Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урди

·39·Спорт
Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг юбилей голини урди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг 100-голини уриб, жамоасига Кампеонес Куп кубогини тақдим этди.
  • Ушбу юзталикни Мессига атиги 115 та ўйин талаб этилди, бу Барселона ва Аргентина терма жамоасидаги натижаларидан анча тездир.
  • Янги бош мураббий Килй Гонзалез эса ўз дебют учрашувини шу соврин билан бошлади.

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси АҚШнинг Интер Маями клуби сафидаги голлари сонини юзтага етказди. Ушбу тарихий натижа жамоанинг Круз Азул устидан қозонилган ғалабасига тўғри келди ва Флорида клуби Кампеонес Куп бош совринини қўлга киритди. Ну стадионида бўлиб ўтган баҳс янги бош мураббий Килй Гонзалез учун дебют учрашув бўлди ва у ўз фаолиятини нуфузли кубок билан бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, MLS ва Лига МХ амалдаги чемпионларини ўзаро тўқнаш келтирадиган анъанавий Кампеонес Куп учрашуви шиддатли кечди. Учрашувнинг 24-дақиқасида Луис Суарез томонидан етказиб берилган аниқ узатмани Лионель Месси бош билан дарвозага йўллаб, ҳисобни очди. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби бўлган ҳужумчи учун бу гол Маями жамоасидаги юбилей юзинчи голга айланди.

Тарихий ғалаба ва янги мураббий омади

Учрашув якунига яқинлашганда Касемиро ҳам боши билан гол уриб, устунликни мустаҳкамлади. Ушбу голли узатмани ҳам айнан Лионель Месси амалга оширди ва учрашув 2:0 ҳисобида Интер Маями ғалабаси билан якунланди. Бу зафар август ойи охирида Гуиллермо Ҳоёснинг ўрнига тайинланган янги бош мураббий Килй Гонзалез учун кутилмаган ва жуда ширин совға бўлди.

Иш визасини олишдаги кечикишлар сабабли мураббий ўзининг илк машғулотини ўйин олдидан, яни сешанба куни ўтказишга улгурганди холос. Oraдан атиги 24 соат ўтиб эса у ўзининг илк совринига эга чиқди. Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Гонзалез финал олдидан жамоа сардори унга берган шахсий вадасини эслаб ўтди.

“Лео менга чемпион бўлишимизни айтганди ва буни амалга оширди”, деди янги бош мураббий ғалабадан сўнг. Унинг таъкидлашича, ушбу муваффақият жамоага улкан руҳий кўтаринки бахш этади ва олдинга қараб интилишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

Рекорд тезликдаги юзталик

Майдон марказидаги шериги Родриго де Паул футболчининг ноёб истеъдодини оддий ҳолат сифатида қабул қилмасликка чақирди. Ярим ҳимоячининг сўзларига кўра, Мессининг ҳар бир ўйиндаги кўрсатган ўйини мухлислар томонидан қадрланиши ва унинг ҳар лаҳзасидан завқланиш лозим. Де Паул йиллар давомида унинг ёнида тўп суриб келаётганидан бахтиёр эканини алоҳида таъкидлади.

Эътиборлиси, Лионель Мессининг Флорида клубидаги юзталик марраси ўзининг мислсиз тезлиги билан ажралиб туради. У Интер Маями сафида 100 та голга эришиш учун атиги 115 та ўйин ўтказди. Бу кўрсаткич унинг Барселона (188 та ўйин) ҳамда Аргентина терма жамоасидаги (174 та ўйин) натижаларига қараганда анча тезроқ қайд этилганини кўрсатади.

2023-йилда Қўшма Штатларга кўчиб ўтгандан буён ҳужумчи MLS баҳсларида 76 та, Леагуес Куп турнирида 14 та, Конкакаф Чемпионлар кубогида 8 та ва FIFA Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида 1 та гол киритишга муваффақ бўлди.

Лионель МессиИнтер МаямиКампеонес КупФутболКилй Гонзалез
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБекҳэм Мессини 9-«Олтин тўп» учун асосий даъвогар деб атадиБугун, 11:49Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Бугун, 11:46Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Ўзбекистон кубогида даҳшатли тўқнашувлар: 1/4 финалда сенсация давом этадими?!Бугун, 11:42«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!Бугун, 09:20Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Шахмат Олимпиадасида ўзбек қизлари 2-турда кимларга қарши доска узра ўтиради?Бугун, 08:58Самарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаСамарқандда 2-тур: Шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон термалари янги синов қаршисидаБугун, 08:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди