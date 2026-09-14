Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқди

·7·Техно
Samsung Galaxy A57 учун янги хавфсизлик янгиланиши чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung Galaxy A57 учун A576BXXS6AZI2 рақамли янги хавфсизлик янгиланиши Европадаги фойдаланувчилар учун тарқатилмоқда.
  • Ушбу янгиланиш қурилманинг хавфсизлик даражасини оширишга ва аниқланган ўнлаб заифликларни бартараф этишга қаратилган.
  • Янгиланиш босқичма-босқич тарқатилмоқда ва уни ўрнатишдан олдин интернет алоқаси барқарорлиги ҳамда батарея қуввати етарли эканлигини текшириш тавсия этилади.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг ўрта сегментга мансуб Galaxy A57 смартфонлари учун навбатдаги дастурий таъминотни тарқатишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгиланиш биринчи навбатда Европа минтақасидаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, қурилманинг хавфсизлик даражасини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги чиқадиган прошивка A576BXXS6AZI2 рақами остида тақдим этилмоқда. Ушбу рақам қурилма дастурий таъминотининг сўнгги версиясини бошқа аввалги версиялардан фарқлаш ва тизим барқарорлигини назорат қилиш имконини беради.

Хавфсизликка қаратилган муҳим қадам

Мазкур янгиланишнинг асосий эътибори интерфейс дизайнини ўзгартиришга ёки фойдаланувчиларга мутлақо янги функцияларни тақдим этишга қаратилмаган. Samsung муҳандислари бу сафар бутунлай тизим хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва аниқланган ўнлаб заифликларни бартараф этиш устида иш олиб боришган.

Смартфонлар кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланган бир пайтда, киберхавфсизлик таҳдидлари ҳам ортиб бормоқда. Шу боис ишлаб чиқарувчилар томонидан мунтазам равишда хавфсизлик ямоқларини чиқариб борилиши фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Смартфон ҳақида қисқача маълумот

Эслатиб ўтамиз, Samsung Galaxy A57 смартфони жорий йилнинг март ойида сотувга чиқарилган эди. Ўтган қисқа вақт мобайнида у ўрта нарх сегментидаги ҳамёнбоп ва ишончли қурилмалардан бири сифатида фойдаланувчилар эътиборини қозонишга улгурди.

Ҳозирги кунда смартфонлар бозорида рақобат жуда юқори бўлиб, компаниялар нафақат флагман моделларга, балки оммавий сегментдаги қурилмаларга ҳам дастурий қўллаб-қувватлаш кўрсатишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу эса харидорлар учун қўшимча қулайлик яратади.

Босқичма-босқич тарқатиш жараёни

Манбага кўра, мазкур прошивкани тарқатиш жараёни босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Шу сабабли янгиланиш Европанинг турли мамлакатларидаги фойдаланувчиларга бир вақтнинг ўзида етиб бормаслиги мумкин.

Фойдаланувчиларга янги дастурий таъминотни ўрнатишдан олдин интернет алоқаси барқарорлигини таъминлаш ҳамда батарея қуввати етарли эканини текшириб кўриш тавсия этилади. Янгиланиш автоматик равишда келмаса, уни қурилма созламалари орқали қўлда текшириб кўриш ҳам мумкин.

SamsungGalaxy A57One UIСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиБугун, 15:53Xiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi уч барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 15:28Инқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиИнқироз хавфи: АҚШда сунъий интеллект «пуфаги» ёрилмоқда — Трампнинг Хитойдан қўрқувиБугун, 15:27Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаБугун, 14:24Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Бугун, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади