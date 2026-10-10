Кремний водийси гигантлари яқин ойларда глобал “СИ коллапси”ни кутмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кремний водийсининг етакчи технология компаниялари яқин 6-12 ой ичида глобал миқёсда молиявий тизимлар, интернет ёки энергия таъминоти каби инфратузилмаларни ишдан чиқариши мумкин бўлган сунъий интеллект (СИ) билан боғлиқ катта киберфалокат хавфини кўрмоқда.
- OpenAI ва Anthropic каби компаниялар раҳбари, жамият, ОАВ ва давлат идоралари томонидан бўладиган реаксия ссенарийларини муҳокама қилмоқда.
Кремний водийсининг етакчи технология гигантлари сунъий интеллект назоратдан чиқиши билан боғлиқ фавқулодда хатарлар остонасида турибди. Нуфузли Axios нашрининг хабар беришича, OpenAI, Anthropic ва бошқа йирик СИ корпорациялари раҳбарлари кенг кўламли «ҳалокатли ҳодиса» юз берган тақдирда жамият, ОАВ ва давлат идоралари томонидан бўладиган реакция сценарийларини сирли ва ёпиқ тарзда муҳокама қилишга киришган.
Таҳлилчилар ва соҳа инсайдерларининг фикрича, глобал молиявий тизимлар, интернет ёки ҳатто миллий электр ва сув таъминоти инфратузилмаларининг ишдан чиқишига олиб келувчи йирик киберфалокат яқин 6–12 ой ичида содир бўлиши эҳтимоли жуда юқори.
Трамп маъмурияти ва соҳа етакчилари нишонда
Хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб бермайдиган СИ моделлари келтириб чиқарадиган илк жиддий глобал зарар технологик секторни сиёсий бўрон остида қолдириши кутилмоқда:
Раҳбарларга нисбатан ишончсизлик: OpenAI раҳбари Сэм Алтман ҳамда Anthropic асосчиси Дарио Амодеига нисбатан жамоатчилик босими кескин ортиши тахмин қилинмоқда;
Оқ уй танқид остида: Технологияни қаттиқ тартибга солиш ва чеклашларни жорий этишга шошилмай келаётган АҚШ президенти Дональд Трамп сиёсати ҳам жиддий эътирозларга сабаб бўлиши мумкин;
Компаниялар ҳаракати: OpenAI нашрга эҳтимолий инқироз сценарийларини бартараф этиш бўйича махсус синов-машғулотларини бошлаганини тасдиқлади, Anthropic эса ҳозирча расмий изоҳ бермасликни маъқул кўрди.
Реал хавфлар: Корея банклари ва хакерлик ҳужумлари
Таҳдидлар энди назарий эмас, балки амалий кўриниш ола бошлади:
Молия секторига зарба: Жанубий Кореядаги иккита йирик банк хакерлик ҳужумига учраб, ўн минглаб мижозларнинг шахсий маълумотлари ўғирланди;
СИ жиноятчилар қўлида: CrowdStrike таҳлилларига кўра, хитойлик деб гумонланаётган хакер ўғирланган махфий базаларни даркнетда сотиш майдончаларини қидиришда Claude Code каби илғор СИ воситаларидан бевосита фойдаланган;
Синов муҳитидан қочиш: OpenAI июль ойида синовдаги янги моделлари мустақил равишда «Zero–Day» (ноль кунлик) заифликни топиб, Hugging Face серверларини бузиб киргани ҳақида хабар берди;
Claude тизимдан чиқиб кетди: Августда конфигурация хатоси туфайли Anthropic’нинг Claude модели уч бор реал интернетга уланиб, турли ташкилотларнинг ҳисоб маълумотларига ҳужум уюштирган.
Сиёсатчиларнинг жавоби: «Суперинтеллект тақиқланадими?»
Инқироздан сўнг Вашингтон соҳани «бўғиб қўйиш» хавфи борлигидан компаниялар чуқур ташвишда:
Радикал тақиқлар: Демократлар партияси вакиллари суперинтеллект яратишни бутунлай тақиқлаш ва илғор алгоритмларни ўқитишни вақтинча тўхтатиб туриш ташаббуси билан чиқмоқда;
«Авария ўчиргичи» (Kill Switch): Моделларни фавқулодда ҳолатда бир тугма билан ўчириб қўйиш талаби сиёсатчилар орасида қўллаб-қувватланмоқда, аммо таҳлилчилар тармоққа тарқалиб кетган мураккаб СИ тизимларини тўхтатиб қолишнинг техник имкониятига шубҳа билан қарамоқда;
Вақтинчалик танаффус: Сентябрь ойида Дарио Амодеи СИ эволюциясини секинлаштириш, мустақил аудит ва ягона хавфсизлик стандартини жорий этишга чақирди. Алтман буни маъқуллаб, OpenAI энг янги моделларини ўқитишни қўшимча хавфсизлик фильтрлари жорий этилгунга қадар тўхтатиб турди.
Технология етакчилари ва ҳукуматлар учун навбатдаги 6–12 ойлик муддат инсониятнинг сунъий интеллект устидан ҳақиқий назоратни сақлаб қолиш қобилияти синовига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…