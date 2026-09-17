iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камераларининг илк бор амалда солиштируви натижасида дастурий таъминотнинг ишловида камчиликлар аниқланди.
- Samsung Galaxy S26 Ultraнинг стандарт режимдаги тасвирни қайта ишлаш жараёни, хусусан, сунъий интеллектнинг инсон юзини ўзгартириши кўпчиликнинг эътирозига сабаб бўлди.
Смартфонсозлик бозорининг етакчи флагманлари — iPhone 18 Pro Max ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra моделларининг имкониятлари илк бор амалда солиштирилди. Машҳур теч-блоггер Мрвҳосетебосс ўзининг YouTube каналида тақдим этган ушбу солиштирув мобил фотогурруҳларнинг янги авлоди ўртасидаги рақобатни яққол намойиш этиб берди ва фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур камера таққослови эълон қилинган заҳоти интернет фойдаланувчилари ва экспертлар ўртасида турли баҳс-мунозараларга йўл очди. Ҳар икки смартфон ҳам ўзига хос суратга олиш технологиялари ва сунъий интеллект алгоритмларига таянса-да, дастурий таъминотнинг дастлабки ишлови кўпчиликнинг эътирозига учради.
Samsung суратлари ва сунъий интеллект танқидлариКўпгина фойдаланувчилар Samsung Galaxy S26 Ultra моделининг стандарт режимдаги тасвирни қайта ишлаш жараёнидан норозилигини билдиришди. Хусусан, тармоқда „кремсимиз-мумсимон эффект“ ибораси кенг муҳокама қилинмоқда. Баъзи кузатувчилар сунъий интеллект алгоритмлари суратдаги инсон юзини ўзгартириб юборгани, ҳатто блогер Арунинг ташқи қиёфасини жанубий кореяликка ўхшатиб қўйганини киноя билан қайд этишган.
Шунингдек, шарҳловчилар ва оддий харидорларнинг фикрлари ранглар баланси борасида икки хил қутбга бўлинди. Айрим фойдаланувчилар iPhone 18 Pro Max кадрни бироз сариқ рангга буришини таъкидласа, Samsung аксинча, тасвирларни ўта оқ ва совуқ тусда кўрсатишини ёзишмоқда.
Истеъмолчиларнинг якуний муносабатиМуҳокамалар давомида баъзи фойдаланувчилар ҳар икки қурилманинг ҳам натижаси ўртамиёна эканини, улар ўртасидаги фарқлар қизғин баҳс-мунозараларга арзимайдиган даражада яқинлигини таъкидлашди. Шу билан бирга, конструктив ёндашувни маъқул кўрган қисм фойдаланувчилар Samsung қурилмасида сунъий интеллект созламаларини қўлда (қўлда тўғрилаш) ўзгартиргандан сўнг олинган натижалар кескин яхшиланишини кўрсатувчи ўз фотосуратларини ҳам улашишди.
Ушбу солиштирув бугунги кунда флагман смартфонлар танловида нафақат оптик модуллар, балки дастурий таъминот ҳамда сунъий интеллект алгоритмик созламалари ҳал қилувчи аҳамият касб этишини яна бир бор исботлади. Келгусида дастурий янгиланишлар орқали ишлаб чиқарувчилар мазкур камчиликларни бартараф этиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…