NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошлади
АҚШнинг Миллий космик агентлиги (NASA) Кеннет космик марказидаги йиғиш биносида навбатдаги ой дастури учун мўлжалланган СЛС ўта оғир ракетасининг иккита қаттиқ ёқилғили тезлатгичини ўрнатиш ишларини жадал давом эттирмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу йирик технологик жараён инсониятнинг Ер йўлдошига қайтиш йўлидаги муҳим қадамларидан бири бўлиб, келгусидаги космик парвозларнинг муваффақиятини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг маълумотларига кўра, йиғилаётган ҳар бир тезлатгичнинг баландлиги тахминан 17 қаватли уйга тенг келади. Уларнинг ҳар бирининг оғирлиги қарийб 726 тоннани ташкил этиб, парвоз вақтида 1633 тоннагача бўлган улкан тортиш кучини юзага келтиришга қодир. Ушбу улкан элементларнинг сегментлари жорий йилнинг ёз фаслида Юта штатидан махсус тарзда етказиб берилган эди.
Ракета конструкциясининг аҳамиятиКосмик тадқиқотларда мазкур тезлатгичлар ҳал қилувчи вазифани бажаради. Хусусан, ракета фазога кўтарилаётган дастлабки сонияларда улар СЛС умумий тортиш кучининг 75 фоиздан ортиғини таъминлаб беради. Барча техник босқичлар якунлангач, мазкур кучли агрегатлар ташувчи ракетанинг қолган қисмлари билан бирлаштирилади.
Тайёр бўлган улкан тизим NASA томонидан амалга оширилаётган навбатдаги ой дастури доирасида Орион космик кемасини фазога олиб чиқиши керак. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ушбу кенг кўламли Artemis дастури режасига сўнгги пайтларда сезиларли ўзгаришлар киритилган бўлиб, у босқичма-босқич амалга оширилмоқда.
Artemis дастуридаги ўзгаришларЯнги режаларга кўра, Artemis III миссияси эндиликда Ер атрофидаги орбитада ўтказиладиган синов парвозига айлантирилди. NASA мутахассислари бу босқичда Орион кемасининг яқинлашиши ва туташуви жараёнларини, шунингдек, унинг ҳаётни таъминлаш тизимларини тижорий бошқариладиган қўниш аппаратлари билан биргаликда синовдан ўтказишни режалаштирган.
Мазкур синовлар жараёнида олинган амалий маълумотлар келгусида янада мураккаб вазифаларни бажариш учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди. Хусусан, тўпланган тажриба Artemis IV миссиясига тайёргарлик кўришда асосий омил бўлиб хизмат қилади.
Режалаштирилган муддатларга мувофиқ, Artemis IV доирасида астронавтларнинг Ойдаги сиртга қадам қўйиши 2028-йилга мўлжалланган. Ҳозирда олиб борилаётган муҳандислик ишлари ва техник синовлар инсониятнинг космосни ўзлаштириш борасидаги янги даврини муваффақиятли бошлаб беришга қаратилган.
…