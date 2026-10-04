Коинотда юлдузлар нима сабабдан 2,5 баробар секинроқ туғилмоқда?

·6·Техно
Коинотда юлдузлар нима сабабдан 2,5 баробар секинроқ туғилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитой Фанлар академияси олимлари бошчилигидаги халқаро астрономлар гуруҳи коинотда юлдуз ҳосил бўлиш суръати сўнгги 4,5 миллиард йил давомида қарийб 2,5 баробар камайганини аниқлади.
  • Нейтрал водород захираси атиги 1,4 мартагагина пасайганига қарамай, юлдузлар ҳосил бўлиш жараёни секинлашган, бу эса барион сиклидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Хитой Фанлар академияси олимлари бошчилигидаги халқаро астрономлар гуруҳи сўнгги 4,5 миллиард йил давомида нейтрал водород захираларини кенг миқёсда ўлчаб, фанга кутилмаган натижаларни тақдим этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур давр мобайнида коинотда юлдуз ҳосил бўлиш суръати қарийб 2,5 баробар камайган, бироқ молекуляр водород ва кейинчалик юлдузларни шакллантирувчи асосий «ёнилғи» — нейтрал атом водородининг зичлиги атиги 1,4 мартагагина пасайган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур улкан тадқиқотни амалга оширишда иккита қудратли илмий воситадан фойдаланилди. Уларнинг биринчиси Хитойнинг Гуйчжоу провинциясида жойлашган, диаметри 500 метр бўлган дунёдаги энг йирик FAST радиотелескопи бўлиб, у 21 сантиметр тўлқин узунлигидаги нурланишни қайд этган. Иккинчиси эса Американинг Аризона штатидаги Николас Меёлл телескопида ишлайдиган ДEСИ спектроскопик лойиҳасидир. Ушбу асбоблар биргаликда қарийб 2,5 миллион галактика бўйича маълумотларни тўплаб, осмоннинг учдан бир қисмини қамраб олди.

Ёқилғи етарли, аммо «ишлаб чиқариш» тўхтамоқда

Илмий жамоатчиликдаги мантиқий тахминга кўра, юлдузлар совуқ молекуляр водород булутларидан пайдо бўлади, у ўз навбатида нейтрал водороддан ҳосил қилинади. Демак, захира тугаши билан жараён ҳам якунланиши керак эди. Бироқ FAST ва ДEСИ телескоплари тўплаган маълумотлар бу қонуниятни инкор этди. Нейтрал водород захиралари амалда етарлича сақланиб қолганига қарамай, юлдузлар фабрикасининг ишлаши секинлашган.

Тадқиқот раҳбарларидан бири Хун Гонинг таъкидлашича, олимлар кузатган жараён коинотнинг сўнгги босқичидаги пасайиш фазасини қамраб олади. Тахминан 10 миллиард йил муқаддам — юлдузлар пайдо бўлишининг чўққиси бўлган «космик туш» давридан буён кўрсаткичлар тушиб бормоқда. Шунга қарамай, мавжуд нейтрал водород ва кескин камайиб бораётган юлдуз ишлаб чиқариш ўртасидаги мутаносиблик илмий изоҳ талаб қилади.

Барион сиклининг аҳамияти

Олимларнинг фикрича, бу ҳолатнинг туб илдизлари барион сиклига бориб тақалади. Барион сикли оддий моддаларнинг галактикалар ва галактикалараро муҳит ўртасидаги айланиш жараёни ҳисобланади. Моддалар коинот тўридан галактикага тортилиб, унинг бир қисми юлдузларга айланади, бошқа қисми эса ўта янги юлдузлар чақнаши ҳамда юлдуз шамоллари орқали қайта чиқариб юборилади.

Муаллифларнинг тахминига кўра, коинот қариши билан йирик миқёсдаги тўрдан келадиган газ оқими заифлашади. Нейтрал водороднинг умумий захираси барқарор қолгани билан, унинг молекуляр газга айланиш самарадорлиги пасаяди. Натижада захиралар ҳали тугамаган бўлса-да, аллақачон юлдузларга сарфланган газ ўрни тўлдирилмайди ва жараён аста-секин турғунлашади.

Ҳозирча олинган натижалар ўтган даврнинг тўлиқ тарихини эмас, балки сўнгги коинотнинг муайян бир лаҳзасини акс эттиради. FAST телескопи тахминан 7,2 миллиард йил ортга назар ташлай олиши мумкин, бироқ бундан ҳам олдинги даврларни ўрганиш учун турли диапазонлардаги чуқур таҳлиллар талаб этилади. Мазкур тадқиқот келгусидаги улкан коинот тарихи кашфиётлари учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди.

АстрономияКоинотЮлдузларВодородЭлм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсКоинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳс14 сентябр 04:55Тарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилдиТарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилди30 сентябр 23:21Плутон атмосфераси қисқара бошлади: босим пасайиши қайд этилдиПлутон атмосфераси қисқара бошлади: босим пасайиши қайд этилди5 август 18:21Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиЖанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилди4 сентябр 00:55Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқди29 июл 21:54Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилди7 сентябр 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...