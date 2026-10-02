Anthropic IPO орқали 2 триллион долларлик баҳога яқинлашмоқда

·1·Техно
Anthropic IPO орқали 2 триллион долларлик баҳога яқинлашмоқда

Anthropic компаниясининг IPO ҳужжатлари компаниянинг сунъий интеллект соҳасидаги режалари ва харажатлари кўламини очиб берди, деб хабар беради Reuters.

Компания сунъий интеллект жаҳон иқтисодиётини саноатлаштириш, электр энергияси ва интернетдан ҳам каттароқ даражада ўзгартириши мумкин, деган қараш асосида катта инвестицияларни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, Anthropic’нинг харажатлари ҳам кескин ошиб бормоқда.

Ҳужжатларга кўра, компания 2025 йилда 42 миллиард доллар соф зарар кўрган. Кейинги йилларда булутли хизматлар, ҳисоблаш қувватлари ва инфратузилма бўйича мажбуриятлар учун 518 миллиард доллар сарфлаши режалаштирилган.

Anthropic’нинг 2025 йилдаги тушуми қарийб 4,6 миллиард долларга етган. Бу 2024 йилга нисбатан 12 баравар ўсишни англатади. Бироқ компаниянинг операцион зарари 2025 йилда 8,06 миллиард долларга етган, 2024 йилда бу кўрсаткич 2,98 миллиард доллар эди.

Компания ўтган йили ҳисоблаш қувватлари ва инфратузилмага 7,33 миллиард доллар сарфлаган. Бу 2024 йилдаги кўрсаткичдан уч баравар кўп бўлиб, умумий операцион харажатларнинг ярмидан ортиғини ташкил қилган.

Reuters маълумотига кўра, Anthropic’нинг биржага чиқиши компанияни 2 триллион доллардан ортиқ баҳолаши мумкин. Бу кўрсаткич компаниянинг май ойидаги тахминий 965 миллиард долларлик баҳосидан икки баравардан зиёд юқори.

Anthropic’нинг IPO ҳужжатларида компаниянинг йирик мижозларга қарамлиги ҳам қайд этилган. Ўтган йили тушумнинг қарийб чорак қисми икки нафар мижоз ҳиссасига тўғри келган. Компания айрим йирик мижозлар узоқ муддатли шартномаларга эга эмаслиги ва харажатларни қисқартириши ёки бутунлай тўхтатиши мумкинлигидан хавотир билдирган.

31 декабрь ҳолатига кўра, Anthropic’нинг нақд пуллари, уларнинг эквивалентлари ва қисқа муддатли инвестициялари 20,28 миллиард долларни ташкил қилган.

Компаниянинг IPO’си сунъий интеллект соҳасидаги йирик компанияларни бозор қандай баҳолашини белгилашда муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиши мумкин. Anthropic бу йўналишда OpenAI, Google, Meta ва xAI билан рақобат қилмоқда.

Антропиксунъий интеллектбиржага чиқишОпенАИ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди 14 сентябр 08:24Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...14 сентябр 14:00Оқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўпладиОқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўпладиКеча 15:15ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди20 сентябр 23:20OpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион долларOpenAI ўз IPO санасини 2027-йилга кўчириши мумкин: Мақсад — 1 триллион доллар27 июн 05:51Технология оламида тарихий бурилиш: OpenAI, Anthropic ва SpaceX рекордларни янгиладиТехнология оламида тарихий бурилиш: OpenAI, Anthropic ва SpaceX рекордларни янгилади10 июл 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди