Хитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлди

·0·Дунё
Хитой кўчаларида садақа сўраётган роботлар пайдо бўлди

Хитойнинг бир нечта шаҳри кўчаларида садақа сўраётган одамсимон роботлар пайдо бўлди. Уларнинг олдига «Илтимос, электр энергияси учун тўловимни амалга оширинг» каби ёзувлар битилган белгилар ва интернет орқали пул ўтказиш учун QR-кодлар қўйилган. Ғайриоддий манзаралар сунъий интеллект инқилоби даврида ҳатто кўчада садақа сўраш ҳам роботлар фаолиятига айланиши мумкинми, деган саволни ўртага ташлади.

Сўнгги вақтларда сунъий интеллектга асосланган дастурлар ва роботлар инсонларнинг иш ўринларини эгаллаши мумкинлиги ҳақида кўп гапирилмоқда. Бироқ бу технологиялар ҳатто кўчада садақа сўрайдиган инсонлар ўрнини ҳам эгаллаши мумкинлиги ҳақида ким ўйлабди, дейсиз?

Бир нечта оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, одамсимон роботлар сўнгги пайтларда садақа сўраш билан ҳам шуғуллана бошлаган. Бу эса уларнинг инсонлар кўпдан бери эгаллаб келган соҳасига ҳам кириб келаётганини кўрсатмоқда.

Пекин, Чэнду ва Фучжоу кўчаларида роботлар пайдо бўлди

Гонконгда жойлашган HK01 ахборот сайти яқинда Хитойнинг бир нечта шаҳрида садақа сўраётган одамсимон роботлар кўрилгани ҳақида хабар берди. Жумладан, бундай роботлар Пекин, Чэнду ва Фучжоу кўчаларида кузатилган.

Роботларнинг бир нечта шаҳарда пайдо бўлиши бу ҳолат тасодифий ёки ягона ҳодиса эмас, балки янги тенденциянинг дастлабки кўриниши бўлиши мумкинлигини англатади.

Уларни кўчага жойлаштирган шахслар роботларнинг ҳолати ва ташқи кўринишига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Айрим роботлар тиз чўкиб, бошини эгган ҳолда ўтирган бўлса, бошқалари ўзларининг «инсон хўжайинлари» олдида чўккалаб турган ҳолатда кўринган.

Уларнинг ёнига одамларнинг эътиборини тортувчи турли ёзувлар жойлаштирилган. Масалан, «Телефонимни қувватлаш учун пулим йўқ» ва «Илтимос, электр энергияси учун тўловимни амалга оширинг» каби жумлалар орқали ёрдам сўралган. Шунингдек, пулни онлайн тарзда ўтказиш имконини берувчи QR-кодлар ҳам қўйилган.

Роботларнинг суратлари интернетда шов-шувга сабаб бўлди

Kumushrang robot piyodalar yoʻlagida tiz choʻkib, QR kod orqali xayriya soʻramoqda.

Садақа сўраётган роботларнинг фотосуратлари шу ҳафта Хитой интернет сегментида тез тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар икки қарама-қарши фикрга бўлинди.

Бир гуруҳ одамлар сунъий интеллект инсон ҳаётининг деярли барча соҳаларига кириб келаётганидан хавотир билдирган. Уларнинг фикрича, технологиялар ривожланиши натижасида инсонлар илгари фақат одамларга хос деб ҳисобланган фаолиятларда ҳам роботлар билан рақобатлашишига тўғри келиши мумкин.

Бошқалар эса бу тенденциянинг ҳақиқийлигига шубҳа билан қараган. Улар роботлар ҳақиқатан ҳам садақа сўраш учун кўчага чиқарилганми ёки бу шунчаки одамлар эътиборини тортишга қаратилган саҳналаштирилган ҳаракатми, деган саволни ўртага ташлаган.

Шу тариқа, оддий кўринадиган бир нечта сурат сунъий интеллектнинг жамиятдаги ўрни, унинг имкониятлари ва инсонлар билан муносабати ҳақидаги қизғин баҳсларга туртки берди.

Қиммат роботлардан садақа сўраш учун фойдаланиш мантиқлими?

Бугунги кунда бозорда мавжуд бўлган энг илғор одамсимон роботлар қаторига Unitree компаниясининг G1 ва H2 моделлари ҳам киради. Бироқ бундай роботлар арзон эмас. Шунинг учун уларни кўчаларда садақа сўраш мақсадида ишлатиш молиявий жиҳатдан унчалик мантиқли кўринмайди.

Роботни сотиб олиш ва уни ишлатиш учун сарфланадиган маблағларни ҳисобга олганда, бундай фаолиятдан иқтисодий фойда олиш қийин бўлиши мумкин. Аммо агар бу ишдан кўзланган асосий мақсад пул йиғиш эмас, балки одамлар эътиборини жалб қилиш бўлса, вазият бутунлай бошқача тус олади.

Айримлар ушбу ғайриоддий манзаралар санъат лойиҳасининг бир қисми бўлиши мумкинлигини ҳам тахмин қилган. Уларнинг фикрича, роботлардан фойдаланган ҳолда яратилган бундай инсталляциялар инсонларни сунъий интеллект ва роботлар ўртасидаги тобора мураккаблашиб бораётган муносабатлар ҳақида ўйлашга ундаш учун мўлжалланган бўлиши мумкин.

Зеро, инсон яратган технологиянинг ўзи инсонларга хос бўлган ҳаракатларни тақлид қила бошласа, бу нафақат техник тараққиёт, балки жамиятнинг келажаги ҳақида ҳам кўплаб саволларни келтириб чиқаради.

Ҳозирча Хитой кўчаларида пайдо бўлган садақачи роботларнинг асл мақсади тўлиқ аниқ эмас. Улар ҳақиқий ижтимоий тажрибанинг бир қисми, санъат лойиҳаси ёки шунчаки интернетда шов-шув кўтариш учун ташкил этилган ҳаракат бўлиши мумкин. Аммо ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг инсон ҳаётидаги ўрни ҳақидаги баҳслар ҳали узоқ давом этишини кўрсатмоқда.

Сунъий интеллектОдамсимон роботларХитойUnitree
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказдиXiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказди15 сентябр 15:54Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиХитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солди15 август 10:55BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этади7 август 15:12Хитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилиндиХитойда 1080 та сунъий йўлдошдан иборат орбитал суперкомпьютер лойиҳа қилинди27 сентябр 16:56АҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланадиАҚШда сунъий интеллект соҳаси учун махсус тузилма ва янги маслаҳатчи тайинланади20 сентябр 17:57Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этади17 сентябр 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди