iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлари

·43·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 7-октябр 2026-йил ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва рангларидаги нархлари янгиланди.
  • Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилмоқда.
  • Масалан, iPhone 18 Proънинг 256 GB Силвер модели эСИМ+эСИМ версиясида 1589 доллардан бошланади, Pro Maxънинг 256 GB Блакк модели эса 1699 долларлик аксия нархида таклиф этилмоқда.
  • Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкинлиги таъкидланган.

7 октябр 2026 ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда.

eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver модели 1589 доллар, Glacier 1579 доллар, Black 1589 доллар ва Burgundy 1639 доллардан сотилмоқда.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro нархи 1899 доллар, 1 ТБ версияси 2899 доллар этиб кўрсатилган.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black модели 1699 долларлик акция нархида таклиф қилинмоқда. Silver версияси 1749 доллар, Glacier 1779 доллар ва Burgundy 1799 доллар туради.

512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro Max’нинг Black версияси 1999 доллар, Silver 2149 доллар, Glacier 2099 доллар ва Burgundy 2149 доллардан сотилмоқда. 1 ТБ хотирали модел нархи 2699 доллар.

SIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier 1589 доллар, Black ва Burgundy рангларида 1649 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 2049 доллар, 1 ТБ модели эса 2999 доллар.

iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Glacier версияси 1849 доллар, Black модели 1819 долларлик акция нархида, Silver 1829 доллар ва Burgundy 1899 доллардан сотилмоқда.

512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black версияси 2139 доллар, Silver 2199 доллар, Burgundy 2149 доллар ва Glacier 2199 доллар туради. 1 ТБ хотирали версиянинг нархи 2699 доллар.

Нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган маълумотлар 7 октябр 2026 ҳолатига тегишли.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleiPhone 18Смартфонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 6 октябрдаги нархлариКеча 10:41iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларiPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархлар5 октябр 10:58iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари4 октябр 11:362 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябр 11:11iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилинди29 сентябр 10:42Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлариМалика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари3 октябр 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...