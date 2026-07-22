Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай олади
Робототехника олами улкан технологик инқилоб остонасида турибди. Unitree Роботикс компанияси асосчиси Ван Синхиннинг фикрича, яқин икки-уч йил ичида сунъий интеллектга эга гуманоид роботлар ривожланишида янги давр — ўзига хос "ChatGPT лаҳзаси" юз беради. Бу дегани, роботлар нотаниш муҳитда ҳам инсон каби мустақил ҳаракат қилиш ва мураккаб вазифаларни бажариш қобилиятига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги йилларда инсон қиёфасидаги роботларнинг ривожланиши яққол кўзга ташланмоқда. Оддий юриш ва рақс тушишдан бошланган жараён бугунги кунда кунг-фу услубидаги мураккаб ҳаракатлар ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги илк қадамларгача етиб келди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирча ушбу қурилмалар тўлиқ автономлик даражасига эришгани йўқ.
Робототехникадаги янги даврВан Синхин таъкидлаган ГПТ лаҳзаси роботнинг мутлақо нотаниш шароитга тушиб қолганда ҳам, олдиндан махсус тайёргарликсиз ва дастурлаштирилган сценарийларсиз фақат овозли буйруқлар орқали асосий вазифаларни бажара олишини англатади. Бу технология роботларни чекланган муҳитдан чиқариб, реал дунёда эркин ҳаракатланишига йўл очади.
Ҳозирги роботларнинг ҳолати бундан 30 йил олдинги шахсий компьютерлар (ПК) даврини эслатади. Ўша пайтда компьютерлар фақат тор доирадаги мутахассислар учун қизиқ бўлган бўлса, бугун роботлар кўнгилочар ўйинчоқ даражасидан чиқиб, дастурчилар учун сунъий интеллект алгоритмларини ўрганиш ва такомиллаштириш воситасига айланди.
Unitree Роботикс раҳбари роботларнинг келажакдаги қўлланиш соҳалари ҳақида тўхталар экан, уларнинг нафақат саноатда, балки кундалик ҳаётда ҳам муҳим ўрин тутишини қайд этди. Хусусан:
- Уйларда таълим воситаси сифатида болаларга муҳандислик ва сунъий интеллект асосларини ўргатиш;
- Савдо марказлари ва маданий тадбирларда ўзига хос муҳит яратиш ҳамда ташриф буюрувчиларни жалб қилиш;
- Юқори хавфли, оғир ва бир хил такрорланадиган ишларни инсон ўрнига бажариш.
Узоқ муддатли истиқболда роботлар инсониятни оғир жисмоний меҳнатдан халос этиб, одамларга кўпроқ ижодий ва интеллектуал вазифалар билан шуғулланиш имконини беради. Бу эса меҳнат бозорида ва ижтимоий ҳаётда туб бурилиш ясаши кутилмоқда.
Маълумот ўрнида, Unitree Роботикс — 2016-йилда Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида ташкил этилган дунёдаги етакчи робототехника компанияларидан бири. Компания ўзининг тўрт оёқли роботлари (робот-итлар) ва илғор сунъий интеллект билан жиҳозланган гуманоид моделлари билан жаҳон бозорида машҳурликка эришган.
…