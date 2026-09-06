Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!
Ўзбекистонлик профессионал бокс юлдузи, Олимпиада совриндори Бектемир Мелиқўзиев Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) ҳамда «Golden Boy Promotions» промоутерлик компаниясининг сўнгги қарорларига нисбатан кескин ва муросасиз норозилик билдирди. WBA йўналиши бўйича расмий мажбурий даъвогар (mandatory challenger) мақомини қўлга киритган ўзбек чарм қўлқоп устаси ташкилот раҳбарияти ўзлари белгилаган қоидаларга амал қилмаётганини, амалдаги чемпион Хайме Мунгия эса у билан жанг қилиш ўрнига рейтингнинг ҳатто топ-15 талигига ҳам кирмайдиган номаълум рақиб билан курашишга тайёрланаётганини очиқ фош этди.
«Бизга келганда қоидалар четга сурилади»: Бектемирдан очиқ баёнот
Бектемир Мелиқўзиев ўзининг Instagram саҳифасида мухлисларга мурожаат қилиб, сабр косаси тўлганини баён қилди:
12 та жанг ва 4 та саралаш муваффақияти: Ҳамюртимиз WBA байроғи остида 12 бор рингга кўтарилиб, 4 та элиминатор (саралаш) жангида ғалаба қозониб, мажбурий даъвогарлик даражасига машаққатли йиллар меҳнати эвазига етиб келганини эслатди;
Мунгияга йўл бериш илтимоси ва ваъда: «WBA ва Golden Boy менга навбатдаги жангим албатта чемпионлик учун бўлишини ваъда қилишганди. Мендан Хайме Мунгияга йўл беришимни сўрашди, эвазига кейинги жангим чемпионлик поединги бўлишини айтдилар. Энди эса навбат бизга келганда яна қоидалар четга сурилмоқда», — дея алам билан ёзди боксчи;
Рейтингдан ташқаридаги рақиб танлови: Мунгиянинг навбатдаги жанги WBA рейтингининг ҳатто кучли 15 талигидан ҳам жой олмаган америкалик Кевин Ньюманга қарши режалаштирилаётгани расмий даъвогарнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлди.
Промоутерлар манёври: «Мексика бутун дунёга қарши» режаси нега бузилди?
Мазкур чемпионлик жанги аслида кузги энг йирик бокс оқшомларидан бирига айланиши керак эди:
Барбод бўлган келишув: Дастлабки режаларга мувофиқ, Мелиқўзиев «Мексикага қарши бутун дунё» шиори остидаги бокс шоусида Хайме Мунгия билан WBA камари учун тўқнаш келиши белгиланган эди;
Ресендиз омили ва режанинг ўзгариши: Май ойида Мунгия Армандо Ресендизга қарши жангда расмий камар ҳимоясини ўтказгани сабабли, промоутерлар вазиятдан фойдаланиб, Мунгия учун осонроқ ва хавфсизроқ оралиқ жанг уюштириш йўлини танлашди;
Қачонгача кутиш керак?: Бундай сиёсат натижасида ҳақиқий мажбурий даъвогар Бектемир Мелиқўзиев яна номаълум муддатга чемпионлик имкониятидан четда қолдирилмоқда.
«Канело — Мбилли кечасининг безаги бўларди»: Бектемирнинг қатъий талаби
Ҳамюртимизнинг фикрича, Мунгия билан тўқнашув замонавий бокс учун энг мантиқий ва томошабоп ечим:
Ҳужумкор услублар тўқнашуви: Мунгия ҳам, Мелиқўзиев ҳам рингда муросасиз, фаол ҳужумкор бокс намойиш этиши сабабли, бу тўқнашув мухлислар узоқ вақт унута олмайдиган оловли жангга айланиши муқаррар;
Гранд кечалар учун идеал жуфтлик: Бектемир бу баҳс Канело — Мбилли жанги кечасида ёки бошқа ҳар қандай мегашоуда Ўзбекистон ва Мексика бокс мактабларининг ҳақиқий рақобати сифатида асосий воқеага айланиши мумкинлигини қайд этди;
«Энди менинг навбатим»: «Ҳар бир боксчини ҳурмат қиламан, лекин энди менинг навбатим келди. Меҳнатим орқали бу имкониятга тўлиқ лойиқман», — дея сўзини якунлади ўзбек баҳодири.
Сизнингча, WBA ташкилоти ва промоутерлар Бектемир Мелиқўзиевнинг ҳақли чемпионлик жангини нима сабабдан сунъий равишда кечиктирмоқда — Мунгия жамоаси Бектемирнинг кучли зарбасидан чўчимоқдами? Агар бу жанг ташкил этилса, Бектемир мексикалик чемпионни мағлуб эта оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…