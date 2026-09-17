iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди

·42·Техно
iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди. iPhone 18 Pro Max 5400 мА•соат сиғимли аккумуляторини 10 дақиқада 34 фоизга, 15 дақиқада эса 55 фоизга тўлдириши мумкин.
  • Батареяни тўлиқ қувватлантириш учун 55 дақиқадан камроқ вақт сарфланади, бу эса Apple смартфонлари учун жиддий ютуқ ҳисобланади.

Смартфонлар бозорида қувват олиш тезлиги борасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод флагманларининг имкониятларини синовдан ўтказиш жараёнида Apple компаниясининг бўлажак қурилмаси муҳим натижа қайд этди ва асосий рақобатчисидан бу борада ўзиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, iPhone 18 Pro Max модели тезкор қувват олиш кўрсаткичлари бўйича Galaxy S26 Ultra смартфонини ортда қолдиришга муваффақ бўлган. Ушбу ўзгариш технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки энергия тўлдириш тезлиги илгари Apple қурилмаларининг асосий устун жиҳатларидан бири ҳисобланмас эди.

Синов натижалари ва техник кўрсаткичлар

Хиаобаиъс Теч Ревиевс нашри тест натижаларига асосланиб хабар беришича, сиғими 5400 мА•соат бўлган аккумуляторга эга смартфон жуда юқори натижа кўрсатган. Хусусан, таниқли инсайдер Ice Universe маълумотларига кўра, қурилма илк 10 дақиқанинг ўзидаёқ ўз қувватини 34 фоизга тўлдириб олишга эришган.

Шунингдек, қурилмани тармоққа улагандан кейин бор-йўғи 15 дақиқа ўтгач, қувват кўрсаткичи нақд 55 фоизни ташкил этган. Батареяни нолдан юз фоизгача тўлиқ қувватлантириш учун кетган умумий вақт эса 55 дақиқадан бироз камроқ вақтни ташкил қилган.

Фойдаланувчилар учун қандай қулайликлар яратилади?

Мазкур кўрсаткичлар Apple смартфонлари тарихида жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Одатда фойдаланувчилар флагман қурилмаларнинг энергия олишини узоқ кутишга мажбур бўлар эди. Эндиликта эса чорак соатдан ҳам камроқ вақт ичида аккумулятор ярмидан кўпга тўлиши кундалик фойдаланишда катта қулайлик туғдиради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай технологик янгиланишлар узоқ давом этадиган сафарлар ёки банд иш кунларида смартфондан узлуксиз фойдаланиш имкониятини кескин оширади. Вақтни тежаш нуқтаи назаридан бу кўрсаткич технология бозорида муҳим рақобат устунлигини тақдим этади.

Ice Universe бу натижани янги авлод iPhone моделлари учун улкан ютуқ ва жиддий ижобий ўзгариш деб атади. Галдаги синовлар ва амалий фойдаланиш даврида ушбу технология ўзини қандай оқлаши технология оламининг диққат марказида қолмоқда.

iPhoneAppleСмартфонТехнологияGalaxy
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиХитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиБугун, 12:27Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиБугун, 11:59Ой юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлганОй юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлганБугун, 10:51iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:26Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиБугун, 09:52Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиАтмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади