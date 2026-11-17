«Олтин ўриндиқ» мукофоти: Кристиан Киву Италияда йилнинг энг яхши мураббийи деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миланликларнинг бош мураббийи Кристиан Киву 2025/26 йилги мавсум якунларига кўра Италиянинг нуфузли «Олтин ўриндиқ» мукофотига сазовор бўлди.
- Руминиялик мутахассис Раймон Гуталс ва Жозе Моуриньюдан кейин ушбу совринни қўлга киритган тарихдаги учинчи хорижлик мураббийга айланди.
- Киву бошчилигидаги «Интер» клубининг Италия чемпионлиги ва мамлакат кубогини қўлга киритиши унинг 43 та овоздан 16 тасини тўплаб, яққол пешқадам бўлишини таъминлади.
Италия футбол оламида 2025/26 йилги мавсум якунларига кўра энг яхшиларни аниқлаш маросими бўлиб ўтди. Унда миланликларнинг бош мураббийи Кристиан Киву 35-марта топширилаётган нуфузли «Олтин ўриндиқ» (Panchina d’Oro) мукофоти соҳиби бўлди. Ушбу йиллик мукофот анъанага кўра Италия мураббийларининг ўзлари томонидан ўтган мавсумда энг юқори натижа кўрсатган мутахассисга берилади.
Тарихий ютуқ ва учинчи хорижий мураббий
Руминиялик ёш мутахассис Кристиан Киву ушбу юксак совринга сазовор бўлган тарихдаги учинчи хорижлик мураббий сифатида номини тарихга муҳрлади. Бунгача фақатгина афсонавий мураббийлар — Раймон Гуталс (1990/91 йилги мавсум) ва Жозе Моуриньо (2009/10 йилги мавсум)гина Италияда бу мукофотни қўлга киритишган эди.
Маълум қилинишича, ўтган мавсумда Кристиан Киву бошчилигидаги «Интер» клуби ажойиб ўйин кўрсатиб, ҳам Италия чемпионлиги, ҳам мамлакат кубогини қўлга киритган эди. Бу эса мураббийнинг овоз бериш жараёнида яққол пешқадам бўлишини таъминлади.
Мураббийлар ва овозлар натижаси
Клуб ва эгаллаган ўрни
Кристиан Киву (16 овоз)
«Интер» (1-ўрин)
Сеск Фабрегас (12 овоз)
«Комо» (2-ўрин)
Жан Перо Гасперини (9 овоз)
«Рома» (3-ўрин)
Журналист Даниэле Марининг маълумотига кўра, ғолибни аниқлаш учун ўтказилган жараёнда Киву 43 та ҳақиқий овоздан 16 тасини қўлга киритган. Иккинчи поғонани 12 овоз тўплаган «Комо» устози Сеск Фабрегас эгаллаган бўлса, учинчи ўрин 9 овоз билан «Рома» мураббийи Жан Перо Гасперинига насиб этган.
Мураббийнинг ташаккурномаси
Совринни қабул қилиб олиш чоғида Кристиан Киву ўзининг ҳаяжони ва миннатдорчилигини яшириб ўтирмади:
«Ушбу мукофот учун барчага раҳмат. Бу совринни қўлга киритиш мен учун алоҳида аҳамиятга эга, чунки у бошқа мураббийлар — менинг ҳамкасбларимнинг баҳолари асосида берилади. Футболчиларга, мураббийлар штабига ва клубга миннатдорчилик билдираман. Аммо, энг аввало, доимо ёнимда бўлган оиламга раҳмат айтмоқчиман. Улар ғалаба онларида ҳам, энг муҳими, мағлубият пайтларида ҳам мени қўллаб-қувватлаб келишган», — деди Киву.
Сизнингча, Кристиан Киву келаси мавсумда ҳам «Интер» билан шундай барқарор ва юқори натижаларни кўрсата оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…