iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди. iPhone 18 Pro Max 5400 мА•соат сиғимли аккумуляторини 10 дақиқада 34 фоизга, 15 дақиқада эса 55 фоизга тўлдириши мумкин.
- Батареяни тўлиқ қувватлантириш учун 55 дақиқадан камроқ вақт сарфланади, бу эса Apple смартфонлари учун жиддий ютуқ ҳисобланади.
Смартфонлар бозорида қувват олиш тезлиги борасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод флагманларининг имкониятларини синовдан ўтказиш жараёнида Apple компаниясининг бўлажак қурилмаси муҳим натижа қайд этди ва асосий рақобатчисидан бу борада ўзиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, iPhone 18 Pro Max модели тезкор қувват олиш кўрсаткичлари бўйича Galaxy S26 Ultra смартфонини ортда қолдиришга муваффақ бўлган. Ушбу ўзгариш технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки энергия тўлдириш тезлиги илгари Apple қурилмаларининг асосий устун жиҳатларидан бири ҳисобланмас эди.
Синов натижалари ва техник кўрсаткичларХиаобаиъс Теч Ревиевс нашри тест натижаларига асосланиб хабар беришича, сиғими 5400 мА•соат бўлган аккумуляторга эга смартфон жуда юқори натижа кўрсатган. Хусусан, таниқли инсайдер Ice Universe маълумотларига кўра, қурилма илк 10 дақиқанинг ўзидаёқ ўз қувватини 34 фоизга тўлдириб олишга эришган.
Шунингдек, қурилмани тармоққа улагандан кейин бор-йўғи 15 дақиқа ўтгач, қувват кўрсаткичи нақд 55 фоизни ташкил этган. Батареяни нолдан юз фоизгача тўлиқ қувватлантириш учун кетган умумий вақт эса 55 дақиқадан бироз камроқ вақтни ташкил қилган.
Фойдаланувчилар учун қандай қулайликлар яратилади?Мазкур кўрсаткичлар Apple смартфонлари тарихида жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Одатда фойдаланувчилар флагман қурилмаларнинг энергия олишини узоқ кутишга мажбур бўлар эди. Эндиликта эса чорак соатдан ҳам камроқ вақт ичида аккумулятор ярмидан кўпга тўлиши кундалик фойдаланишда катта қулайлик туғдиради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай технологик янгиланишлар узоқ давом этадиган сафарлар ёки банд иш кунларида смартфондан узлуксиз фойдаланиш имкониятини кескин оширади. Вақтни тежаш нуқтаи назаридан бу кўрсаткич технология бозорида муҳим рақобат устунлигини тақдим этади.
Ice Universe бу натижани янги авлод iPhone моделлари учун улкан ютуқ ва жиддий ижобий ўзгариш деб атади. Галдаги синовлар ва амалий фойдаланиш даврида ушбу технология ўзини қандай оқлаши технология оламининг диққат марказида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…