iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 7-октябр 2026-йил ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва рангларидаги нархлари янгиланди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилмоқда.
- Масалан, iPhone 18 Proънинг 256 GB Силвер модели эСИМ+эСИМ версиясида 1589 доллардан бошланади, Pro Maxънинг 256 GB Блакк модели эса 1699 долларлик аксия нархида таклиф этилмоқда.
- Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги таъкидланган.
7 октябр 2026 ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver модели 1589 доллар, Glacier 1579 доллар, Black 1589 доллар ва Burgundy 1639 доллардан сотилмоқда.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro нархи 1899 доллар, 1 ТБ версияси 2899 доллар этиб кўрсатилган.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black модели 1699 долларлик акция нархида таклиф қилинмоқда. Silver версияси 1749 доллар, Glacier 1779 доллар ва Burgundy 1799 доллар туради.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 1999 доллар, Silver 2149 доллар, Glacier 2099 доллар ва Burgundy 2149 доллардан сотилмоқда. 1 ТБ хотирали модел нархи 2699 доллар.
SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier 1589 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1649 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 2049 доллар, 1 ТБ модели эса 2999 доллар.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Glacier версияси 1849 доллар, Black модели 1819 долларлик акция нархида, Silver 1829 доллар ва Burgundy 1899 доллардан сотилмоқда.
512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black версияси 2139 доллар, Silver 2199 доллар, Burgundy 2149 доллар ва Glacier 2199 доллар туради. 1 ТБ хотирали версиянинг нархи 2699 доллар.
Нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган маълумотлар 7 октябр 2026 ҳолатига тегишли.
Изоҳлар 0
…