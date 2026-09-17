Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал босқичида «Нефтчи» — «Локомотив», «Сўғдиёна» — «Андижон», ОКМК — «Гулистон» ва «Навбаҳор» — «Ғазалкент» каби қизиқарли ўйинлар бўлиб ўтади.
- Яримфиналда «Нефтчи» ёки «Локомотив» ҳамда «Сўғдиёна» ёки «Андижон» ғолиблари, шунингдек, ОКМК ёки «Гулистон» ҳамда «Навбаҳор» ёки «Ғазалкент» ғолиблари ўзаро куч синашади.
Миллий кубок баҳсларида интрига ўзининг энг юқори чўққисига чиқди! Саралашнинг энг оғир босқичлари ортда қолиб, кубокни боши узра кўтариш учун жанг қиладиган саккиз жамоанинг номи ва уларнинг финалгача бўлган харитаси расман аниқ бўлди. Мухлисларни водий дербиси эҳтимоли, Тошкент ва Фарғона классикаси ҳамда қуйи лига вакилларининг грандларга қарши ҳақиқий жасорати кутмоқда. Хўш, финалга йўл кимлар учун осонроқ ва яримфиналда қандай супер тўқнашув кутилмоқда?
Чоракфинал драмаси: Ким кимга қарши?
Қуръа натижаларига кўра, 1/4 финал босқичида муросасиз ва кутилмаган тўқнашувлар юз беради:
«Нефтчи» — «Локомотив»: Фарғонада яна катта футбол нафаси ва Тошкентнинг энг тажрибали «темирйўлчилари»га қарши кураш;
«Сўғдиёна» — «Андижон»: Жиззахда кечадиган, ҳар икки жамоа учун ҳам мавсум қутқарувчисига айланиши мумкин бўлган жанг;
ОКМК — «Гулистон»: Миржалол Қосимов жамоаси сенсациячи сирдарёликлар синовидан ўта оладими?
«Навбаҳор» — «Ғазалкент»: Наманганлик «лочинлар»га қарши сенсация кўрсатишга шай турган Бўстонлиқ жамоасининг юриши.
Финал сари тор йўл: Яримфинал сеткаси
Мусобақа регламентига кўра, яримфинал жуфтликларининг схемаси ҳам аллақачон аниқ: бу ерда ҳеч қандай иккинчи имконият бўлмайди — ютқазган жамоа уйга қайтади.
Кубок сеткаси қуйидагича кўриниш олди:
Босқич
1-жуфтлик ғолиблари тўқнашуви
2-жуфтлик ғолиблари тўқнашуви
1/4 финал
«Нефтчи» vs «Локомотив»
«Сўғдиёна» vs «Андижон»
1/2 финал тўқнашуви
«Нефтчи» / «Локомотив»
«Сўғдиёна» / «Андижон»
1/4 финал
ОКМК vs «Гулистон»
«Навбаҳор» vs «Ғазалкент»
1/2 финал тўқнашуви
ОКМК / «Гулистон»
«Навбаҳор» / «Ғазалкент»
Агар «Нефтчи» ва «Андижон» ўз рақибларини маҳв этса, мухлислар яримфиналдаёқ қонни қайнатувчи шиддатли Водий дербисига гувоҳ бўлиши мумкин. Иккинчи томондан эса ОКМК ва «Навбаҳор» финал остонасида тўқнаш келишга асосий даъвогар бўлиб турибди.
Сизнингча, бу мавсумда Ўзбекистон кубогини ким боши узра кўтаради? Қайси сенсацион жамоа грандларга «дарс» бериб қўйиши мумкин?
Ўз тахминингизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандлари бўлган дўстларингизга ушбу қайноқ харитани Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…