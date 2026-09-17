Ой юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлган

·13·Техно
Ой юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Лунар Реконнаиссансе Орбитер космик аппарати ёрдамида Ой юзасида диаметри 222 метр бўлган, атиги икки йил олдин пайдо бўлган улкан зарба кратери аниқланди.
  • Бу кратер 2024 йил баҳор ойларида ҳосил бўлган бўлиб, Қуёш системасидаги энг йирик замонавий зарба кратерларидан биридир.
  • Бундай кўламдаги ҳодисалар Ер ҳисоб-китобларига кўра ўртача ҳар 132 йилда бир марта содир бўлади, бу эса топилманинг ноёблигини кўрсатади.

АҚШнинг Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) космик аппарати томонидан олинган суратлар таҳлил қилиниб, Ой сиртида сўнгги йилларда қайд этилган энг йирик зарба кратери аниқланди. Ссиенсе Адвансес нашри маълумотига кўра, диаметри 222 метрни ташкил этувчи ушбу улкан структура Қуёш системасида топилган энг йирик замонавий зарба кратерларидан бири бўлиб, унинг ёши атиги икки йилга яқинлашади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар 2025 йилнинг куз ойларида ЛРО аппаратининг ўта кенг бурчакли камераси ёрдамида олинган янги ва эски суратларни ўзаро солиштириб кўришган. Натижада Ойнинг илгари бўш бўлган ҳудудида йирик ўзгариш юз бергани ва янги объект пайдо бўлгани маълум бўлган. Тадқиқотчилар дастлабки маълумотларни аниқлаштириш учун тор бурчакли камеранинг қўшимча кадрлардан ҳам фойдаланишган.

Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, мазкур улкан кратер 2024 йилнинг баҳор ойларида ҳосил бўлган. Бундай кўламдаги космик ҳодисалар Ердаги мавжуд ҳисоб-китоблар бўйича ўртача ҳар 132 йилда бир марта содир бўлади. Бу эса топилманинг нақадар ноёб ва илмий жиҳатдан муҳим аҳамият касб этишини кўрсатади.

Лойиҳа доирасида олиб борилган илмий таҳлиллар

Тадқиқотчилар янги кратернинг пайдо бўлиши атрофдаги ҳудуд геологиясига қандай таъсир кўрсатганини ўрганиш мақсадида махсус кузатувларни амалга оширдилар. Олинган маълумотлар асосида олимлар зарба кратерларининг шаклланиш жараёнини тушунтирувчи замонавий илмий моделларни янгилашга муваффақ бўлдилар.

Ой сирти доимий равишда турли космик объектлар ва метеоритлар зарбасига учраб туради. Замонавий илмий баҳоларга таянилса, Ернинг табиий йўлдоши бўлган Ойда ўлчами 1 километрдан 20 километргача бўлган 5 мингга яқин йирик кратерлар мавжуд.

Шунингдек, диаметри 10 метрдан 1 километргача бўлган миллионга яқин шундай тузилмалар борлиги аниқланган. Ўлчами 10 метрдан кичик бўлган майда кратерлар сони эса Ой сиртида тахминан 1 миллиардни ташкил этиши тахмин қилинмоқда.

ОйКратерАстрономияЛРОФазо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:26Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиБугун, 09:52Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиАтмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиБугун, 07:54Россия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқдаРоссия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:29Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаБугун, 02:25GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиGeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади