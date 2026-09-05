Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилди

·1·Техно
Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилди

Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги буклама 18 Фолд смартфони тақдимоти олдидан қурилманинг ташқи кўриниши бўйича муҳим тафсилотларни ошкор қилишда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бренд президенти Лу Вэйбин аввалроқ кўрсатилган қизил рангли версияга қўшимча равишда яна иккита янги ранг вариантини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания раҳбари томонидан тақдим этилган янги ранглар қаторига қора ҳамда илиқ тилларанг-оқ туслар кирди. Ушбу қўшимчалар фойдаланувчиларга ўзига хос услуб ва визуал ёндашувни танлаш имконини бериб, қурилманинг бозорга чиқишидаги қизиқишни янада оширмоқда.

Дизайн ва ранг ечимлари

Тақдим этилган янги ранглар турлича эстетик талабларга мўлжалланган. Хусусан, қора рангли версия жуда вазмин ва классик кўринишга эга бўлиб, ишбилармонлик муҳитига мос келади. Лу Вэйбиннинг таъкидлашича, мазкур тус чуқур ва лаконик характерга эга.

Ўз навбатида, тилларанг-оқ тусдаги версия янада юмшоқ ва премиум кўринишни таъминлайди. Ишлаб чиқарувчи уни илиқ, хотиржам ва ўта нафис дея таърифлаб, гаджетнинг замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларига мослашганини кўрсатиб ўтди.

Бозордаги ўрни ва тақдимот санаси

Мазкур қурилма буклама телефонлар бозорида янги йўналиш сифатида шаклланмоқда. Xiaomi 18 Фолд одатий смартфоннинг қулай компактлигини катта эгилувчан экран афзалликлари билан бирлаштирувчи «ўрта» форматдаги янги турдаги гаджет сифатида позицияланмоқда.

Мутахассислар ушбу формат фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда қўшимча қулайликлар тақдим этишини таъкидламоқда. Қурилманинг тўлиқ техник тавсилотлари ва расмий тақдимоти жорий йилнинг 7-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, шундан сўнг унинг бозордаги ўрни аниқ бўлади.

Xiaomi18 ФолдБуклама смартфонТехнологияларЛу Вейбин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиБугун, 10:24iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаБугун, 09:51АҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиАҚШнинг стратосферали аэростати Тинч океанини кесиб ўтиб, Японияда интернет тарқатдиБугун, 04:53Samsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаSamsung Galaxy Ватч Ultra эгалари корпус ажралишидан шикоят қилмоқдаБугун, 04:30OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиБугун, 04:23Куйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиКуйкон компанияси Apple услубидаги янги W34KB мониторини намойиш этдиБугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди