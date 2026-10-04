Эшитиш аппаратига ҳожат қолмади: Ҳам кўрадиган, ҳам эшитадиган кўзойнак чиқарилди

·41·Техно
Эшитиш аппаратига ҳожат қолмади: Ҳам кўрадиган, ҳам эшитадиган кўзойнак чиқарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Американинг Легато стартапи бир вақтнинг ўзида ҳам кўриш қобилиятини тиклайдиган, ҳам эшитиш аппарати вазифасини бажарадиган «Фрамес» номли ақлли кўзойнакларини савдога чиқарди.
  • Ушбу гаджет шовқинли муҳитда ҳам инсон нутқини ажратиб олади ва қулоққа ҳеч нарса тақилмаслигини таъминлайди.
  • Кўзойнак 34 грамм вазнга эга, 10 соатгача автоном ишлай олади ва смартфон билан Bluetooth 5.3 орқали уланади.

Тиббиёт ва юқори технологиялар чорраҳасида янги бурилиш юз берди. Американинг Legato стартапи бир вақтнинг ўзида ҳам кўриш қобилиятини тиклайдиган, ҳам кўринмас эшитиш аппарати сифатида хизмат қиладиган «Frames» ақлли кўзойнакларини расман савдога чиқарди.

Анъанавий эшитиш мосламаларини тақишдан уяладиган ёки ноқулайлик сезадиган инсонлар учун яратилган бу гаджет инсон нутқини шовқиндан ажратиб олиш хусусиятига эга.

Қулоқ ичига ҳеч нарса тақилмайди: Қурилма қандай ишлайди?

Гаджетнинг асосий қулайлиги шундаки, у қулоқ соҳасини бутунлай очиқ қолдиради:

  • Интеллектуал микрофонлар ва процессор: Гардишга ўрнатилган микрофонлар атрофдаги овозларни узлуксиз тутиб туради. Ўрнатилган микрочип эса овоз сигналларини реал вақт режимида таҳлил қилиб, шовқинлар орасидан суҳбатдошнинг нутқини ажратиб беради.

  • Йўналтирилган динамиклар: Товуш қулоқ соҳасидаги микро-динамиклар орқали тўғридан-тўғри қулоқ пардасига йўналтирилади. Яъни, атрофдагилар бу товушни деярли эшитмайди, фойдаланувчи эса ташқи олам товушларини ҳам табиий ҳолда қабул қилаверади.

  • Махфийлик кафолати: Кўзойнакка камера ўрнатилмаган ва суҳбатлар хотирага ёзиб олинмайди — барча ҳисоб-китоблар фақат қурилманинг ўзида содир бўлади.

Вазни 34 грамм ва 10 соатлик автономлик

Гаджет оддий оптик кўзойнаклардан деярли фарқ қилмайди:

  • Линзалар: Гардишга шифокор рецепти асосида тайёрланган оптик ойналарни ҳам, оддий ойналарни ҳам ўрнатиш мумкин. Линзалари билан бирга оғирлиги атиги 34 грамм атрофида бўлади.

  • Батарея: Бир марталик тўлиқ қувватланиш орқали кўзойнак 10 соатдан ортиқ муттасил ишлайди. Тезкор қувватлаш тизими 30 дақиқада яна 2 соатлик захира беради.

  • Смартфон билан алоқа: Bluetooth 5.3 ёрдамида телефонга уланиб, мусиқа тинглаш, қўнғироқларга жавоб бериш ҳамда махсус илова орқали товуш параметрларини созлаш мумкин.

Нархлар ва моделлари

Legato харидорларга уч хил дизайн ва гардиш вариантларини таклиф этмоқда:

  • Harmony ва Symphony: 999 доллардан бошланади.

  • Aria флагман модели: 1099 доллар этиб белгиланган.

LegatoFramesақлли кўзойнакларшовқиндан ажратиш технологияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқдаMeta ўзининг ақлли кўзойнаклари билан боғлиқ махфийлик муаммоларини бартараф этмоқда8 июл 22:24Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиMeta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этди23 июн 19:28Google ҳамкори Хреал ақлли кўзойнаклар саноатида инқилоб қилмоқчиGoogle ҳамкори Хреал ақлли кўзойнаклар саноатида инқилоб қилмоқчи25 май 00:21Google ва Gucci 2027 йилда AI кўзойнакларини чиқарадиGoogle ва Gucci 2027 йилда AI кўзойнакларини чиқаради18 апрел 04:59Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКамера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилди11 июл 22:57Кассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушдиКассирга ҳожат қолмади: Россияда нақд пул қабул қилувчи ўзи-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари ишга тушди1 июл 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...