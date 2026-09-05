АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилди
«Ҳамёнларда пайдо бўладиган Трамп»: АҚШда Дональд Трамп акс этган расмий 1 долларлик танга муомалага чиқарилди — Мустақилликнинг 250 йиллиги, кундалик харидлар ва тарихий дизайн
АҚШ молия тизими ва жаҳон нумизматикасида шов-шувли воқелик: Қўшма Штатлар мустақиллигининг 250 йиллик юбилей санаси муносабати билан Дональд Трамп тасвирланган янги 1 долларлик танга расман муомалага чиқарилди. Мазкур танга кўргазма ёки коллекциялар учун чиқариладиган чекланган сувенир эмас, балки аҳоли кундалик ҳаётда бозор ва дўконларда харидлар учун тўғридан-тўғри ишлатиши мумкин бўлган қонуний тўлов воситаси ҳисобланади.
Дизайн тафсилотлари: 1776–2026 ва юбилей рамзи
Олтинранг металл қотишмасидан зарб этилган 1 долларлик танганинг дизайни қатор тарихий ва давлатчилик элементларини ўзида жамлаган:
Олд томон (Аверс): Марказда Дональд Трампнинг расмий портрети акс этган. Юқори қисмга йирик ҳарфлар билан «LIBERTY» (Озодлик), ўнг тарафга «IN GOD WE TRUST» (Биз Худога ишонамиз) шиори, қуйи қисмга эса АҚШ тарихининг муҳим чорагини ифодаловчи «1776 ~ 2026» санаси ўйиб ёзилган;
Орқа томон (Реверс): Танганинг орқа қисмида АҚШнинг анъанавий рамзи — қанотларини кенг ёзган мағрур оқбош бургут жойлашган. Бургут кўкрагидаги миллий қалқон ўртасида давлат мустақиллигининг юбилей санасини билдирувчи йирик «250» рақами акс эттирилган;
Номинал қиймат: Танга гардиши бўйлаб «UNITED STATES OF AMERICA» ва пастки қисмида «ONE DOLLAR» ёзувлари туширилган бўлиб, унинг номинал кучи бир АҚШ долларига тенг.
«Сувенир эмас, ҳақиқий тўлов воситаси»: Муомаланинг ўзига хослиги
Янги танганинг энг муҳим жиҳати унинг кундалик тўловлар тизимига тўлиқ интеграция қилинганидир:
Одатий харидларда эркин ишлатилади: Кўплаб хотира тангаларидан фарқли ўлароқ, ушбу танга билан исталган савдо нуқтасида, қаҳвахона ёки транспортда худди одатий 1 долларлик купюра сингари эркин ҳисоб-китоб қилиш мумкин;
Мустақилликнинг 250 йиллик тантанаси: 1776 йил 4 июлда қабул қилинган АҚШ Мустақиллик декларациясининг 250 йиллиги мамлакатда кенг нишонланаётган бир пайтда, ушбу танга мазкур тарихий воқеанинг энг кўринарли моддий тимсолларидан бирига айланди;
Нумизматлар орасидаги шов-шув: Кундалик муомала учун мўлжалланганига қарамай, бутун дунё бўйлаб танга йиғувчилар ва таҳлилчилар ҳозирнинг ўзидаёқ ушбу тангаларни сақлаб қўйиш ва коллекцияларга қўшиш учун катта қизиқиш билдирмоқда.
Сизнингча, сиёсий арбобларнинг тасвирини кундалик муомаладаги тангаларга муҳрлаш қанчалик тўғри тажриба? Ушбу 1 долларлик танга йиллар ўтиб коллекционерлар бозорида ўз номиналидан бир неча баробар қимматроқ баҳоланадиган ноёб экспонатга айлана оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…