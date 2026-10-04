Эшитиш аппаратига ҳожат қолмади: Ҳам кўрадиган, ҳам эшитадиган кўзойнак чиқарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Американинг Легато стартапи бир вақтнинг ўзида ҳам кўриш қобилиятини тиклайдиган, ҳам эшитиш аппарати вазифасини бажарадиган «Фрамес» номли ақлли кўзойнакларини савдога чиқарди.
- Ушбу гаджет шовқинли муҳитда ҳам инсон нутқини ажратиб олади ва қулоққа ҳеч нарса тақилмаслигини таъминлайди.
- Кўзойнак 34 грамм вазнга эга, 10 соатгача автоном ишлай олади ва смартфон билан Bluetooth 5.3 орқали уланади.
Тиббиёт ва юқори технологиялар чорраҳасида янги бурилиш юз берди. Американинг Legato стартапи бир вақтнинг ўзида ҳам кўриш қобилиятини тиклайдиган, ҳам кўринмас эшитиш аппарати сифатида хизмат қиладиган «Frames» ақлли кўзойнакларини расман савдога чиқарди.
Анъанавий эшитиш мосламаларини тақишдан уяладиган ёки ноқулайлик сезадиган инсонлар учун яратилган бу гаджет инсон нутқини шовқиндан ажратиб олиш хусусиятига эга.
Қулоқ ичига ҳеч нарса тақилмайди: Қурилма қандай ишлайди?
Гаджетнинг асосий қулайлиги шундаки, у қулоқ соҳасини бутунлай очиқ қолдиради:
Интеллектуал микрофонлар ва процессор: Гардишга ўрнатилган микрофонлар атрофдаги овозларни узлуксиз тутиб туради. Ўрнатилган микрочип эса овоз сигналларини реал вақт режимида таҳлил қилиб, шовқинлар орасидан суҳбатдошнинг нутқини ажратиб беради.
Йўналтирилган динамиклар: Товуш қулоқ соҳасидаги микро-динамиклар орқали тўғридан-тўғри қулоқ пардасига йўналтирилади. Яъни, атрофдагилар бу товушни деярли эшитмайди, фойдаланувчи эса ташқи олам товушларини ҳам табиий ҳолда қабул қилаверади.
Махфийлик кафолати: Кўзойнакка камера ўрнатилмаган ва суҳбатлар хотирага ёзиб олинмайди — барча ҳисоб-китоблар фақат қурилманинг ўзида содир бўлади.
Вазни 34 грамм ва 10 соатлик автономлик
Гаджет оддий оптик кўзойнаклардан деярли фарқ қилмайди:
Линзалар: Гардишга шифокор рецепти асосида тайёрланган оптик ойналарни ҳам, оддий ойналарни ҳам ўрнатиш мумкин. Линзалари билан бирга оғирлиги атиги 34 грамм атрофида бўлади.
Батарея: Бир марталик тўлиқ қувватланиш орқали кўзойнак 10 соатдан ортиқ муттасил ишлайди. Тезкор қувватлаш тизими 30 дақиқада яна 2 соатлик захира беради.
Смартфон билан алоқа: Bluetooth 5.3 ёрдамида телефонга уланиб, мусиқа тинглаш, қўнғироқларга жавоб бериш ҳамда махсус илова орқали товуш параметрларини созлаш мумкин.
Нархлар ва моделлари
Legato харидорларга уч хил дизайн ва гардиш вариантларини таклиф этмоқда:
Harmony ва Symphony: 999 доллардан бошланади.
Aria флагман модели: 1099 доллар этиб белгиланган.
Изоҳлар 0
…