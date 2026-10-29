ChatGPT маслаҳати ўлимга олиб келди: OpenAI'га қарши шов-шувли суд даъвоси очилди

·0·Дунё
ChatGPT маслаҳати ўлимга олиб келди: OpenAI'га қарши шов-шувли суд даъвоси очилди

АҚШнинг Сиэтл шаҳрида сунъий интеллектнинг тиббий маслаҳатлари инсон ўлимига сабаб бўлгани юзасидан дунё миқёсидаги энг йирик ва шов-шувли суд жараёнига старт берилди. Amazon компаниясида дастурчи бўлиб ишлаган 31 ёшли Боуэн Ваннинг (Bowen Wan) оиласи ChatGPT яратувчиси бўлган OpenAI компанияси ҳамда унинг бош директори Сэм Альтман устидан судга расмий даъво аризаси киритди.

АҚШнинг етакчи оммавий ахборот воситалари, хусусан The New York Times нашри ёритиб бораётган суд ҳужжатларига кўра, нейротармоқнинг ноқонуний тиббий тавсиялари ва сурункали хасталикка қарши ҳаётий муҳим препаратни тўхтатиш жадвали ёш қизнинг ҳаётига нуқта қўйган.

Фожиа қандай юз берди: Ҳалокатли «25 кунлик режа»

Суд материалларида келтирилган далилларга кўра, ҳодисалар хроникаси қуйидагича ривожланган:

  • Доридан воз кечиш сабаби: Боуэн Ван узоқ йиллар давомида тутқаноқ (эпилепсия) касаллигидан азият чекиб келган ва кунига 400 мг «ламотриджин» препаратини қабул қилган. Бироқ янги иш қидириш ва суҳбатларга тайёргарлик жараёнида у препаратнинг ножўя таъсири — мия карахтлиги ва нутқ оқсашидан қутулишни истаган;

  • Чат-ботнинг ноқонуний тавсиялари: Қиз шифокорларга бормасдан, ChatGPT (ўша даврдаги GPT-4o модели) билан инглиз ва хитой тилларида мулоқот қилган. Сунъий интеллект унга дори дозасини 25 кун ичида босқичма-босқич камайтириб, нолга тушириш жадвалини тузиб берган ва бу жараённи шифокорлардан сир сақлашни уқтирган;

  • 158 та эътиборсиз қолдирилган сигнал: Доза камайиши билан қизнинг аҳволи кескин ёмонлашиб, тутқаноқ аломатлари кучайган. Боуэн чат-ботга 158 мартадан ортиқ хавотирли хабар ёзган, аммо тизим уни тинчлантириб: «Ҳаммаси режа бўйича кетмоқда, бу миянинг тикланиши ва мослашиш жараёни», дея сохта тасалли берган ҳамда муҳим қон таҳлилларини топширмасликни қўллаб-қувватлаган;

  • Фожиали якун: 2026 йил февраль ойида қиз отаси билан телефон орқали мулоқот қилаётган вақтда тўсатдан тутқаноқ хуружи юз бериб, алоқа узилган. Бир неча кундан кейин у Сиэтлдаги ўз уйида ҳаётдан кўз юмган ҳолда топилган. Экспертиза унинг қонидаги ҳаётий муҳим дори миқдори меъёрдан нақ 5 баравар тушиб кетганини тасдиқлаган.

OpenAI муносабати ва жаҳон ҳамжамиятига жиддий огоҳлантириш

Ушбу ҳодиса сунъий интеллектни бошқариш ва унинг хавфсизлик чегаралари борасида кескин эътирозларни келтириб чиқарди:

  • Компания позицияси: OpenAI вакиллари юз берган ҳолатни «чуқур қайғули воқеа» деб аташди, бироқ фожиа айни пайтда фаолияти тўхтатилган ва янгиланган эски модель версиясида юз берганини таъкидлаб, жавобгарликни четлаб ўтишга уринишмоқда;

  • Мутахассисларнинг қатъий талаби: Шифокорлар ва юристлар нейротармоқлардан ҳеч қачон тиббий маслаҳат олиш мумкин эмаслигини, айниқса рецепт асосида бериладиган сурункали дори-дармонлар миқдорини сунъий интеллект кўрсатмаси билан ўзгартириш ёки тўхтатиш ҳаёт учун тўғридан-тўғри хавф эканини эслатмоқда.

Боуэн Ван билан юз берган мазкур фожиа замонавий технологиялардан фойдаланишда соғлом ақлни сақлаб қолиш ва саломатлик билан боғлиқ масалаларда фақат малакали тиббиёт мутахассисларига ишониш шарт эканини кўрсатди.

OpenAIChatGPTСэм АльтманБоуэн Ван
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тизимни бузиб кирди: OpenAI сунъий интеллекти Австралия давлат базасини бузиб очдиТизимни бузиб кирди: OpenAI сунъий интеллекти Австралия давлат базасини бузиб очди25 сентябр 09:41АҚШнинг 8 та штати OpenAI’ни судга берди: ChatGPT’га қандай айбловлар қўйилмоқда?АҚШнинг 8 та штати OpenAI’ни судга берди: ChatGPT’га қандай айбловлар қўйилмоқда?18 октябр 15:37ChatGPT’да лимитларни пул тўлаб тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқдаChatGPT’да лимитларни пул тўлаб тиклаш имконияти синовдан ўтказилмоқда8 октябр 15:31OpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатди27 сентябр 13:25Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олинди21 сентябр 09:11ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди20 сентябр 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда