ChatGPT маслаҳатидан кейин америкалик аёл вафот этди: оила OpenAI’ни судга берди
АҚШда эпилепсия билан яшаган 31 ёшли Боуэн Ваннинг вафотидан с
ўнг унинг ота-онаси OpenAI компаниясини судга берди. Оила ChatGPT аёлга тутқаноққа қарши дорисини камайтириш бўйича хавфли маслаҳатлар берганини даъво қилмоқда. Бу ҳақда The New York Times нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, Боуэн Ван ўн йилдан ортиқ вақт давомида эпилепсияга қарши дори қабул қилган. Унинг соғлиғи билан боғлиқ айрим муаммолар кучайган, шунингдек, қабул қилаётган дориси нутқи ва фикрлаш қобилиятига таъсир кўрсатиши мумкинлигидан хавотир олган.
Аёл Amazon компаниясидаги ишидан айрилиш эҳтимоли туфайли ҳам ташвишда бўлган. У янги ишга кириш учун суҳбатларда ўзини эркин ифода этишни истаган ва шу сабабли дорининг дозасини камайтириш ҳақида ChatGPT билан маслаҳатлашган.
Оиланинг даъвосига кўра, чатбот унга дори миқдорини босқичма-босқич камайтириш режасини таклиф қилган. Шунингдек, у бу режани шифокорлардан яширишга ундагани ва саломатлигидаги хавотирли ўзгаришларни жиддий қабул қилмагани айтилмоқда.
Боуэннинг даволовчи неврологи эса унинг касаллик тарихи ва ҳолатини ҳисобга олганда, дорини тўхтатишни тавсия қилмаган бўлар эди. Судга тақдим этилган даъво материалларида дори миқдорининг камайиши ва аёлнинг вафоти ўртасида боғлиқлик борлиги таъкидланган. У 2026 йил февраль ойида вафот этган.
Боуэннинг ота-онаси OpenAI’ни эҳтиётсизлик ва хавфли тиббий маслаҳатлар беришда айбламоқда. Компания вакили эса юз берган воқеани фожиали ҳолат деб атаб, ChatGPT тиббий ёрдамнинг ўрнини боса олмаслигини таъкидлаган. Шунингдек, аёл фойдаланган эски моделга нисбатан янги моделлар шошилинч тиббий вазиятларни яхшироқ аниқлашини билдирган.
Айни пайтда иш судда кўриб чиқилиши кутилмоқда. Оиланинг даъволари ҳозирча суд томонидан тасдиқланган хулоса эмас.
Изоҳлар 0
…