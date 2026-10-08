Германиянинг машҳур Ecosia браузери нега Хитойнинг СИ технологияларини танлади?

·0·Техно
Германиянинг машҳур Ecosia браузери нега Хитойнинг СИ технологияларини танлади?

Европанинг энг йирик ва нуфузли яшил технологиялар лойиҳаларидан бири бўлган Германиянинг Ecosia қидирув тизими Франциянинг бош сунъий интеллект стартапи ҳисобланган Mistral хизматларидан воз кечишга қарор қилди. Бу ҳақда Ғарб сиёсий доираларига яқин бўлган Politico нашри хавотир билан бонг урмоқда.

Европа давлат идоралари, жумладан, Германия Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш федерал вазирлиги ҳамда Буюк Британия Миллий соғлиқни сақлаш хизмати (NHS) томонидан кенг қўлланиладиган Ecosia эндиликда очиқ манбали кодга (open-source) эга бўлган, шу жумладан Хитойда ишлаб чиқилган СИ моделларини жорий этишни режалаштирмоқда.

«Бир йилга ортда қолмоқда»: Ecosia нега француз флагманидан ҳафсаласи пир бўлди?

Ecosia асосчиси ва раҳбари Кристиан Кролл француз сунъий интеллектининг сифати кутилган даражада эмаслигини очиқ тан олди:

  • Рақобатдош эмас: Компания баҳосига кўра, Франция СИ лабораториясининг моделлари бозордаги глобал рақобатчиларидан камида бир йилга ортда қолмоқда;

  • Техник муаммолар: Жорий йилнинг май ойида Ecosia АҚШнинг гиганти OpenAI ўрнига айнан мустақил Европа маҳсулоти сифатида Mistral билан шартнома тузган эди. Бироқ кўп ўтмай тизимда доимий сервер юкланишлари ва техник узилишлар кузатилди;

  • «Улар учун жуда йирик мижоз бўлиб чиқдик»: Кристиан Кролл француз инфратузилмаси бундай йирик миқёсдаги сўровлар оқимига бардош бера олмаганини таъкидлади.

Экология ва суверенитет борасидаги жиддий шубҳалар

Бренд имижи тўлиқ экологик тозалик ва мустақилликка қурилган Германия компанияси Mistral билан боғлиқ бошқа омилларни ҳам тилга олди:

  • Атом энергетикаси омили: Франция энергетика тизимида атом станцияларининг улуши жуда юқорилиги сабабли, Ecosia француз ҳамкорининг маълумот марказлари яшил стандартларга қанчалик мослигига шубҳа билдирди;

  • Сохта суверенитет: Ecosia раҳбарияти фикрича, Mistral стартапининг асосан халқаро (хусусан, АҚШ) инвесторлари пулига қарамлиги уни Европанинг ҳақиқий технологик суверенитетидан маҳрум қилади.

Ғарб нашрларининг хавотири ва Хитой моделлари танлови

Ecosia'нинг Хитой очиқ моделлари томон юзланиши Ғарб оммавий ахборот воситаларида кескин муносабатга сабаб бўлди:

  • «Миллий хавфсизлик таҳдиди» риторикаси: Politico каби нашрлар Пекин томонидан қўллаб-қувватланадиган СИ моделлари қатъий сиёсий цензурага учрагани ва дезинформация тарқатиш хавфи борлиги ҳақида ёзмоқда;

  • Прагматик танлов: Шунга қарамай, немис дастурчилари учун сиёсий чекловлардан кўра, моделларининг очиқлиги, иш тезлиги ва реал самарадорлиги устун келмоқда.

Европа давлат сектори учун муҳим бўлган ушбу инфратузилманинг ўз йўналишини Хитой СИ технологиялари фойдасига ўзгартириши, Европа Иттифоқининг ўз мустақил рақамли технологияларини яратиш борасидаги дастурлари жиддий инқирозга юз тутаётганини кўрсатмоқда.

EcosiaMistralPoliticoOpenAI
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?3 июл 23:52Опера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этдиОпера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этди29 сентябр 17:25Google Chrome браузери маҳаллий сунъий интеллект учун янги шартларни эълон қилдиGoogle Chrome браузери маҳаллий сунъий интеллект учун янги шартларни эълон қилди7 август 23:56Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратади16 июн 22:59Microsoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиMicrosoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтади12 июн 17:57Вивалди браузери ўз тарихидаги энг йирик дизайн янгиланишини тақдим этдиВивалди браузери ўз тарихидаги энг йирик дизайн янгиланишини тақдим этди21 май 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...