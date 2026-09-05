Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешка

·16·Техно
Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешка

Маълумотларни бир қурилмадан иккинчисига тезкор кўчириш ва сақлаш учун мўлжалланган янги ихчам ечим тақдим этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, Колорфул компанияси ўзининг Сторм сериясига мансуб, замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини қондиришга қаратилган USB-флеш-накопител моделини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги гаджет замонавий технология ихлосмандлари учун ўзининг ўзига хос универсал хусусиятлари билан ажралиб туради. Қурилма бир вақтнинг ўзида иккита ҳар хил интерфейс — USB-А ва USB Тйпе-К портлари билан жиҳозланган бўлиб, бу уни ҳам шахсий компьютерлар, ҳам мобил гаджетлар учун бирдек қулай қилади.

Техник имкониятлар ва тезлик

Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, флешканинг ҳар иккала порти ҳам замонавий USB 3.2 Ген 1 стандарти асосида ишлайди. Бу эса фойдаланувчиларга маълумотларни тўлиқ тезликда узатиш имконини беради. Қурилманинг эълон қилинган максимал ўқиш тезлиги секундига 150 мегабайтгача етади.

USB-C улагичи туфайли флешкани ҳеч қандай қўшимча ўтиш мосламаларисиз тўғридан-тўғри замонавий смартфонлар ва планшетларга улаш мумкин. Бу эса оғир ҳажмли фотосуратлар, видеолар ҳамда бошқа муҳим файлларни тезкор кўчиришни таъминлайди.

Дизайн ва чидамлилик

Қурилманинг ўлчамлари ва ташқи тузилиши ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Колорфул OVA07 модели атиги 3,5 сантиметр узунликдаги ўта ихчам корпусда бажарилган бўлиб, унинг оғирлиги тахминан 13 граммни ташкил этади. Корпус конструкцияси 360 градусга айланиш имконини беради, бу эса керакли разъёмни дарҳол очиш имконини беради.

Шунингдек, ҳимоя қопқоғи 90 градус остида ажойиб тарзда фиксацияланади ва портларни чанг, намлик ҳамда ҳар хил тирналишлардан самарали ҳимоя қилади. Мустаҳкам синк қотишмасидан ясалган ва металл қоплама билан қопланган корпус кундалик эскириш ҳолатларига нисбатан юқори чидамлиликни кафолатлайди.

Мослик ва нархлар

Янги флеш-накопител кенг қамровли операцион тизимлар билан муваффақиятли ишлайди. У Windows, macOS, Android, HarmonyOS ҳамда iPadOS платформаларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Уни нафақат компьютер ва телефонларда, балки планшетлар, автомобиллар ва ҳатто телевизорларда ҳам ишлатиш мумкин. Қўшимча равишда, қурилма файллар, фотосуратлар ва видеоларни биргина тугмани босиш орқали захиралаш функциясига эга.

Бозордаги нархларга тўхталадиган бўлсак, ушбу сериядаги флешкалар ҳажмига қараб қуйидаги қийматга эга:

  • 32 GB версияси учун 59,9 юан
  • 64 GB версияси учун 89,9 юан
  • 128 GB версияси учун 139,9 юан

КолорфулФлешкаUSB Тйпе-КГаджетларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиTecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиБугун, 12:29NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиБугун, 11:25Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиБугун, 10:55Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиБугун, 10:24iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаБугун, 09:51АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиАҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиБугун, 04:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди