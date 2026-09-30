Тарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилди

·26·Техно
Тарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ТЕСС телескопи маълумотларини таҳлил қилиш натижасида Дракон юлдуз туркумидаги ҲД 156295 номли оқ-кўк гигант юлдуз атрофида эҳтимолий экзосайёра аниқланди.
  • Агар тасдиғини топса, бу сайёра тарихдаги энг иссиқ юлдузнинг яшаш зонасида топилган биринчи сайёра бўлади.

Астрономлар космик телескоп ТEСС маълумотларини таҳлил қилиш жараёнида ноёб кашфиёт эшигини очди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, Дракон юлдуз туркумидаги ҲД 156295 деб номланган оқ-кўк гигант юлдуз атрофида эҳтимолий экзосайёра аниқланган. Агар ушбу сигнал ўз тасдигини топса, мазкур осмон жисми ўзининг яшаш зонасида сайёра топилган тарихдаги энг иссиқ юлдузга айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, массаси Қуёшникидан 1,67 баравар кўп бўлган бу юлдузнинг ҳарорати тахминан 7 767 Келвинга тенг. Юлдузнинг ёрқинлиги Қуёшникидан 9,16 марта юқори бўлиб, у ердан атиги 140 ёруғлик йили узоқликда жойлашгани боис уни оддий кўз билан ҳам кўриш мумкин. Топилган ҲД 156295 б номли объект Юпитердан тахминан 6,3 баравар оғирроқ бўлиб, юлдуз атрофида 4 астрономик бирлик масофада айланади ва тўлиқ айланиш учун 2 200 кун сарфлайди.

Илмий ёндашув ва янги усуллар

Ушбу улкан юлдуз тизимида сайёрани қидириб топиш оддий вазифа бўлмади. Одатда қўлланиладиган транзит усули ва нурий тезликлар А-классидаги субгигантлар учун деярли самарасиз, чунки уларнинг тез айланиши ва тор спектрал чизиқлари йўқлиги бунга тўсқинлик қилади. Шу сабабли тадқиқотчилар гуруҳи пульсацион тайминг усулидан фойдаланди.

Дельта Скути туркумидаги юлдузлар юқори барқарорлик билан пульсацияланади. Ҳамроҳ объектнинг тортишиш кучи пульсация фазасини бироз силжитади ва айнан шу микроскопик кечикишлар орқали иккинчи объектнинг орбитаси тикланади. Муаллифлар ушбу топилма бўйича тахминан 50 фоизлик ишончлилик баҳосини беришган, чунки пульсацияларнинг ўзгариши ҳам орбитал сигнални тақлид қилиши мумкин.

Келгусидаги кузатишлар ва истиқболлар

Тадқиқот доирасида келгуси қадамлар ҳам режалаштирилган. 2027-йилда кутилаётган ТEСС маълумотлари кузатув базасини 3 000 кунгача узайтириб, экзосайёранинг мавжудлигини аниқлаштиришга ёрдам беради. Қўшимча фильтр сифатида эса Гаиа DR4 астрометрияси хизмат қилади, у 66 ойлик база ёрдамида тўлиқ орбитал даврни қамраб олиб, агар сайёра ростдан ҳам мавжуд бўлса, 300 микросонияли силжишни қайд этиши кутилмоқда.

Шунингдек, ўша танланма доирасида Юпитер массасидан 25 дан 59 мартагача оғир бўлган яна 8 та қўнғир митти номзодлари топилди. Улардан 6 таси тўғридан-тўғри "қўнғир миттилар чўли" деб номланган статистик жиҳатдан ноёб ҳудудга тушади. Келгусида ёрқин юлдузлар учун мўлжалланган ПЛАТО телескопи пульсацион тайминг аниқлигини кескин ошириб, иссиқ А-юлдузлари атрофидан Юпитер массасидаги ҳамроҳларни биринчи марта қидириш имконини бериши кутилмоқда.

ЭкзосайёраТEССАстрономияЮлдузларИлмий кашфиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқди29 июл 21:54NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юмшоқ сайёраларни кашф этдиNASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юмшоқ сайёраларни кашф этди26 июн 23:53Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди5 сентябр 18:29Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилди3 сентябр 17:58Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилди7 сентябр 12:24Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиАстрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олди26 август 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди