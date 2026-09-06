“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди
Англия Премьер-лигасининг 3-тури доирасида амалдаги чемпион «Манчестер Сити»га қарши саф тортган «Ковентри» майдонда ҳақиқий характер кўрсатган бўлса-да, 0:1 ҳисобида аламли тарзда мағлуб бўлди. Элитага эндигина қайтган мусобақа дебютанти саналган жамоа устози, афсонавий Фрэнк Лэмпард мағлубиятга қарамай шогирдларининг кучли рақиб қаршисидаги жасорати ва хотиржам ўйинидан мамнун эканини яширмади. Бироқ кетма-кет учта учрашувда имкониятни бой бериб, ҳали бирорта ҳам очко ололмаган жамоа турнир жадвалининг энг сўнгги поғонасига тушиб кетди.
«Биз бир очкога тўлиқ лойиқ эдик»: Лэмпарднинг дардли баёноти
«Ковентри» устози BBC телеканалига берган интервьюсида кучли рақиб билан баҳсдаги адолатсиз натижа ҳақида алам билан сўз очди:
«Сити»га қарши мағлубиятга нолойиқ ўйин: «“Сити” билан баҳсда биз мағлубиятга асло лойиқ эмасдик. Жамоам вақт ўтгани сайин ўз ўйинини кучайтириб, майдонда янада дадил ҳаракат қилди», — деди Лэмпард;
Катта меҳнат ва рақиб хавфи: «Албатта, рақибда ҳам хавфли вазиятлар бўлди, аммо бизнинг футболчиларимиз ҳимояда ва ҳужумда жуда улкан кўламдаги оғир ишни амалга оширди»;
Бой берилган очко алами: «Ҳозир жуда тушкун ҳолатдаман, чунки биз майдонда ўзимиз тўлиқ муносиб бўлган натижага — камида бир очкога эриша олмадик».
Дебютантнинг хотиржамлиги ва «Сити»нинг биргина голи
Пеп Гвардиола юлдузларига қарши кечган баҳс майдондаги курашлар жиҳатидан кутилганидан анча кескин кечди:
Ишончли ва қўрқмас футбол: Фрэнк Лэмпард шогирдлари жаҳон даражасидаги юлдузларга эга бўлган рақибнинг номидан чўчимасдан, тартибли мудофаа ва ўткир қарши ҳужумлар ташкил этди;
Савиянинг сўнгги сўзи: «Манчестер Сити» майдондаги тўлиқ устунликни ҳисобга айлантиришда қийналган бўлса-да, яратилган кам сонли хавфли вазиятлардан бирини аниқ якунлаб, 0:1 ҳисобидаги минимал ғалабани илиб кетди.
3 турда 0 очко: Жадвалнинг 20-поғонасидаги хавотир
Натижалар нуқтаи назаридан «Ковентри» мавсум стартида жуда оғир ҳолатга тушиб қолди:
Қаторасига 3 та мағлубият: Дебютант клуб Премьер-лиганинг дастлабки учта баҳсида ҳам мағлуб бўлди ва мусобақадаги энг омадсиз старт қайд этган жамоага айланди;
Аутсайдерлар қаторида: Ҳали бирорта очко ишлай олмаган Лэмпард жамоаси тўплар нисбатига кўра турнир жадвалининг энг қуйи — 20-поғонасини банд этиб турибди;
Лэмпард учун синовли мавсум: Экспертлар «Ковентри» сифатли футбол кўрсатаётганига қарамай, элитада очко олиш учун фақат яхши ўйин камлик қилишини, натижа келтирмайдиган мақтовлар эса жамоани қуйи лига гирдобига тортиб кетиши мумкинлигини таъкидламоқда.
Сизнингча, Фрэнк Лэмпард «Ковентри»ни АПЛда сақлаб қола оладими ёки 3 турдаги 0 очко клубнинг яна Чемпионшипга қайтишидан далолатми? Дебютант жамоанинг «Сити»га қарши кўрсатган ўйини мухлисларда умид уйғота оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…