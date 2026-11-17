Тошкентда маҳалла раиси 900 доллар олаётган вақтида қўлга олинди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида маҳалла раиси тадбиркорга бино ажратиб бериш эвазига 900 АҚШ доллари олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
- 1988 йилда туғилган ушбу шахсга нисбатан Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати ва Департамент ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир натижасида жиноят иши қўзғатилди.
Тошкент шаҳрида мансаб ваколатини суиистеъмол қилиб, ноқонуний равишда пул маблағларини қўлга киритмоқчи бўлган шахс фош этилди. Ички ишлар вазирлиги ахборот хизматининг хабар беришича, Яшнобод туманида маҳалла раиси тадбиркорга бино ажратиб бериш эвазига пул олаётган пайтда қўлга олинган.
Тезкор тадбир ва унинг тафсилотлари
Аниқланишича, 1988 йилдa туғилган маҳалла раиси тадбиркорлик билан шуғулланувчи фуқаронинг ишончига кириб, унга Яшнобод туманига қарашли бинодан фаолият юритиш учун жой ажратиб бериш ва тегишли шартномаларни расмийлаштириб қўйишни ваъда қилган. Бунинг эвазига эса у 900 АҚШ долларини талаб қилган.
Мазкур ҳуқуқбузарликка қарши курашиш мақсадида Ички ишлар вазирлиги Тезкор-қидирув департаментининг Коррупция ва жиноятларга қарши курашиш бошқармаси, Давлат хавфсизлик хизмати ҳамда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Учтепа тумани бўлими ходимлари ҳамкорлигида махсус тезкор тадбир ўтказилган. Натижада маҳалла раиси талаб қилинган пул маблағларини олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Ҳодиса тафсилотлари
Маълумотлар ва кўрсаткичлар
Ҳуқуқбузарнинг шахси
1988 йилда туғилган маҳалла раиси
Содир этилган жой
Яшнобод тумани, Тошкент шаҳри
Талаб қилинган сумма
900 АҚШ доллари
Қатнашган идоралар
ИИВ, ДХХ ва Департамент ходимлари
Жиноий иш ва тергов ҳаракатлари
Мазкур ҳолат юзасидан ваколатли органлар томонидан қатъий чоралар кўрилиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисми «г» банди (фирибгарлик) билан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Сизнингча, маҳалла раислари ва масъул шахслар томонидан содир этилаётган бундай коррупция ҳолатларининг олдини олиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…