Anthropic Claude Haiku 5.5 моделини тақдим этди

·13·Техно
Anthropic Claude Haiku 5.5 моделини тақдим этди

Anthropic компанияси аввалги версиясидан қарийб бир йил ўтиб Claude Haiku 5.5 моделини тақдим этди. Янги модель тезкор ишлаш ва нисбатан паст харажат билан фойдаланишга мўлжалланган.

Компания маълумотига кўра, Claude Haiku 5.5 қисқа ва такрорий вазифалар, маълумотларни таснифлаш ҳамда дастурлаш билан боғлиқ жараёнларда қўллаш учун ишлаб чиқилган. Модель тезлик ва нарх ўртасидаги нисбатни яхшилашга қаратилган.

Anthropic тақдим этган натижаларда Claude Haiku 5.5 айрим тестларда GPT-6 Luna’дан юқори кўрсаткич қайд этган. Жумладан, OSWorld 2.1 синовида янги модел 72,4 фоиз натижа кўрсатган, GPT-6 Luna эса 48,9 фоиз қайд этган.

GDPval-AA тестида ҳам Claude Haiku 5.5 юқори натижа қайд этган. Ушбу синовда Haiku 5.5 1620 балл тўплаган бўлса, GPT-6 Luna 1437 балл олган.

Claude Haiku 5.5’нинг нархи 1 миллионта кирувчи токен учун 0,10 доллар, чиқувчи токен учун эса 0,50 доллар этиб белгиланган. Anthropic маълум қилишича, Claude Haiku 4.5 билан солиштирганда харажатлар 75 фоизгача камайган.

Шу тариқа, Anthropic янги модель орқали тезкор ишлаш ва паст харажат талаб қилинадиган вазифалар сегментида рақобатни кучайтиришни мақсад қилган.

АнтропикКлауд Хайку 5.5GPT-6 LunaOSWorld 2.1
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic IPO орқали 2 триллион долларлик баҳога яқинлашмоқдаAnthropic IPO орқали 2 триллион долларлик баҳога яқинлашмоқда2 октябр 10:00Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...14 сентябр 14:00«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди 14 сентябр 08:24Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онг2 июл 03:22Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиХитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклланди30 июн 00:53Anthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этдиAnthropic компанияси олимлар учун махсус Claude Ссиенсе платформасини тақдим этди30 июн 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...