Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!
Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби бош мураббийи Ангелос Постекоглу жаҳон футболи афсонаси ва Португалия терма жамоаси тўпурари Криштиану Роналду билан ишлаш тажрибаси ҳақида очиқ ва тўлқинлантирувчи баёнот берди. Нуфузли «ESPN» нашрига берган интервьюсида тажрибали мутахассис жаҳон даражасидаги юлдузларни бошқаришнинг асл сирлари билан ўртоқлашиб, ҳақиқий буюк спортчилар билан тил топишиш ўзини «юлдуз» деб ҳисоблайдиган футболчиларга қараганда анча осонроқ эканини таъкидлади. Шунингдек, мураббий Роналдунинг футбол тарихидаги мисли кўрилмаган 1000 та гол довони сари олиб бораётган ички кучини юксак баҳолади.
«Буюклик — тинимсиз меҳнат демакдир»: Постекоглудан психологик таҳлил
Постекоглу буюк футболчиларнинг характери ва мураббий билан муносабатлари борасидаги қизиқарли ҳақиқатларни очди:
Бир хил фазилатларга эга даҳолар: «Мен ўз фаолиятим давомида кўплаб буюк футболчилар билан ишлаш бахтига муяссар бўлганман. Шахсияти ва характери қандай бўлишидан қатъи назар, уларнинг барчаси бир хил ноёб сифатларни ўзида жамлаган», — дейди мураббий;
Ўзини юлдуз деб билувчилар билан фарқ: «Одамлар мендан тез-тез: “Бундай юлдузлар билан қандай ишлайсиз?” деб сўрашади. Бир собиқ мураббий бир пайтлар айтганидек, баъзан чинакам буюк футболчилар билан ишлаш, ўзини буюк деб ҳисоблайдиганлар билан тил топишишдан анча енгилроқдир»;
Темир интизом ва меҳнатсеварлик: Мураббийнинг таъкидлашича, чинакам етакчилар ҳар доим тўғри қарор қабул қилади, машғулотларда энг кўп тер тўкади ва мураббийга бош оғриғи эмас, балки майдонда асосий суянч бўлади.
1000 та гол сари тарихий юриш ва сўнмас олов
Криштиану Роналдунинг профессионал майдондаги феноменал узоқ умр кўриши айнан унинг ички чанқоғига боғлиқ:
Сўнмас мотивация: «Бу хусусиятларнинг барчаси Роналдуда яққол кўринади. У ҳануз улкан, ниҳоятда кучли мотивацияга эга ва унинг олдида жуда аниқ, қатъий мақсадлар турибди», — дея таъкидлади «Ан-Наср» устози;
Ақлбовар қилмас кўрсаткич: Мураббий португалиялик юлдузнинг карьерасида 1000 та расмий гол уриш мақсадига тобора яқинлашаётганига тўхталиб, бу натижа футбол тарихида мисли кўрилмаган энг буюк чўққилардан бири бўлишини билдирди.
Карьеранинг якуний палласи: Роналдунинг сўнгги мавсуми бўладими?
Португалиялик форварднинг келажаги атрофидаги муҳокамалар тобора қизимоқда:
Яқинлашаётган хайрлашув: Аввалроқ 40 ёшни қоралаган Криштиану Роналдунинг ўзи келгуси мавсум унинг фаолиятидаги сўнггиси бўлиши мумкинлигини очиқ маълум қилган эди;
Ҳар бир дақиқанинг қадри: Экспертлар Постекоглу ва «Ан-Наср» жамоаси Роналдунинг майдондаги ҳар бир ўйинидан максимал фойдаланишга ҳамда унга мингта голлик тарихий маррани забт этиши учун энг қулай шароитни яратиб беришга ҳаракат қилаётганини қайд этмоқда.
Сизнингча, Ангелос Постекоглу Роналдунинг характери ва интизомига берган баҳосида тўлиқ ҳақми? Криштиану бутсаларини михга илгунга қадар 1000 та расмий гол чегарасини забт этишга улгура оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…