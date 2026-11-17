Маурисио Почеттино давридаги илк йўқотиш: Лисандро Мартинес Ла Лигага кўчиб ўтмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед» ҳимоячиси Лисандро Мартинес қишки трансфер ойнасида Испания чемпионатига ўтишни режалаштирмоқда.
- Аргентиналик футболчига «Барселона» ва «Атлетико» клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда.
- «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти бош мураббий Маурисио Почеттинонинг трансфер буджетини кенгайтириш мақсадида 28 ёшли ҳимоячини сотишга қарши эмас.
- Клублар ўртасидаги музокаралар футболчининг «Олд Траффорд»даги келажаги мавҳумлиги фонида давом этмоқда.
«Манчестер Юнайтед» сафида жиддий ўзгаришлар содир бўлиши кутилмоқда. TEAMtalk нашри тарқатган маълумотларга кўра, аргентиналик тажрибали ҳимоячи Лисандро Мартинес январь ойида «Манчестер Юнайтед» футболчилари орасида клубни тарк этиш учун асосий номзод ҳисобланади. Ҳимоячининг ватандоши Маурисио Почеттино «Юнайтед» бош мураббийи этиб тайинланганига қарамай, Лисандро «Олд Траффорд»да ўз келажагини кўрмаяпти.
Ла Лига клубларининг жиддий қизиқиши
Аргентина терма жамоасининг 28 ёшли футболчиси мавсум охирида якунланадиган шартномасига қарамай, қишки трансфер ойнасидаёқ Ла Лигага кўчиб ўтиш ниятида. Ҳозирда унинг хизматларига Испаниянинг икки гранд клуби — «Барселона» ва «Атлетико» фаол равишда қизиқиш билдирмоқда.
«Барселона» варианти: Каталонияликлар «Ливерпуль»да ижара асосида ўйнаётган Рональд Араухонинг қайтишига энди умид қилмаяпти ва Жюль Кунде билан сотув орқали хайрлашишга тайёр. «Блаугранас» учун Мартинес «Интер» ҳимоячиси Алессандро Бастонига қараганда анча реал ва қулай вариант бўлиб кўринмоқда.
«Атлетико» варианти: Мадрид клуби эса Мартинес учун бошқа бир ватандоши — бош мураббий Диего Симеоне билан ишлаш имконияти, шунингдек, яқин дўсти Кристиан Ромеро билан ёнма-ён ўйнаш эҳтимоли билан жуда жозибали ҳисобланади.
Даъвогар клублар
Трансфер истиқболлари ва сабаблар
«Барселона»
Кунденинг сотилиши эҳтимоли ва ҳимоя чизиғини кучайтириш зарурати
«Атлетико Мадрид»
Диего Симеоне ва Кристиан Ромеро факторлари
Манчестер Юнайтед
Почеттинонинг трансфер бюджетни кенгайтириш учун сотишга розилиги
«Манчестер Юнайтед»нинг позицияси ва Почеттино режалари
Маълум қилинишича, «Юнайтед» раҳбарияти Лисандро Мартинеснинг кетишига ҳеч қандай тўсқинлик қилмоқчи эмас. Клуб Лисандрони сотиш орқали келиб тушадиган молиявий маблағдан бош мураббий Маурисио Почеттинога қишки трансфер ойнасида таркибни кучайтириш учун ёрдам бериш мақсадида фойдаланишга тўлиқ тайёр.
Сизнингча, Лисандро Мартинес фаолиятини қаси испан клубида — «Барселона»да ёки «Атлетико»да давом эттиргани маъқул? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…