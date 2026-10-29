ChatGPT маслаҳатидан кейин америкалик аёл вафот этди: оила OpenAI’ни судга берди

·0·Дунё
ChatGPT маслаҳатидан кейин америкалик аёл вафот этди: оила OpenAI’ни судга берди

АҚШда эпилепсия билан яшаган 31 ёшли Боуэн Ваннинг вафотидан с

Osiyo millatiga mansub ayol, oilaviy surat va ChatGPT logotipi aks etgan kollaj.

ўнг унинг ота-онаси OpenAI компаниясини судга берди. Оила ChatGPT аёлга тутқаноққа қарши дорисини камайтириш бўйича хавфли маслаҳатлар берганини даъво қилмоқда. Бу ҳақда The New York Times нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, Боуэн Ван ўн йилдан ортиқ вақт давомида эпилепсияга қарши дори қабул қилган. Унинг соғлиғи билан боғлиқ айрим муаммолар кучайган, шунингдек, қабул қилаётган дориси нутқи ва фикрлаш қобилиятига таъсир кўрсатиши мумкинлигидан хавотир олган.

Аёл Amazon компаниясидаги ишидан айрилиш эҳтимоли туфайли ҳам ташвишда бўлган. У янги ишга кириш учун суҳбатларда ўзини эркин ифода этишни истаган ва шу сабабли дорининг дозасини камайтириш ҳақида ChatGPT билан маслаҳатлашган.

Оиланинг даъвосига кўра, чатбот унга дори миқдорини босқичма-босқич камайтириш режасини таклиф қилган. Шунингдек, у бу режани шифокорлардан яширишга ундагани ва саломатлигидаги хавотирли ўзгаришларни жиддий қабул қилмагани айтилмоқда.

Боуэннинг даволовчи неврологи эса унинг касаллик тарихи ва ҳолатини ҳисобга олганда, дорини тўхтатишни тавсия қилмаган бўлар эди. Судга тақдим этилган даъво материалларида дори миқдорининг камайиши ва аёлнинг вафоти ўртасида боғлиқлик борлиги таъкидланган. У 2026 йил февраль ойида вафот этган.

Боуэннинг ота-онаси OpenAI’ни эҳтиётсизлик ва хавфли тиббий маслаҳатлар беришда айбламоқда. Компания вакили эса юз берган воқеани фожиали ҳолат деб атаб, ChatGPT тиббий ёрдамнинг ўрнини боса олмаслигини таъкидлаган. Шунингдек, аёл фойдаланган эски моделга нисбатан янги моделлар шошилинч тиббий вазиятларни яхшироқ аниқлашини билдирган.

Айни пайтда иш судда кўриб чиқилиши кутилмоқда. Оиланинг даъволари ҳозирча суд томонидан тасдиқланган хулоса эмас.

OpenAIChatGPTБоуэн ВанЭпилепсия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT маслаҳати ўлимга олиб келди: OpenAI'га қарши шов-шувли суд даъвоси очилдиChatGPT маслаҳати ўлимга олиб келди: OpenAI'га қарши шов-шувли суд даъвоси очилдиБугун 13:20АҚШнинг 8 та штати OpenAI’ни судга берди: ChatGPT’га қандай айбловлар қўйилмоқда?АҚШнинг 8 та штати OpenAI’ни судга берди: ChatGPT’га қандай айбловлар қўйилмоқда?18 октябр 15:37ChatGPT’да лимитларни пул тўлаб тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқдаChatGPT’да лимитларни пул тўлаб тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқда8 октябр 15:31OpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатди27 сентябр 13:25Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олинди21 сентябр 09:11ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди20 сентябр 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда