Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай олади

·23·Техно
Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай олади

Робототехника олами улкан технологик инқилоб остонасида турибди. Unitree Роботикс компанияси асосчиси Ван Синхиннинг фикрича, яқин икки-уч йил ичида сунъий интеллектга эга гуманоид роботлар ривожланишида янги давр — ўзига хос "ChatGPT лаҳзаси" юз беради. Бу дегани, роботлар нотаниш муҳитда ҳам инсон каби мустақил ҳаракат қилиш ва мураккаб вазифаларни бажариш қобилиятига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги йилларда инсон қиёфасидаги роботларнинг ривожланиши яққол кўзга ташланмоқда. Оддий юриш ва рақс тушишдан бошланган жараён бугунги кунда кунг-фу услубидаги мураккаб ҳаракатлар ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги илк қадамларгача етиб келди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирча ушбу қурилмалар тўлиқ автономлик даражасига эришгани йўқ.

Робототехникадаги янги давр

Ван Синхин таъкидлаган ГПТ лаҳзаси роботнинг мутлақо нотаниш шароитга тушиб қолганда ҳам, олдиндан махсус тайёргарликсиз ва дастурлаштирилган сценарийларсиз фақат овозли буйруқлар орқали асосий вазифаларни бажара олишини англатади. Бу технология роботларни чекланган муҳитдан чиқариб, реал дунёда эркин ҳаракатланишига йўл очади.

Ҳозирги роботларнинг ҳолати бундан 30 йил олдинги шахсий компьютерлар (ПК) даврини эслатади. Ўша пайтда компьютерлар фақат тор доирадаги мутахассислар учун қизиқ бўлган бўлса, бугун роботлар кўнгилочар ўйинчоқ даражасидан чиқиб, дастурчилар учун сунъий интеллект алгоритмларини ўрганиш ва такомиллаштириш воситасига айланди.

Unitree Роботикс раҳбари роботларнинг келажакдаги қўлланиш соҳалари ҳақида тўхталар экан, уларнинг нафақат саноатда, балки кундалик ҳаётда ҳам муҳим ўрин тутишини қайд этди. Хусусан:

  • Уйларда таълим воситаси сифатида болаларга муҳандислик ва сунъий интеллект асосларини ўргатиш;
  • Савдо марказлари ва маданий тадбирларда ўзига хос муҳит яратиш ҳамда ташриф буюрувчиларни жалб қилиш;
  • Юқори хавфли, оғир ва бир хил такрорланадиган ишларни инсон ўрнига бажариш.

Узоқ муддатли истиқболда роботлар инсониятни оғир жисмоний меҳнатдан халос этиб, одамларга кўпроқ ижодий ва интеллектуал вазифалар билан шуғулланиш имконини беради. Бу эса меҳнат бозорида ва ижтимоий ҳаётда туб бурилиш ясаши кутилмоқда.

Маълумот ўрнида, Unitree Роботикс — 2016-йилда Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида ташкил этилган дунёдаги етакчи робототехника компанияларидан бири. Компания ўзининг тўрт оёқли роботлари (робот-итлар) ва илғор сунъий интеллект билан жиҳозланган гуманоид моделлари билан жаҳон бозорида машҳурликка эришган.

РобототехникаUnitree РоботиксСунъий ИнтеллектТехнологияГуманоид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиАҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиБугун, 16:21Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиХитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиБугун, 15:29Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиКиберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиБугун, 15:23SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорБугун, 14:57АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаАҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқдаБугун, 14:29Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаЎрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда