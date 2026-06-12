Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкин
Франциянинг Mistral AI лабораторияси тахминан 3 миллиард евро (3,5 миллиард доллар) миқдорида маблағ тўплаш бўйича дастлабки музокараларни олиб бормоқда. Bloomberg нашрининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, ушбу молиялаштириш босқичи компаниянинг умумий қийматини 20 миллиард еврога етказиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Агар ушбу келашув амалга ошса, компания қиймати ўтган йилнинг сентябрь ойидаги Сериес К босқичида қайд этилган 11,7 миллиард евролик кўрсаткичдан деярли икки баравар ошади. 2023-йилда ташкил этилган Mistral AI Европанинг сунъий интеллект соҳасидаги энг етакчи стартапларидан бири ҳисобланади ва у илғор технологияларни барча учун очиқ қилишни мақсад қилган.
Mistral ўзининг америкалик рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, сунъий интеллектни ривожлантиришда очиқроқ ёндашувни танлаган. Компания ўзининг айрим йирик тил моделларини очиқ вазнлар (опен веигҳтс) билан тақдим этади, бу эса фойдаланувчиларга моделларни ўз эҳтиёжларига мослаштириш имконини беради. Шу билан бирга, дастурлаш, овоз клонлаш ва матнни таниб олиш каби махсус вазифалар учун ёпиқ моделлар ҳам таклиф этилади.
Сўнгги вақтларда Европа давлатлари Америка технологияларига қарамликни камайтиришга интилаётган бир пайтда, Mistral ўзини хавфсиз ва "суверен" муқобил сифатида намоён қилмоқда. Компания Париж яқинида маълумотлар марказини ташкил этмоқда ҳамда Франция армияси, Люксембург ҳукумати ва бир қатор йирик Европа корпорациялари билан ҳамкорликни йўлга қўйган.
Шунга қарамай, Mistral ҳозирга қадар жами 4 миллиард доллар атрофида маблағ тўплаган, бу эса АҚШнинг OpenAI (186 миллиард доллар) ва Anthropic (161,25 миллиард доллар) каби гигантлари жалб қилган инвестициялардан анча камдир. Америка лабораторияларининг юқори баҳоланиши уларнинг даромад, моделларнинг оммалашуви ва корпоратив талаб борасида анча олдинда эканлигини кўрсатади.
…