Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешка
Маълумотларни бир қурилмадан иккинчисига тезкор кўчириш ва сақлаш учун мўлжалланган янги ихчам ечим тақдим этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, Колорфул компанияси ўзининг Сторм сериясига мансуб, замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини қондиришга қаратилган USB-флеш-накопител моделини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги гаджет замонавий технология ихлосмандлари учун ўзининг ўзига хос универсал хусусиятлари билан ажралиб туради. Қурилма бир вақтнинг ўзида иккита ҳар хил интерфейс — USB-А ва USB Тйпе-К портлари билан жиҳозланган бўлиб, бу уни ҳам шахсий компьютерлар, ҳам мобил гаджетлар учун бирдек қулай қилади.
Техник имкониятлар ва тезликИшлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, флешканинг ҳар иккала порти ҳам замонавий USB 3.2 Ген 1 стандарти асосида ишлайди. Бу эса фойдаланувчиларга маълумотларни тўлиқ тезликда узатиш имконини беради. Қурилманинг эълон қилинган максимал ўқиш тезлиги секундига 150 мегабайтгача етади.
USB-C улагичи туфайли флешкани ҳеч қандай қўшимча ўтиш мосламаларисиз тўғридан-тўғри замонавий смартфонлар ва планшетларга улаш мумкин. Бу эса оғир ҳажмли фотосуратлар, видеолар ҳамда бошқа муҳим файлларни тезкор кўчиришни таъминлайди.
Дизайн ва чидамлиликҚурилманинг ўлчамлари ва ташқи тузилиши ҳам алоҳида эътиборга лойиқ. Колорфул OVA07 модели атиги 3,5 сантиметр узунликдаги ўта ихчам корпусда бажарилган бўлиб, унинг оғирлиги тахминан 13 граммни ташкил этади. Корпус конструкцияси 360 градусга айланиш имконини беради, бу эса керакли разъёмни дарҳол очиш имконини беради.
Шунингдек, ҳимоя қопқоғи 90 градус остида ажойиб тарзда фиксацияланади ва портларни чанг, намлик ҳамда ҳар хил тирналишлардан самарали ҳимоя қилади. Мустаҳкам синк қотишмасидан ясалган ва металл қоплама билан қопланган корпус кундалик эскириш ҳолатларига нисбатан юқори чидамлиликни кафолатлайди.
Мослик ва нархларЯнги флеш-накопител кенг қамровли операцион тизимлар билан муваффақиятли ишлайди. У Windows, macOS, Android, HarmonyOS ҳамда iPadOS платформаларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Уни нафақат компьютер ва телефонларда, балки планшетлар, автомобиллар ва ҳатто телевизорларда ҳам ишлатиш мумкин. Қўшимча равишда, қурилма файллар, фотосуратлар ва видеоларни биргина тугмани босиш орқали захиралаш функциясига эга.
Бозордаги нархларга тўхталадиган бўлсак, ушбу сериядаги флешкалар ҳажмига қараб қуйидаги қийматга эга:
- 32 GB версияси учун 59,9 юан
- 64 GB версияси учун 89,9 юан
- 128 GB версияси учун 139,9 юан
…