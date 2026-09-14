iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олди

·5·Техно
iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Дисплай ва iQOO компаниялари 10 000 нит пик ёрқинликка эга бўлган янги Samsung M16 OLED панелини тақдим этди.
  • Ушбу панел 2K (ВҚҲД) ўлчамли юқори аниқликни 165 Hz янгиланиш частотаси билан бирлаштириб, мобил ўйинлар ва мултимедиа учун ажойиб тасвир сифатини таъминлайди. iQOO 16 смартфони ушбу илғор дисплей билан жиҳозланган дунёдаги биринчи Android қурилмаси бўлади.

Samsung Дисплай ва iQOO компаниялари ўтказилган қўшма тақдимотда мобил қурилмалар бозорида янги даврни бошлаб берувчи илғор дисплейни намойиш этди. Мазкур инновацион OLED-панел технологик оламда ҳақиқий ютуқ сифатида эътироф этилмоқда, чунки у смартфонлар экранлари учун мутлақо янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Samsung M16 панели ўзининг таъсирчан техник кўрсаткичлари, жумладан, 10 000 нитга тенг бўлган рекорд даражадаги пик ёрқинлиги билан ажралиб туради. Бу кўрсаткич энг ёрқин қуёш нурида ҳам экрандаги маълумотларни ҳеч қандай тўсиқсиз ўқиш имконини таъминлайди.

Илғор технологик хусусиятлар

Таъкидланишича, тақдим этилган янги авлод панели нафақат юқори ёрқинлик, балки юқори аниқлик ҳамда тасвир силлиқлигини ўзида мужассам этган. Дисплей 2K (ВҚҲД) ўлчамли юқори аниқликни 165 Hz янгиланиш частотаси билан муваффақиятли уйғунлаштиради.

Бундай технологик комбинация айниқса мобил ўйинлар ихлосмандлари ва мультимедиа контентини истеъмол қилувчилар учун катта аҳамиятга эга. Юқори частота ва аниқлик динамик саҳираларда тасвирнинг тиниқлиги ҳамда ҳаракатлар равонлигини кафолатлайди.

Илк эгаси ва бозор истиқболлари

Samsung Дисплай расман тасдиқлашича, iQOO 16 флагман смартфони ушбу илғор M16 панели билан жиҳозланадиган дунёдаги илк Android қурилма бўлади. Бу эса бренднинг ўз фойдаланувчиларига энг сўнгги технологияларни биринчилардан бўлиб тақдим этиш стратегиясини яна бир бор тасдиқлайди.

Шу билан бирга, инсайдерлик маълумотлари ҳам эълон қилинди. Таниқли инсайдер Ice Universe хабарига кўра, Google компанияси ўзининг келгуси флагман моделларида Samsung M16 OLED панелидан фойдаланишни режалаштирмаган.

Мазкур янгиликнинг эълон қилиниши мобил қурилмалар экранлари бозори жадал суръатлар билан ривожланиб бораётганини ва OLED технологиялари ҳали ўз имкониятларини тўлиқ намоён этмаганини кўрсатади. iQOO 16 модели эса яқин келажакда мобил саноатининг асосий эътибор марказида бўлиши кутилмоқда.

SamsungiQOOOLEDСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 15:28Инқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиИнқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиБугун, 15:27Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаБугун, 14:24Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Бугун, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиБугун, 13:22Xiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиXiaomi Mijia Air Пумп 3 тақдим этилди: автомобил ва велосипедлар учун янги чўнтак насосиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади