиши ўзига хос муаммони ҳам келтириб чиқарди. Қурилмани қўлда ушлаб турганда фойдаланувчининг бармоқлари экран юзасига тез-тез тегиб кетиши аниқланди. Ушбу ноқулайликни бартараф этиш мақсадида муҳандислар тегинишларни аниқлаш алгоритмлари ҳамда интерфейс элементларини нолдан қайта ишлашга мажбур бўлишди, бу эса тасодифий босилишларнинг олдини олди.

TecnoКонцепт смартфонИФА 2026Мобил технологияларAMOLED экран
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаКолорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаБугун, 11:54NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиБугун, 11:25Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиБугун, 10:55Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиБугун, 10:24iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаБугун, 09:51АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиАҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиБугун, 04:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди