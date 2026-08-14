Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилди

·23·Техно
Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилди
Қисқача

Apple iOS қурилмаларидаги иловаларда ташқи ҳаволалар орқали амалга ошириладиган харидлар учун стандарт комиссияни 15 фоиз этиб белгилашни таклиф қилди. Кичик бизнес дастурчилари 5 фоиз, Видео Партнер Програм, Невс Партнер Програм ва Mini Аппс Партнер Програм иштирокчилари эса 10 фоиз комиссия тўлайди. Обуналарни автоматик янгилаш тўловлари учун ҳам ставка 10 фоизгача камайтирилиши кўзда тутилган.

АҚШнинг Шимолий Калифорния централ округ судига тақдим этилган янги суд ҳужжатларига кўра, Apple компанияси iOS қурилмаларидаги иловалар ичида ташқи ҳаволалар ёрдамида амалга ошириладиган харидлар учун ундирилиши режалаштирилган комиссия миқдорини маълум қилди. Мазкур қадам технология гигантининг рақобатга қарши сиёсати юзасидан йиллар давомида давом этиб келаётган суд жараёнларининг навбатдаги муҳим босқичи бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа халқаро манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Apple стандарт иловалар учун 15 фоизлик комиссия ставкасини жорий этишни таклиф қилган. Шу билан бирга, компаниянинг махсус дастурларида иштирок этувчи дастурчилар учун қўшимча чегирмалар тақдим этилиши кўзда тутилган. Янги тузилмага мувофиқ, кичик бизнес дастурчилари тўловлар учун атиги 5 фоиз комиссия тўлайди.

Махсус дастурлар ва чегирмалар

Шунингдек, Видео Партнер Програм, Невс Партнер Програм ҳамда Mini Аппс Партнер Програм каби махсус дастурлар иштирокчилари учун комиссия миқдори 10 фоиз этиб белгиланган. Ҳужжатда қайд этилишича, обуналарни автоматик янгилаш тўловлари учун ҳам ставка 10 фоизгача камайтирилади. Ушбу имтиёзлар кичик ва ўрта дастурчилар учун муайян қулайликлар яратиши кутилмоқда.

Маълумот ўрнида, iPhone ишлаб чиқарувчиси Эпик Гамес компанияси билан App Store комиссиялари юзасидан узоқ йиллардан бери судлашиб келмоқда. Apple суднинг мазкур комиссия тузилмаси бўйича жавоб бериш талабини кечиктиришга бир неча бор уринган эди. Хусусан, компания қуйи суд жараёнлари Олий суд Эпик Гамес иши бўйича бошқа бир масала юзасидан қарор чиққунга қадар тўхтатиб турилишини талаб қилган эди.

Суд қарори ва компания позицияси

Қайд этилишича, АҚШ Олий суди пайшанба куни Аппнинг қуйи суддаги ҳаракатларни тўхтатиб туриш ҳақидаги илтимосини рад этди. Бу эса технология гигантини ўзининг режалаштирилган комиссия тузилмасини ошкора қилишга мажбур қилди. Компания аввалроқ ташқи ҳаволалар орқали амалга оширилган харидлар учун 27 фоизлик комиссия жорий қилгани ва ҳаволаларни тақдим этишни чекловчи қоидаларни киритгани учун суд буйруғини бузганликда айбланаётган эди.

Apple ўз позициясини изоҳларар экан, фойдаланувчилар томонидан илова ичида амалга ошириладиган харидлардан ҳақ олиш App Store ва дастурий таъминотни сақлаб туриш учун зарур бўлган воситалар, технологиялар ҳамда хизматларга қилинган инвестицияларни қоплаш имконини беришини таъкидлади. Компания ўзининг ташқи ҳавола учун тўловларини Google Play сиёсати билан таққослади.

Манбага кўра, Google Play ҳам стандарт иловалар учун 20 фоиз, махсус дастурлардаги иловалар учун 15 фоиз ва обунани янгилаш учун 10 фоиз миқдорида комиссия олади. Apple бу ставкаларга илгари Эпик Гамес ҳам розилик билдирганини эслатиб ўтди. Мазкур таклифнинг тасдиқланиши келгусида мобил иловалар бозоридаги молиявий муносабатларга сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

AppleApp StoreЭпик ГамесТехнологияСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаАҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаБугун, 20:30Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяTecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяБугун, 15:57Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиApple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиБугун, 15:25Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиЎзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиБугун, 15:24Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиДреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиБугун, 14:52Samsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиSamsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди