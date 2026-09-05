Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилди
Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги буклама 18 Фолд смартфони тақдимоти олдидан қурилманинг ташқи кўриниши бўйича муҳим тафсилотларни ошкор қилишда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бренд президенти Лу Вэйбин аввалроқ кўрсатилган қизил рангли версияга қўшимча равишда яна иккита янги ранг вариантини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания раҳбари томонидан тақдим этилган янги ранглар қаторига қора ҳамда илиқ тилларанг-оқ туслар кирди. Ушбу қўшимчалар фойдаланувчиларга ўзига хос услуб ва визуал ёндашувни танлаш имконини бериб, қурилманинг бозорга чиқишидаги қизиқишни янада оширмоқда.
Дизайн ва ранг ечимлариТақдим этилган янги ранглар турлича эстетик талабларга мўлжалланган. Хусусан, қора рангли версия жуда вазмин ва классик кўринишга эга бўлиб, ишбилармонлик муҳитига мос келади. Лу Вэйбиннинг таъкидлашича, мазкур тус чуқур ва лаконик характерга эга.
Ўз навбатида, тилларанг-оқ тусдаги версия янада юмшоқ ва премиум кўринишни таъминлайди. Ишлаб чиқарувчи уни илиқ, хотиржам ва ўта нафис дея таърифлаб, гаджетнинг замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларига мослашганини кўрсатиб ўтди.
Бозордаги ўрни ва тақдимот санасиМазкур қурилма буклама телефонлар бозорида янги йўналиш сифатида шаклланмоқда. Xiaomi 18 Фолд одатий смартфоннинг қулай компактлигини катта эгилувчан экран афзалликлари билан бирлаштирувчи «ўрта» форматдаги янги турдаги гаджет сифатида позицияланмоқда.
Мутахассислар ушбу формат фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда қўшимча қулайликлар тақдим этишини таъкидламоқда. Қурилманинг тўлиқ техник тавсилотлари ва расмий тақдимоти жорий йилнинг 7-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, шундан сўнг унинг бозордаги ўрни аниқ бўлади.
…