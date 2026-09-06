“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди

·0·Спорт
“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди

Англия Премьер-лигасининг 3-тури доирасида амалдаги чемпион «Манчестер Сити»га қарши саф тортган «Ковентри» майдонда ҳақиқий характер кўрсатган бўлса-да, 0:1 ҳисобида аламли тарзда мағлуб бўлди. Элитага эндигина қайтган мусобақа дебютанти саналган жамоа устози, афсонавий Фрэнк Лэмпард мағлубиятга қарамай шогирдларининг кучли рақиб қаршисидаги жасорати ва хотиржам ўйинидан мамнун эканини яширмади. Бироқ кетма-кет учта учрашувда имкониятни бой бериб, ҳали бирорта ҳам очко ололмаган жамоа турнир жадвалининг энг сўнгги поғонасига тушиб кетди.

«Биз бир очкога тўлиқ лойиқ эдик»: Лэмпарднинг дардли баёноти

«Ковентри» устози BBC телеканалига берган интервьюсида кучли рақиб билан баҳсдаги адолатсиз натижа ҳақида алам билан сўз очди:

  • «Сити»га қарши мағлубиятга нолойиқ ўйин: «“Сити” билан баҳсда биз мағлубиятга асло лойиқ эмасдик. Жамоам вақт ўтгани сайин ўз ўйинини кучайтириб, майдонда янада дадил ҳаракат қилди», — деди Лэмпард;

  • Катта меҳнат ва рақиб хавфи: «Албатта, рақибда ҳам хавфли вазиятлар бўлди, аммо бизнинг футболчиларимиз ҳимояда ва ҳужумда жуда улкан кўламдаги оғир ишни амалга оширди»;

  • Бой берилган очко алами: «Ҳозир жуда тушкун ҳолатдаман, чунки биз майдонда ўзимиз тўлиқ муносиб бўлган натижага — камида бир очкога эриша олмадик».

Дебютантнинг хотиржамлиги ва «Сити»нинг биргина голи

Пеп Гвардиола юлдузларига қарши кечган баҳс майдондаги курашлар жиҳатидан кутилганидан анча кескин кечди:

  • Ишончли ва қўрқмас футбол: Фрэнк Лэмпард шогирдлари жаҳон даражасидаги юлдузларга эга бўлган рақибнинг номидан чўчимасдан, тартибли мудофаа ва ўткир қарши ҳужумлар ташкил этди;

  • Савиянинг сўнгги сўзи: «Манчестер Сити» майдондаги тўлиқ устунликни ҳисобга айлантиришда қийналган бўлса-да, яратилган кам сонли хавфли вазиятлардан бирини аниқ якунлаб, 0:1 ҳисобидаги минимал ғалабани илиб кетди.

3 турда 0 очко: Жадвалнинг 20-поғонасидаги хавотир

Натижалар нуқтаи назаридан «Ковентри» мавсум стартида жуда оғир ҳолатга тушиб қолди:

  • Қаторасига 3 та мағлубият: Дебютант клуб Премьер-лиганинг дастлабки учта баҳсида ҳам мағлуб бўлди ва мусобақадаги энг омадсиз старт қайд этган жамоага айланди;

  • Аутсайдерлар қаторида: Ҳали бирорта очко ишлай олмаган Лэмпард жамоаси тўплар нисбатига кўра турнир жадвалининг энг қуйи — 20-поғонасини банд этиб турибди;

  • Лэмпард учун синовли мавсум: Экспертлар «Ковентри» сифатли футбол кўрсатаётганига қарамай, элитада очко олиш учун фақат яхши ўйин камлик қилишини, натижа келтирмайдиган мақтовлар эса жамоани қуйи лига гирдобига тортиб кетиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Сизнингча, Фрэнк Лэмпард «Ковентри»ни АПЛда сақлаб қола оладими ёки 3 турдаги 0 очко клубнинг яна Чемпионшипга қайтишидан далолатми? Дебютант жамоанинг «Сити»га қарши кўрсатган ўйини мухлисларда умид уйғота оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бугун, 16:42Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Бугун, 16:37Порту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқдаПорту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 13:32Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиЭрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиБугун, 12:13Криштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиКриштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрдиБугун, 11:18Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаАрбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаБугун, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)