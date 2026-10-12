Хитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлди
Хитойнинг бир нечта шаҳри кўчаларида садақа сўраётган одамсимон роботлар пайдо бўлди. Уларнинг олдига «Илтимос, электр энергияси учун тўловимни амалга оширинг» каби ёзувлар битилган белгилар ва интернет орқали пул ўтказиш учун QR-кодлар қўйилган. Ғайриоддий манзаралар сунъий интеллект инқилоби даврида ҳатто кўчада садақа сўраш ҳам роботлар фаолиятига айланиши мумкинми, деган саволни ўртага ташлади.
Сўнгги вақтларда сунъий интеллектга асосланган дастурлар ва роботлар инсонларнинг иш ўринларини эгаллаши мумкинлиги ҳақида кўп гапирилмоқда. Бироқ бу технологиялар ҳатто кўчада садақа сўрайдиган инсонлар ўрнини ҳам эгаллаши мумкинлиги ҳақида ким ўйлабди, дейсиз?
Бир нечта оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, одамсимон роботлар сўнгги пайтларда садақа сўраш билан ҳам шуғуллана бошлаган. Бу эса уларнинг инсонлар кўпдан бери эгаллаб келган соҳасига ҳам кириб келаётганини кўрсатмоқда.
Пекин, Чэнду ва Фучжоу кўчаларида роботлар пайдо бўлди
Гонконгда жойлашган HK01 ахборот сайти яқинда Хитойнинг бир нечта шаҳрида садақа сўраётган одамсимон роботлар кўрилгани ҳақида хабар берди. Жумладан, бундай роботлар Пекин, Чэнду ва Фучжоу кўчаларида кузатилган.
Роботларнинг бир нечта шаҳарда пайдо бўлиши бу ҳолат тасодифий ёки ягона ҳодиса эмас, балки янги тенденциянинг дастлабки кўриниши бўлиши мумкинлигини англатади.
Уларни кўчага жойлаштирган шахслар роботларнинг ҳолати ва ташқи кўринишига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Айрим роботлар тиз чўкиб, бошини эгган ҳолда ўтирган бўлса, бошқалари ўзларининг «инсон хўжайинлари» олдида чўккалаб турган ҳолатда кўринган.
Уларнинг ёнига одамларнинг эътиборини тортувчи турли ёзувлар жойлаштирилган. Масалан, «Телефонимни қувватлаш учун пулим йўқ» ва «Илтимос, электр энергияси учун тўловимни амалга оширинг» каби жумлалар орқали ёрдам сўралган. Шунингдек, пулни онлайн тарзда ўтказиш имконини берувчи QR-кодлар ҳам қўйилган.
Роботларнинг суратлари интернетда шов-шувга сабаб бўлди
Садақа сўраётган роботларнинг фотосуратлари шу ҳафта Хитой интернет сегментида тез тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар икки қарама-қарши фикрга бўлинди.
Бир гуруҳ одамлар сунъий интеллект инсон ҳаётининг деярли барча соҳаларига кириб келаётганидан хавотир билдирган. Уларнинг фикрича, технологиялар ривожланиши натижасида инсонлар илгари фақат одамларга хос деб ҳисобланган фаолиятларда ҳам роботлар билан рақобатлашишига тўғри келиши мумкин.
Бошқалар эса бу тенденциянинг ҳақиқийлигига шубҳа билан қараган. Улар роботлар ҳақиқатан ҳам садақа сўраш учун кўчага чиқарилганми ёки бу шунчаки одамлар эътиборини тортишга қаратилган саҳналаштирилган ҳаракатми, деган саволни ўртага ташлаган.
Шу тариқа, оддий кўринадиган бир нечта сурат сунъий интеллектнинг жамиятдаги ўрни, унинг имкониятлари ва инсонлар билан муносабати ҳақидаги қизғин баҳсларга туртки берди.
Қиммат роботлардан садақа сўраш учун фойдаланиш мантиқлими?
Бугунги кунда бозорда мавжуд бўлган энг илғор одамсимон роботлар қаторига Unitree компаниясининг G1 ва H2 моделлари ҳам киради. Бироқ бундай роботлар арзон эмас. Шунинг учун уларни кўчаларда садақа сўраш мақсадида ишлатиш молиявий жиҳатдан унчалик мантиқли кўринмайди.
Роботни сотиб олиш ва уни ишлатиш учун сарфланадиган маблағларни ҳисобга олганда, бундай фаолиятдан иқтисодий фойда олиш қийин бўлиши мумкин. Аммо агар бу ишдан кўзланган асосий мақсад пул йиғиш эмас, балки одамлар эътиборини жалб қилиш бўлса, вазият бутунлай бошқача тус олади.
Айримлар ушбу ғайриоддий манзаралар санъат лойиҳасининг бир қисми бўлиши мумкинлигини ҳам тахмин қилган. Уларнинг фикрича, роботлардан фойдаланган ҳолда яратилган бундай инсталляциялар инсонларни сунъий интеллект ва роботлар ўртасидаги тобора мураккаблашиб бораётган муносабатлар ҳақида ўйлашга ундаш учун мўлжалланган бўлиши мумкин.
Зеро, инсон яратган технологиянинг ўзи инсонларга хос бўлган ҳаракатларни тақлид қила бошласа, бу нафақат техник тараққиёт, балки жамиятнинг келажаги ҳақида ҳам кўплаб саволларни келтириб чиқаради.
Ҳозирча Хитой кўчаларида пайдо бўлган садақачи роботларнинг асл мақсади тўлиқ аниқ эмас. Улар ҳақиқий ижтимоий тажрибанинг бир қисми, санъат лойиҳаси ёки шунчаки интернетда шов-шув кўтариш учун ташкил этилган ҳаракат бўлиши мумкин. Аммо ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг инсон ҳаётидаги ўрни ҳақидаги баҳслар ҳали узоқ давом этишини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…