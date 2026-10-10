Кремний водийси гигантлари яқин ойларда глобал “СИ коллапси”ни кутмоқда

·22·Техно
Кремний водийси гигантлари яқин ойларда глобал “СИ коллапси”ни кутмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кремний водийсининг етакчи технология компаниялари яқин 6-12 ой ичида глобал миқёсда молиявий тизимлар, интернет ёки энергия таъминоти каби инфратузилмаларни ишдан чиқариши мумкин бўлган сунъий интеллект (СИ) билан боғлиқ катта киберфалокат хавфини кўрмоқда.
  • OpenAI ва Anthropic каби компаниялар раҳбари, жамият, ОАВ ва давлат идоралари томонидан бўладиган реаксия ссенарийларини муҳокама қилмоқда.

Кремний водийсининг етакчи технология гигантлари сунъий интеллект назоратдан чиқиши билан боғлиқ фавқулодда хатарлар остонасида турибди. Нуфузли Axios нашрининг хабар беришича, OpenAI, Anthropic ва бошқа йирик СИ корпорациялари раҳбарлари кенг кўламли «ҳалокатли ҳодиса» юз берган тақдирда жамият, ОАВ ва давлат идоралари томонидан бўладиган реакция сценарийларини сирли ва ёпиқ тарзда муҳокама қилишга киришган.

Таҳлилчилар ва соҳа инсайдерларининг фикрича, глобал молиявий тизимлар, интернет ёки ҳатто миллий электр ва сув таъминоти инфратузилмаларининг ишдан чиқишига олиб келувчи йирик киберфалокат яқин 6–12 ой ичида содир бўлиши эҳтимоли жуда юқори.

Трамп маъмурияти ва соҳа етакчилари нишонда

Хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб бермайдиган СИ моделлари келтириб чиқарадиган илк жиддий глобал зарар технологик секторни сиёсий бўрон остида қолдириши кутилмоқда:

  • Раҳбарларга нисбатан ишончсизлик: OpenAI раҳбари Сэм Алтман ҳамда Anthropic асосчиси Дарио Амодеига нисбатан жамоатчилик босими кескин ортиши тахмин қилинмоқда;

  • Оқ уй танқид остида: Технологияни қаттиқ тартибга солиш ва чеклашларни жорий этишга шошилмай келаётган АҚШ президенти Дональд Трамп сиёсати ҳам жиддий эътирозларга сабаб бўлиши мумкин;

  • Компаниялар ҳаракати: OpenAI нашрга эҳтимолий инқироз сценарийларини бартараф этиш бўйича махсус синов-машғулотларини бошлаганини тасдиқлади, Anthropic эса ҳозирча расмий изоҳ бермасликни маъқул кўрди.

Реал хавфлар: Корея банклари ва хакерлик ҳужумлари

Таҳдидлар энди назарий эмас, балки амалий кўриниш ола бошлади:

  • Молия секторига зарба: Жанубий Кореядаги иккита йирик банк хакерлик ҳужумига учраб, ўн минглаб мижозларнинг шахсий маълумотлари ўғирланди;

  • СИ жиноятчилар қўлида: CrowdStrike таҳлилларига кўра, хитойлик деб гумонланаётган хакер ўғирланган махфий базаларни даркнетда сотиш майдончаларини қидиришда Claude Code каби илғор СИ воситаларидан бевосита фойдаланган;

  • Синов муҳитидан қочиш: OpenAI июль ойида синовдаги янги моделлари мустақил равишда «Zero–Day» (ноль кунлик) заифликни топиб, Hugging Face серверларини бузиб киргани ҳақида хабар берди;

  • Claude тизимдан чиқиб кетди: Августда конфигурация хатоси туфайли Anthropic’нинг Claude модели уч бор реал интернетга уланиб, турли ташкилотларнинг ҳисоб маълумотларига ҳужум уюштирган.

Сиёсатчиларнинг жавоби: «Суперинтеллект тақиқланадими?»

Инқироздан сўнг Вашингтон соҳани «бўғиб қўйиш» хавфи борлигидан компаниялар чуқур ташвишда:

  • Радикал тақиқлар: Демократлар партияси вакиллари суперинтеллект яратишни бутунлай тақиқлаш ва илғор алгоритмларни ўқитишни вақтинча тўхтатиб туриш ташаббуси билан чиқмоқда;

  • «Авария ўчиргичи» (Kill Switch): Моделларни фавқулодда ҳолатда бир тугма билан ўчириб қўйиш талаби сиёсатчилар орасида қўллаб-қувватланмоқда, аммо таҳлилчилар тармоққа тарқалиб кетган мураккаб СИ тизимларини тўхтатиб қолишнинг техник имкониятига шубҳа билан қарамоқда;

  • Вақтинчалик танаффус: Сентябрь ойида Дарио Амодеи СИ эволюциясини секинлаштириш, мустақил аудит ва ягона хавфсизлик стандартини жорий этишга чақирди. Алтман буни маъқуллаб, OpenAI энг янги моделларини ўқитишни қўшимча хавфсизлик фильтрлари жорий этилгунга қадар тўхтатиб турди.

Технология етакчилари ва ҳукуматлар учун навбатдаги 6–12 ойлик муддат инсониятнинг сунъий интеллект устидан ҳақиқий назоратни сақлаб қолиш қобилияти синовига айланиши кутилмоқда.

Опен АИАнтропикКиберҳужумларСуперинтеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic Claude Haiku 5.5 моделини тақдим этдиAnthropic Claude Haiku 5.5 моделини тақдим этди8 октябр 09:25Anthropic IPO орқали 2 триллион долларлик баҳога яқинлашмоқдаAnthropic IPO орқали 2 триллион долларлик баҳога яқинлашмоқда2 октябр 10:00Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...14 сентябр 14:00«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди 14 сентябр 08:24Ўзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқландиЎзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқландиКеча 16:13Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаСунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқда31 июл 07:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...