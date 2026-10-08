ChatGPT’да лимитларни пул тўлаб тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқда

·2·Техно
ChatGPT’да лимитларни пул тўлаб тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқда

ChatGPT’да фойдаланиш лимитларини қўшимча тўлов эвазига тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқда. Янги функция ҳозирча фойдаланувчиларнинг бир қисми учун очилган ва бу ҳақда расмий эълон берилмаган.

Скриншотда лимитни тиклаш учун алоҳида тўлов кўрсатилган. Унга кўра, лимитдан фойдаланишнинг бир мартаги сброси тарифга қараб турлича нархланади.

Plus обунасида лимитни тиклаш 5 доллар, Pro 100 тарифида 25 доллар, Pro 200 тарифида 50 доллар ва Pro 500 тарифида 125 доллар этиб белгиланган.

Шу тариқа, фойдаланувчи навбатдаги ҳафталик лимит янгиланишини кутмасдан, қўшимча тўлов орқали фойдаланиш имкониятини тиклаши мумкин бўлади.

Айни пайтда функция барча фойдаланувчилар учун мавжуд эмас. Уни синовдан ўтказиш доирасида кимларга тақдим этилаётгани ва хизмат қачон кенгроқ жорий қилиниши ҳозирча маълум қилинмаган.

ChatGPTOpenAIChatGPT лимитларини тиклашChatGPT Pro
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатди27 сентябр 13:25Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олинди21 сентябр 09:11Ўғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиЎғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олди17 сентябр 15:20ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилди21 август 03:22OpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блокладиOpenAI киберхавфсизлик тадқиқотчилари рухсатини техник хато сабаб блоклади19 август 23:50OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширади19 август 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...