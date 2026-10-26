Хитойда 20 та робот 120 нафар раққос билан бирга рақсга тушди (видео)

·76·Техно
Хитойда 20 та робот 120 нафар раққос билан бирга рақсга тушди (видео)

Хитойнинг Шанхай шаҳрида 2026 йил 22 сентябрь куни WorldSkills халқаро касбий маҳорат мусобақасининг очилиш маросимида 20 та одамсимон робот 120 нафар ёш раққос билан бир саҳнада чиқиш қилди. Бу ҳақда мусобақанинг расмий сайти хабар берди.

Намойиш давомида роботлар инсонлар билан уйғун ҳаракатланиб, вальс ва замонавий рақс элементларини ижро этди. Улар рақс шериклари билан яқин масофада ҳаракатланиб, мураккаб ҳаракатларни ҳам бажарди.

«Келажак нури» деб номланган чиқишни тайёрлаш учун бир неча ой давомида машғулотлар ўтказилган. Роботларнинг ҳаракатларини раққосларникига мослаштириш учун ҳаракатни қайд этиш технологиялари, сенсорлар ва махсус бошқарув тизимларидан фойдаланилган.

Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, роботлар ва инсонлар иштирокидаги ушбу чиқиш технология ҳамда инсон ижодкорлиги уйғунлигини намойиш этишга қаратилган.

WorldSkillsШанхайодамсимон роботларКелажак нури
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда кунг-фу устасига айланган робот намойиш этилди (видео)Хитойда кунг-фу устасига айланган робот намойиш этилди (видео)22 октябр 14:01Хитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлдиХитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлди12 октябр 21:50Фарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилдиФарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилди21 октябр 10:07Хитойда йиғлай оладиган гуманоид робот тақдим этилди (видео)Хитойда йиғлай оладиган гуманоид робот тақдим этилди (видео)29 сентябр 04:30Хитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфладиХитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфлади23 сентябр 15:40Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?