Хитойда кунг-фу устасига айланган робот намойиш этилди (видео)

·43·Техно
Хитойда кунг-фу устасига айланган робот намойиш этилди (видео)

Кунг-фу ҳаракатларини бажара оладиган робот автомобилни уриб, кузовини пачоқ қилди. Хавотирга ўрин йўқ — бу роботнинг назоратдан чиқиб кетгани эмас, балки унинг имкониятларини намойиш этувчи видеодир. Бу ҳақда South China Morning Post хабар берди.

Хитойнинг Unitree Robotics компанияси қўриқлаш ва фавқулодда вазиятларда ёрдам бериш учун мўлжалланган H2-X Kung Fu Legend Guardian номли одамсимон роботини тақдим этди.

Компания эълон қилган видеода робот автомобил томига сакраб чиқиши, орқага сальто бажариб ерга тушиши, сўнг машина эшигига мушт ва тепки билан зарба бериб, унинг кузовини шикастлаши акс этган. Робот, шунингдек, баландликдан сакраш, ҳавода айланиш ва бошқа мураккаб акробатик ҳаракатларни ҳам бажарган.

H2-X’нинг имкониятлари фақат жанговор ҳаракатлар билан чекланмайди. Тақдимот видеосида роботнинг қуролланган ҳужумчига қарши туриши, автоҳалокатда автомобилнинг олд қисмини кўтариб, унинг остида қолган одамни қутқаришга ёрдам бериши каби саҳналар ҳам бор. Бироқ бу лавҳалар намойиш видеосининг бир қисми бўлиб, роботнинг бундай вазиятларда мустақил ҳаракат қилиши ҳозирча тасдиқланмаган.

Компания маълумотига кўра, робот бир марта қувватланганда тик турган ҳолатда саккиз соатгача ишлаши мумкин. Бу кўрсаткич узлуксиз кунг-фу ҳаракатларини бажариш вақтини англатмайди.

H2-X’нинг нархи ва сотувга чиқиш санаси ҳозирча эълон қилинмаган.

Unitree RoboticsH2-X Kung Fu Legend GuardianРобототехникаОдамсимон роботлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлдиХитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлди12 октябр 21:50Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)13 сентябр 12:20Швейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратдиШвейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратди28 сентябр 02:22Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқда7 июл 16:22Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераHonor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камера18 июл 13:55BYD августда одамсимон роботини кўрсатади: мақсад катта...BYD августда одамсимон роботини кўрсатади: мақсад катта...5 август 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди