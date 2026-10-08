ChatGPT’да лимитларни пул тўлаб тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқда
ChatGPT’да фойдаланиш лимитларини қўшимча тўлов эвазига тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқда. Янги функция ҳозирча фойдаланувчиларнинг бир қисми учун очилган ва бу ҳақда расмий эълон берилмаган.
Скриншотда лимитни тиклаш учун алоҳида тўлов кўрсатилган. Унга кўра, лимитдан фойдаланишнинг бир мартаги сброси тарифга қараб турлича нархланади.
Plus обунасида лимитни тиклаш 5 доллар, Pro 100 тарифида 25 доллар, Pro 200 тарифида 50 доллар ва Pro 500 тарифида 125 доллар этиб белгиланган.
Шу тариқа, фойдаланувчи навбатдаги ҳафталик лимит янгиланишини кутмасдан, қўшимча тўлов орқали фойдаланиш имкониятини тиклаши мумкин бўлади.
Айни пайтда функция барча фойдаланувчилар учун мавжуд эмас. Уни синовдан ўтказиш доирасида кимларга тақдим этилаётгани ва хизмат қачон кенгроқ жорий қилиниши ҳозирча маълум қилинмаган.
Изоҳлар 0
…