АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилди

·23·Дунё
АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилди

«Ҳамёнларда пайдо бўладиган Трамп»: АҚШда Дональд Трамп акс этган расмий 1 долларлик танга муомалага чиқарилди — Мустақилликнинг 250 йиллиги, кундалик харидлар ва тарихий дизайн

АҚШ молия тизими ва жаҳон нумизматикасида шов-шувли воқелик: Қўшма Штатлар мустақиллигининг 250 йиллик юбилей санаси муносабати билан Дональд Трамп тасвирланган янги 1 долларлик танга расман муомалага чиқарилди. Мазкур танга кўргазма ёки коллекциялар учун чиқариладиган чекланган сувенир эмас, балки аҳоли кундалик ҳаётда бозор ва дўконларда харидлар учун тўғридан-тўғри ишлатиши мумкин бўлган қонуний тўлов воситаси ҳисобланади.

Дизайн тафсилотлари: 1776–2026 ва юбилей рамзи

Олтинранг металл қотишмасидан зарб этилган 1 долларлик танганинг дизайни қатор тарихий ва давлатчилик элементларини ўзида жамлаган:

  • Олд томон (Аверс): Марказда Дональд Трампнинг расмий портрети акс этган. Юқори қисмга йирик ҳарфлар билан «LIBERTY» (Озодлик), ўнг тарафга «IN GOD WE TRUST» (Биз Худога ишонамиз) шиори, қуйи қисмга эса АҚШ тарихининг муҳим чорагини ифодаловчи «1776 ~ 2026» санаси ўйиб ёзилган;

  • Орқа томон (Реверс): Танганинг орқа қисмида АҚШнинг анъанавий рамзи — қанотларини кенг ёзган мағрур оқбош бургут жойлашган. Бургут кўкрагидаги миллий қалқон ўртасида давлат мустақиллигининг юбилей санасини билдирувчи йирик «250» рақами акс эттирилган;

  • Номинал қиймат: Танга гардиши бўйлаб «UNITED STATES OF AMERICA» ва пастки қисмида «ONE DOLLAR» ёзувлари туширилган бўлиб, унинг номинал кучи бир АҚШ долларига тенг.

«Сувенир эмас, ҳақиқий тўлов воситаси»: Муомаланинг ўзига хослиги

Янги танганинг энг муҳим жиҳати унинг кундалик тўловлар тизимига тўлиқ интеграция қилинганидир:

  • Одатий харидларда эркин ишлатилади: Кўплаб хотира тангаларидан фарқли ўлароқ, ушбу танга билан исталган савдо нуқтасида, қаҳвахона ёки транспортда худди одатий 1 долларлик купюра сингари эркин ҳисоб-китоб қилиш мумкин;

  • Мустақилликнинг 250 йиллик тантанаси: 1776 йил 4 июлда қабул қилинган АҚШ Мустақиллик декларациясининг 250 йиллиги мамлакатда кенг нишонланаётган бир пайтда, ушбу танга мазкур тарихий воқеанинг энг кўринарли моддий тимсолларидан бирига айланди;

  • Нумизматлар орасидаги шов-шув: Кундалик муомала учун мўлжалланганига қарамай, бутун дунё бўйлаб танга йиғувчилар ва таҳлилчилар ҳозирнинг ўзидаёқ ушбу тангаларни сақлаб қўйиш ва коллекцияларга қўшиш учун катта қизиқиш билдирмоқда.

Сизнингча, сиёсий арбобларнинг тасвирини кундалик муомаладаги тангаларга муҳрлаш қанчалик тўғри тажриба? Ушбу 1 долларлик танга йиллар ўтиб коллекционерлар бозорида ўз номиналидан бир неча баробар қимматроқ баҳоланадиган ноёб экспонатга айлана оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиПентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиБугун, 11:15Пентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиПентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиБугун, 10:58“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилдиБугун, 10:23Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиМисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиБугун, 10:17Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиПарламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиБугун, 10:11Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиТекин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиБугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди