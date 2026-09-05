Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилди
Берлинда бўлиб ўтаётган ИФА 2026 кўргазмасида технология оламини ҳайратга солган янги қурилма намойиш этилди. GSMArena нашри ва таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган маълумотларга кўра, Tecno компанияси ўзининг мутлақо рамкасиз экранга эга бўлган илк концептуал смартфонини омма эътиборига ҳавола қилди. Мазкур қурилма келажак мобил технологиялари қандай кўриниш олишини бугуноқ тасаввур қилиш имконини бергани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи мазкур ноодатий дизайнга махсус ҳимоя ойнаси конструкцияси ҳамда экран модулининг тубдан қайта ишланган ички тузилиши орқали эришди. Мутахассисларнинг фикрича, рамкаларнинг бутунлай йўқолиши фойдаланувчининг гаджетдан фойдаланиш тажрибасини тубдан ўзгартириб юборади ва тўғридан-тўғри келажак интерфейси билан мулоқот қилгандек таассурот қолдиради.
Конструкциянинг ўзига хос сир-асрорлариБироқ, батафсил ўрганилганда, концепт аслида тўлақонли рамкасиз эмаслиги маълум бўлди. Аслида экран панелининг қора ҳошияси йўқолиб кетмаган, аксинча, Tecno муҳандислари уни оптик ва конструктив элементлар остига маҳорат билан яширишга муваффақ бўлишган. Бунинг учун икки қатламли махсус ҳимоя ойнаси қўлланилган бўлиб, унинг пастки қисми корпус рамкасини ўраб олади.
Натижада, фойдаланувчи қурилмага тик қараганда, тасвир тўғридан-тўғри металл қирраларга қадар етиб борадигандек туюлади. GSMArena хабар беришича, бундай мураккаб дизайнни йиғиш жараёни ҳам одатдагидан фарқ қилади. Хусусан, ҳимоя ойнасининг иккинчи қатламини мукаммал тарзда маҳкамлаш учун махсус ишлаб чиқилган термоплавкий елимдан фойдаланилган.
Техник имкониятлар ва юзага келган муаммоларТаққослаш учун, iPhone 17 Pro Max экранининг рамкаси тахминан 1,36 миллиметрни ташкил этса, Tecno концептида бу кўрсаткич визуал жиҳатдан нолга тенглаштирилган. Қурилма 1,5K рухсатга ва 144 Hz кадрлар частотасига эга йирик 6,78 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланган. Ташқи кўриниши ҳамда ички платформаси бўйича мазкур прототип компаниянинг аввалроқ тақдим этилган Tecno Camon Слим модели билан кўп жиҳатдан яқин туради.
Шу билан бирга, рамкалар йўқолиши ўзига хос муаммони ҳам келтириб чиқарди. Қурилмани қўлда ушлаб турганда фойдаланувчининг бармоқлари экран юзасига тез-тез тегиб кетиши аниқланди. Ушбу ноқулайликни бартараф этиш мақсадида муҳандислар тегинишларни аниқлаш алгоритмлари ҳамда интерфейс элементларини нолдан қайта ишлашга мажбур бўлишди, бу эса тасодифий босилишларнинг олдини олди.
…