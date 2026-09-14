iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung Дисплай ва iQOO компаниялари 10 000 нит пик ёрқинликка эга бўлган янги Samsung M16 OLED панелини тақдим этди.
- Ушбу панел 2K (ВҚҲД) ўлчамли юқори аниқликни 165 Hz янгиланиш частотаси билан бирлаштириб, мобил ўйинлар ва мултимедиа учун ажойиб тасвир сифатини таъминлайди. iQOO 16 смартфони ушбу илғор дисплей билан жиҳозланган дунёдаги биринчи Android қурилмаси бўлади.
Samsung Дисплай ва iQOO компаниялари ўтказилган қўшма тақдимотда мобил қурилмалар бозорида янги даврни бошлаб берувчи илғор дисплейни намойиш этди. Мазкур инновацион OLED-панел технологик оламда ҳақиқий ютуқ сифатида эътироф этилмоқда, чунки у смартфонлар экранлари учун мутлақо янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Samsung M16 панели ўзининг таъсирчан техник кўрсаткичлари, жумладан, 10 000 нитга тенг бўлган рекорд даражадаги пик ёрқинлиги билан ажралиб туради. Бу кўрсаткич энг ёрқин қуёш нурида ҳам экрандаги маълумотларни ҳеч қандай тўсиқсиз ўқиш имконини таъминлайди.
Илғор технологик хусусиятларТаъкидланишича, тақдим этилган янги авлод панели нафақат юқори ёрқинлик, балки юқори аниқлик ҳамда тасвир силлиқлигини ўзида мужассам этган. Дисплей 2K (ВҚҲД) ўлчамли юқори аниқликни 165 Hz янгиланиш частотаси билан муваффақиятли уйғунлаштиради.
Бундай технологик комбинация айниқса мобил ўйинлар ихлосмандлари ва мультимедиа контентини истеъмол қилувчилар учун катта аҳамиятга эга. Юқори частота ва аниқлик динамик саҳираларда тасвирнинг тиниқлиги ҳамда ҳаракатлар равонлигини кафолатлайди.
Илк эгаси ва бозор истиқболлариSamsung Дисплай расман тасдиқлашича, iQOO 16 флагман смартфони ушбу илғор M16 панели билан жиҳозланадиган дунёдаги илк Android қурилма бўлади. Бу эса бренднинг ўз фойдаланувчиларига энг сўнгги технологияларни биринчилардан бўлиб тақдим этиш стратегиясини яна бир бор тасдиқлайди.
Шу билан бирга, инсайдерлик маълумотлари ҳам эълон қилинди. Таниқли инсайдер Ice Universe хабарига кўра, Google компанияси ўзининг келгуси флагман моделларида Samsung M16 OLED панелидан фойдаланишни режалаштирмаган.
Мазкур янгиликнинг эълон қилиниши мобил қурилмалар экранлари бозори жадал суръатлар билан ривожланиб бораётганини ва OLED технологиялари ҳали ўз имкониятларини тўлиқ намоён этмаганини кўрсатади. iQOO 16 модели эса яқин келажакда мобил саноатининг асосий эътибор марказида бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…