NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошлади

·2·Техно
NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошлади

АҚШнинг Миллий космик агентлиги (NASA) Кеннет космик марказидаги йиғиш биносида навбатдаги ой дастури учун мўлжалланган СЛС ўта оғир ракетасининг иккита қаттиқ ёқилғили тезлатгичини ўрнатиш ишларини жадал давом эттирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу йирик технологик жараён инсониятнинг Ер йўлдошига қайтиш йўлидаги муҳим қадамларидан бири бўлиб, келгусидаги космик парвозларнинг муваффақиятини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг маълумотларига кўра, йиғилаётган ҳар бир тезлатгичнинг баландлиги тахминан 17 қаватли уйга тенг келади. Уларнинг ҳар бирининг оғирлиги қарийб 726 тоннани ташкил этиб, парвоз вақтида 1633 тоннагача бўлган улкан тортиш кучини юзага келтиришга қодир. Ушбу улкан элементларнинг сегментлари жорий йилнинг ёз фаслида Юта штатидан махсус тарзда етказиб берилган эди.

Ракета конструкциясининг аҳамияти

Космик тадқиқотларда мазкур тезлатгичлар ҳал қилувчи вазифани бажаради. Хусусан, ракета фазога кўтарилаётган дастлабки сонияларда улар СЛС умумий тортиш кучининг 75 фоиздан ортиғини таъминлаб беради. Барча техник босқичлар якунлангач, мазкур кучли агрегатлар ташувчи ракетанинг қолган қисмлари билан бирлаштирилади.

Тайёр бўлган улкан тизим NASA томонидан амалга оширилаётган навбатдаги ой дастури доирасида Орион космик кемасини фазога олиб чиқиши керак. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ушбу кенг кўламли Artemis дастури режасига сўнгги пайтларда сезиларли ўзгаришлар киритилган бўлиб, у босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

Artemis дастуридаги ўзгаришлар

Янги режаларга кўра, Artemis III миссияси эндиликда Ер атрофидаги орбитада ўтказиладиган синов парвозига айлантирилди. NASA мутахассислари бу босқичда Орион кемасининг яқинлашиши ва туташуви жараёнларини, шунингдек, унинг ҳаётни таъминлаш тизимларини тижорий бошқариладиган қўниш аппаратлари билан биргаликда синовдан ўтказишни режалаштирган.

Мазкур синовлар жараёнида олинган амалий маълумотлар келгусида янада мураккаб вазифаларни бажариш учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди. Хусусан, тўпланган тажриба Artemis IV миссиясига тайёргарлик кўришда асосий омил бўлиб хизмат қилади.

Режалаштирилган муддатларга мувофиқ, Artemis IV доирасида астронавтларнинг Ойдаги сиртга қадам қўйиши 2028-йилга мўлжалланган. Ҳозирда олиб борилаётган муҳандислик ишлари ва техник синовлар инсониятнинг космосни ўзлаштириш борасидаги янги даврини муваффақиятли бошлаб беришга қаратилган.

NASAСЛС ракетаArtemis дастуриОй миссиясиКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиБугун, 10:55Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиБугун, 10:24iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаБугун, 09:51АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиАҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиБугун, 04:53Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаSamsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаБугун, 04:30OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди