Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!

·64·Спорт
Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал босқичида «Нефтчи» — «Локомотив», «Сўғдиёна» — «Андижон», ОКМК — «Гулистон» ва «Навбаҳор» — «Ғазалкент» каби қизиқарли ўйинлар бўлиб ўтади.
  • Яримфиналда «Нефтчи» ёки «Локомотив» ҳамда «Сўғдиёна» ёки «Андижон» ғолиблари, шунингдек, ОКМК ёки «Гулистон» ҳамда «Навбаҳор» ёки «Ғазалкент» ғолиблари ўзаро куч синашади.

Миллий кубок баҳсларида интрига ўзининг энг юқори чўққисига чиқди! Саралашнинг энг оғир босқичлари ортда қолиб, кубокни боши узра кўтариш учун жанг қиладиган саккиз жамоанинг номи ва уларнинг финалгача бўлган харитаси расман аниқ бўлди. Мухлисларни водий дербиси эҳтимоли, Тошкент ва Фарғона классикаси ҳамда қуйи лига вакилларининг грандларга қарши ҳақиқий жасорати кутмоқда. Хўш, финалга йўл кимлар учун осонроқ ва яримфиналда қандай супер тўқнашув кутилмоқда?

Чоракфинал драмаси: Ким кимга қарши?

Қуръа натижаларига кўра, 1/4 финал босқичида муросасиз ва кутилмаган тўқнашувлар юз беради:

  • «Нефтчи» — «Локомотив»: Фарғонада яна катта футбол нафаси ва Тошкентнинг энг тажрибали «темирйўлчилари»га қарши кураш;

  • «Сўғдиёна» — «Андижон»: Жиззахда кечадиган, ҳар икки жамоа учун ҳам мавсум қутқарувчисига айланиши мумкин бўлган жанг;

  • ОКМК — «Гулистон»: Миржалол Қосимов жамоаси сенсациячи сирдарёликлар синовидан ўта оладими?

  • «Навбаҳор» — «Ғазалкент»: Наманганлик «лочинлар»га қарши сенсация кўрсатишга шай турган Бўстонлиқ жамоасининг юриши.

Финал сари тор йўл: Яримфинал сеткаси

Мусобақа регламентига кўра, яримфинал жуфтликларининг схемаси ҳам аллақачон аниқ: бу ерда ҳеч қандай иккинчи имконият бўлмайди — ютқазган жамоа уйга қайтади.

Кубок сеткаси қуйидагича кўриниш олди:

Босқич

1-жуфтлик ғолиблари тўқнашуви

2-жуфтлик ғолиблари тўқнашуви

1/4 финал

«Нефтчи» vs «Локомотив»

«Сўғдиёна» vs «Андижон»

1/2 финал тўқнашуви

«Нефтчи» / «Локомотив»

«Сўғдиёна» / «Андижон»

1/4 финал

ОКМК vs «Гулистон»

«Навбаҳор» vs «Ғазалкент»

1/2 финал тўқнашуви

ОКМК / «Гулистон»

«Навбаҳор» / «Ғазалкент»

Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!

Агар «Нефтчи» ва «Андижон» ўз рақибларини маҳв этса, мухлислар яримфиналдаёқ қонни қайнатувчи шиддатли Водий дербисига гувоҳ бўлиши мумкин. Иккинчи томондан эса ОКМК ва «Навбаҳор» финал остонасида тўқнаш келишга асосий даъвогар бўлиб турибди.

Сизнингча, бу мавсумда Ўзбекистон кубогини ким боши узра кўтаради? Қайси сенсацион жамоа грандларга «дарс» бериб қўйиши мумкин?

Ўз тахминингизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандлари бўлган дўстларингизга ушбу қайноқ харитани Телеграм орқали юборинг!

Ўзбекистон кубогиНефтчиЛокомотивВодий дербиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиБугун, 12:39Бекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБугун, 11:49Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Бугун, 11:46Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиЛионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урдиБугун, 11:30«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!Бугун, 09:20Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Бугун, 08:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди