Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг 100-голини уриб, жамоасига Кампеонес Куп кубогини тақдим этди.
- Ушбу юзталикни Мессига атиги 115 та ўйин талаб этилди, бу Барселона ва Аргентина терма жамоасидаги натижаларидан анча тездир.
- Янги бош мураббий Килй Гонзалез эса ўз дебют учрашувини шу соврин билан бошлади.
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси АҚШнинг Интер Маями клуби сафидаги голлари сонини юзтага етказди. Ушбу тарихий натижа жамоанинг Круз Азул устидан қозонилган ғалабасига тўғри келди ва Флорида клуби Кампеонес Куп бош совринини қўлга киритди. Ну стадионида бўлиб ўтган баҳс янги бош мураббий Килй Гонзалез учун дебют учрашув бўлди ва у ўз фаолиятини нуфузли кубок билан бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, MLS ва Лига МХ амалдаги чемпионларини ўзаро тўқнаш келтирадиган анъанавий Кампеонес Куп учрашуви шиддатли кечди. Учрашувнинг 24-дақиқасида Луис Суарез томонидан етказиб берилган аниқ узатмани Лионель Месси бош билан дарвозага йўллаб, ҳисобни очди. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби бўлган ҳужумчи учун бу гол Маями жамоасидаги юбилей юзинчи голга айланди.
Тарихий ғалаба ва янги мураббий омадиУчрашув якунига яқинлашганда Касемиро ҳам боши билан гол уриб, устунликни мустаҳкамлади. Ушбу голли узатмани ҳам айнан Лионель Месси амалга оширди ва учрашув 2:0 ҳисобида Интер Маями ғалабаси билан якунланди. Бу зафар август ойи охирида Гуиллермо Ҳоёснинг ўрнига тайинланган янги бош мураббий Килй Гонзалез учун кутилмаган ва жуда ширин совға бўлди.
Иш визасини олишдаги кечикишлар сабабли мураббий ўзининг илк машғулотини ўйин олдидан, яни сешанба куни ўтказишга улгурганди холос. Oraдан атиги 24 соат ўтиб эса у ўзининг илк совринига эга чиқди. Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Гонзалез финал олдидан жамоа сардори унга берган шахсий вадасини эслаб ўтди.
“Лео менга чемпион бўлишимизни айтганди ва буни амалга оширди”, деди янги бош мураббий ғалабадан сўнг. Унинг таъкидлашича, ушбу муваффақият жамоага улкан руҳий кўтаринки бахш этади ва олдинга қараб интилишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
Рекорд тезликдаги юзталикМайдон марказидаги шериги Родриго де Паул футболчининг ноёб истеъдодини оддий ҳолат сифатида қабул қилмасликка чақирди. Ярим ҳимоячининг сўзларига кўра, Мессининг ҳар бир ўйиндаги кўрсатган ўйини мухлислар томонидан қадрланиши ва унинг ҳар лаҳзасидан завқланиш лозим. Де Паул йиллар давомида унинг ёнида тўп суриб келаётганидан бахтиёр эканини алоҳида таъкидлади.
Эътиборлиси, Лионель Мессининг Флорида клубидаги юзталик марраси ўзининг мислсиз тезлиги билан ажралиб туради. У Интер Маями сафида 100 та голга эришиш учун атиги 115 та ўйин ўтказди. Бу кўрсаткич унинг Барселона (188 та ўйин) ҳамда Аргентина терма жамоасидаги (174 та ўйин) натижаларига қараганда анча тезроқ қайд этилганини кўрсатади.
2023-йилда Қўшма Штатларга кўчиб ўтгандан буён ҳужумчи MLS баҳсларида 76 та, Леагуес Куп турнирида 14 та, Конкакаф Чемпионлар кубогида 8 та ва FIFA Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида 1 та гол киритишга муваффақ бўлди.
Изоҳлар 0
…