Anthropic IPO орқали 2 триллион долларлик баҳога яқинлашмоқда
Anthropic компаниясининг IPO ҳужжатлари компаниянинг сунъий интеллект соҳасидаги режалари ва харажатлари кўламини очиб берди, деб хабар беради Reuters.
Компания сунъий интеллект жаҳон иқтисодиётини саноатлаштириш, электр энергияси ва интернетдан ҳам каттароқ даражада ўзгартириши мумкин, деган қараш асосида катта инвестицияларни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, Anthropic’нинг харажатлари ҳам кескин ошиб бормоқда.
Ҳужжатларга кўра, компания 2025 йилда 42 миллиард доллар соф зарар кўрган. Кейинги йилларда булутли хизматлар, ҳисоблаш қувватлари ва инфратузилма бўйича мажбуриятлар учун 518 миллиард доллар сарфлаши режалаштирилган.
Anthropic’нинг 2025 йилдаги тушуми қарийб 4,6 миллиард долларга етган. Бу 2024 йилга нисбатан 12 баравар ўсишни англатади. Бироқ компаниянинг операцион зарари 2025 йилда 8,06 миллиард долларга етган, 2024 йилда бу кўрсаткич 2,98 миллиард доллар эди.
Компания ўтган йили ҳисоблаш қувватлари ва инфратузилмага 7,33 миллиард доллар сарфлаган. Бу 2024 йилдаги кўрсаткичдан уч баравар кўп бўлиб, умумий операцион харажатларнинг ярмидан ортиғини ташкил қилган.
Reuters маълумотига кўра, Anthropic’нинг биржага чиқиши компанияни 2 триллион доллардан ортиқ баҳолаши мумкин. Бу кўрсаткич компаниянинг май ойидаги тахминий 965 миллиард долларлик баҳосидан икки баравардан зиёд юқори.
Anthropic’нинг IPO ҳужжатларида компаниянинг йирик мижозларга қарамлиги ҳам қайд этилган. Ўтган йили тушумнинг қарийб чорак қисми икки нафар мижоз ҳиссасига тўғри келган. Компания айрим йирик мижозлар узоқ муддатли шартномаларга эга эмаслиги ва харажатларни қисқартириши ёки бутунлай тўхтатиши мумкинлигидан хавотир билдирган.
31 декабрь ҳолатига кўра, Anthropic’нинг нақд пуллари, уларнинг эквивалентлари ва қисқа муддатли инвестициялари 20,28 миллиард долларни ташкил қилган.
Компаниянинг IPO’си сунъий интеллект соҳасидаги йирик компанияларни бозор қандай баҳолашини белгилашда муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиши мумкин. Anthropic бу йўналишда OpenAI, Google, Meta ва xAI билан рақобат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…