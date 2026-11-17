Карло Анчелотти ўзини истеъфога чақирган Ромариога қандай жавоб қайтарди?
Бразилия терма жамоаси атрофидаги муҳит кескинлашмоқда. Мамлакат футбол афсонаси Ромарио терма жамоа бош мураббийи Карло Анчелоттининг истеъфосини қатъий равишда талаб қилганидан сўнг, италиялик мутахассис ушбу кескин баёнотларга расман муносабат билдирди. Мураббийнинг жавоби эса футбол жамоатчилигида катта резонанс келтириб чиқарди.
Ромарио нима деган эди?
Бу можарога Бразилия терма жамоасининг Японияга қарши ўртоқлик учрашувида 2:3 ҳисобида мағлубиятга учрагани асосий сабаб бўлди. Натижадан қаттиқ ғазабланган собиқ ҳужумчи Ромарио ўз ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қуйидагича қатъий пост қолдирган эди:
«Анчелоттига айтиб қўйинг, у дўзахга борсин! Миллий жамоа билан бундай муомала қилиш мумкин эмас. Биз етарлича азият чекдик, яна бир жаҳон чемпионатини ютқазиш хавфига тушиб қолишга ҳаққимиз йўқ».
Анчелоттидан кутилмаган ва совуққон жавоб
Тажрибали мураббий Карло Анчелотти эса Ромарионинг бу кескин ҳужумига совуққонлик билан жавоб бериб, унинг фикр билдириш ҳуқуқини ҳурмат қилишини, аммо баёнотларга ўзига хос тарзда баҳо беришини яшириб ўтирмади. The Touchline аккаунти тарқатган маълумотларга кўра, Анчелотти шундай деган:
«Демократик мамлакатда сўз эркинлиги бор, ҳар ким ўз фикрини айта олади. У ёлғон гапириши, ростни айтиши ёки мутлақо ахмоқона гаплар ёзиш ҳуқуқига эга. Ростини айтсам, Ромарио жуда кўп гапиради. Жуда ҳам кўп. Бу — унинг ҳуқуқи».
Можаро иштирокчилари
Вазият ва муносабат
Ромарио (Бразилия афсонаси)
Япониядан учралган мағлубиятдан сўнг Анчелоттининг дарҳол истеъфога чиқишини талаб қилди
Карло Анчелотти (Бош мураббий)
Сўз эркинлиги борлигини ва ҳар ким ўз фикрини айтишга ҳақли эканини таъкидлади
Асосий сабаб
Ўртоқлик ўйинида Япониядан қабул қилинган кутилмаган мағлубият (2:3)
Бразилия терма жамоаси олдида яқинлашиб келаётган муҳим мусобақалар турибди. Мураббийлар штаби ва жамоатчилик ўртасидаги бундай кескин мунозаралар эса «беш карра чемпионлар» лагеридаги босим янада ортганидан дарак беради.
Сизнингча, Карло Анчелотти Бразилия терма жамоасини олдинда кутиб турган муҳим мусобақаларда муваффақиятга олиб бора оладими ёки Ромарио ҳақ бўлиб чиқяптими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…