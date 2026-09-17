iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди

·8·Техно
iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камераларининг илк бор амалда солиштируви натижасида дастурий таъминотнинг ишловида камчиликлар аниқланди.
  • Samsung Galaxy S26 Ultraнинг стандарт режимдаги тасвирни қайта ишлаш жараёни, хусусан, сунъий интеллектнинг инсон юзини ўзгартириши кўпчиликнинг эътирозига сабаб бўлди.

Смартфонсозлик бозорининг етакчи флагманлари — iPhone 18 Pro Max ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra моделларининг имкониятлари илк бор амалда солиштирилди. Машҳур теч-блоггер Мрвҳосетебосс ўзининг YouTube каналида тақдим этган ушбу солиштирув мобил фотогурруҳларнинг янги авлоди ўртасидаги рақобатни яққол намойиш этиб берди ва фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур камера таққослови эълон қилинган заҳоти интернет фойдаланувчилари ва экспертлар ўртасида турли баҳс-мунозараларга йўл очди. Ҳар икки смартфон ҳам ўзига хос суратга олиш технологиялари ва сунъий интеллект алгоритмларига таянса-да, дастурий таъминотнинг дастлабки ишлови кўпчиликнинг эътирозига учради.

Samsung суратлари ва сунъий интеллект танқидлари

Кўпгина фойдаланувчилар Samsung Galaxy S26 Ultra моделининг стандарт режимдаги тасвирни қайта ишлаш жараёнидан норозилигини билдиришди. Хусусан, тармоқда „кремсимиз-мумсимон эффект“ ибораси кенг муҳокама қилинмоқда. Баъзи кузатувчилар сунъий интеллект алгоритмлари суратдаги инсон юзини ўзгартириб юборгани, ҳатто блогер Арунинг ташқи қиёфасини жанубий кореяликка ўхшатиб қўйганини киноя билан қайд этишган.

Шунингдек, шарҳловчилар ва оддий харидорларнинг фикрлари ранглар баланси борасида икки хил қутбга бўлинди. Айрим фойдаланувчилар iPhone 18 Pro Max кадрни бироз сариқ рангга буришини таъкидласа, Samsung аксинча, тасвирларни ўта оқ ва совуқ тусда кўрсатишини ёзишмоқда.

Истеъмолчиларнинг якуний муносабати

Муҳокамалар давомида баъзи фойдаланувчилар ҳар икки қурилманинг ҳам натижаси ўртамиёна эканини, улар ўртасидаги фарқлар қизғин баҳс-мунозараларга арзимайдиган даражада яқинлигини таъкидлашди. Шу билан бирга, конструктив ёндашувни маъқул кўрган қисм фойдаланувчилар Samsung қурилмасида сунъий интеллект созламаларини қўлда (қўлда тўғрилаш) ўзгартиргандан сўнг олинган натижалар кескин яхшиланишини кўрсатувчи ўз фотосуратларини ҳам улашишди.

Ушбу солиштирув бугунги кунда флагман смартфонлар танловида нафақат оптик модуллар, балки дастурий таъминот ҳамда сунъий интеллект алгоритмик созламалари ҳал қилувчи аҳамият касб этишини яна бир бор исботлади. Келгусида дастурий янгиланишлар орқали ишлаб чиқарувчилар мазкур камчиликларни бартараф этиши кутилмоқда.

AppleSamsungiPhoneGalaxyТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиБугун, 09:52Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиАтмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиБугун, 07:54Россия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқдаРоссия космосга Теледроид роботини жўнатишга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 02:29Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаБугун, 02:25GeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиGeForce RTX 50 Лаптоп видеокарталари унумдорлигини ошириш йўли топилдиБугун, 01:24Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади