Германиянинг машҳур Ecosia браузери нега Хитойнинг СИ технологияларини танлади?
Европанинг энг йирик ва нуфузли яшил технологиялар лойиҳаларидан бири бўлган Германиянинг Ecosia қидирув тизими Франциянинг бош сунъий интеллект стартапи ҳисобланган Mistral хизматларидан воз кечишга қарор қилди. Бу ҳақда Ғарб сиёсий доираларига яқин бўлган Politico нашри хавотир билан бонг урмоқда.
Европа давлат идоралари, жумладан, Германия Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш федерал вазирлиги ҳамда Буюк Британия Миллий соғлиқни сақлаш хизмати (NHS) томонидан кенг қўлланиладиган Ecosia эндиликда очиқ манбали кодга (open-source) эга бўлган, шу жумладан Хитойда ишлаб чиқилган СИ моделларини жорий этишни режалаштирмоқда.
«Бир йилга ортда қолмоқда»: Ecosia нега француз флагманидан ҳафсаласи пир бўлди?
Ecosia асосчиси ва раҳбари Кристиан Кролл француз сунъий интеллектининг сифати кутилган даражада эмаслигини очиқ тан олди:
Рақобатдош эмас: Компания баҳосига кўра, Франция СИ лабораториясининг моделлари бозордаги глобал рақобатчиларидан камида бир йилга ортда қолмоқда;
Техник муаммолар: Жорий йилнинг май ойида Ecosia АҚШнинг гиганти OpenAI ўрнига айнан мустақил Европа маҳсулоти сифатида Mistral билан шартнома тузган эди. Бироқ кўп ўтмай тизимда доимий сервер юкланишлари ва техник узилишлар кузатилди;
«Улар учун жуда йирик мижоз бўлиб чиқдик»: Кристиан Кролл француз инфратузилмаси бундай йирик миқёсдаги сўровлар оқимига бардош бера олмаганини таъкидлади.
Экология ва суверенитет борасидаги жиддий шубҳалар
Бренд имижи тўлиқ экологик тозалик ва мустақилликка қурилган Германия компанияси Mistral билан боғлиқ бошқа омилларни ҳам тилга олди:
Атом энергетикаси омили: Франция энергетика тизимида атом станцияларининг улуши жуда юқорилиги сабабли, Ecosia француз ҳамкорининг маълумот марказлари яшил стандартларга қанчалик мослигига шубҳа билдирди;
Сохта суверенитет: Ecosia раҳбарияти фикрича, Mistral стартапининг асосан халқаро (хусусан, АҚШ) инвесторлари пулига қарамлиги уни Европанинг ҳақиқий технологик суверенитетидан маҳрум қилади.
Ғарб нашрларининг хавотири ва Хитой моделлари танлови
Ecosia'нинг Хитой очиқ моделлари томон юзланиши Ғарб оммавий ахборот воситаларида кескин муносабатга сабаб бўлди:
«Миллий хавфсизлик таҳдиди» риторикаси: Politico каби нашрлар Пекин томонидан қўллаб-қувватланадиган СИ моделлари қатъий сиёсий цензурага учрагани ва дезинформация тарқатиш хавфи борлиги ҳақида ёзмоқда;
Прагматик танлов: Шунга қарамай, немис дастурчилари учун сиёсий чекловлардан кўра, моделларининг очиқлиги, иш тезлиги ва реал самарадорлиги устун келмоқда.
Европа давлат сектори учун муҳим бўлган ушбу инфратузилманинг ўз йўналишини Хитой СИ технологиялари фойдасига ўзгартириши, Европа Иттифоқининг ўз мустақил рақамли технологияларини яратиш борасидаги дастурлари жиддий инқирозга юз тутаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…