Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!

·0·Спорт
Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!

Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби бош мураббийи Ангелос Постекоглу жаҳон футболи афсонаси ва Португалия терма жамоаси тўпурари Криштиану Роналду билан ишлаш тажрибаси ҳақида очиқ ва тўлқинлантирувчи баёнот берди. Нуфузли «ESPN» нашрига берган интервьюсида тажрибали мутахассис жаҳон даражасидаги юлдузларни бошқаришнинг асл сирлари билан ўртоқлашиб, ҳақиқий буюк спортчилар билан тил топишиш ўзини «юлдуз» деб ҳисоблайдиган футболчиларга қараганда анча осонроқ эканини таъкидлади. Шунингдек, мураббий Роналдунинг футбол тарихидаги мисли кўрилмаган 1000 та гол довони сари олиб бораётган ички кучини юксак баҳолади.

«Буюклик — тинимсиз меҳнат демакдир»: Постекоглудан психологик таҳлил

Постекоглу буюк футболчиларнинг характери ва мураббий билан муносабатлари борасидаги қизиқарли ҳақиқатларни очди:

  • Бир хил фазилатларга эга даҳолар: «Мен ўз фаолиятим давомида кўплаб буюк футболчилар билан ишлаш бахтига муяссар бўлганман. Шахсияти ва характери қандай бўлишидан қатъи назар, уларнинг барчаси бир хил ноёб сифатларни ўзида жамлаган», — дейди мураббий;

  • Ўзини юлдуз деб билувчилар билан фарқ: «Одамлар мендан тез-тез: “Бундай юлдузлар билан қандай ишлайсиз?” деб сўрашади. Бир собиқ мураббий бир пайтлар айтганидек, баъзан чинакам буюк футболчилар билан ишлаш, ўзини буюк деб ҳисоблайдиганлар билан тил топишишдан анча енгилроқдир»;

  • Темир интизом ва меҳнатсеварлик: Мураббийнинг таъкидлашича, чинакам етакчилар ҳар доим тўғри қарор қабул қилади, машғулотларда энг кўп тер тўкади ва мураббийга бош оғриғи эмас, балки майдонда асосий суянч бўлади.

1000 та гол сари тарихий юриш ва сўнмас олов

Криштиану Роналдунинг профессионал майдондаги феноменал узоқ умр кўриши айнан унинг ички чанқоғига боғлиқ:

  • Сўнмас мотивация: «Бу хусусиятларнинг барчаси Роналдуда яққол кўринади. У ҳануз улкан, ниҳоятда кучли мотивацияга эга ва унинг олдида жуда аниқ, қатъий мақсадлар турибди», — дея таъкидлади «Ан-Наср» устози;

  • Ақлбовар қилмас кўрсаткич: Мураббий португалиялик юлдузнинг карьерасида 1000 та расмий гол уриш мақсадига тобора яқинлашаётганига тўхталиб, бу натижа футбол тарихида мисли кўрилмаган энг буюк чўққилардан бири бўлишини билдирди.

Карьеранинг якуний палласи: Роналдунинг сўнгги мавсуми бўладими?

Португалиялик форварднинг келажаги атрофидаги муҳокамалар тобора қизимоқда:

  • Яқинлашаётган хайрлашув: Аввалроқ 40 ёшни қоралаган Криштиану Роналдунинг ўзи келгуси мавсум унинг фаолиятидаги сўнггиси бўлиши мумкинлигини очиқ маълум қилган эди;

  • Ҳар бир дақиқанинг қадри: Экспертлар Постекоглу ва «Ан-Наср» жамоаси Роналдунинг майдондаги ҳар бир ўйинидан максимал фойдаланишга ҳамда унга мингта голлик тарихий маррани забт этиши учун энг қулай шароитни яратиб беришга ҳаракат қилаётганини қайд этмоқда.

Сизнингча, Ангелос Постекоглу Роналдунинг характери ва интизомига берган баҳосида тўлиқ ҳақми? Криштиану бутсаларини михга илгунга қадар 1000 та расмий гол чегарасини забт этишга улгура оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Порту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқдаПорту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 13:32Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиЭрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиБугун, 12:13Криштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиКриштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиБугун, 11:18Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаАрбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаБугун, 09:48“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалаба“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалабаБугун, 09:45Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)