Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилди
Apple iOS қурилмаларидаги иловаларда ташқи ҳаволалар орқали амалга ошириладиган харидлар учун стандарт комиссияни 15 фоиз этиб белгилашни таклиф қилди. Кичик бизнес дастурчилари 5 фоиз, Видео Партнер Програм, Невс Партнер Програм ва Mini Аппс Партнер Програм иштирокчилари эса 10 фоиз комиссия тўлайди. Обуналарни автоматик янгилаш тўловлари учун ҳам ставка 10 фоизгача камайтирилиши кўзда тутилган.
АҚШнинг Шимолий Калифорния централ округ судига тақдим этилган янги суд ҳужжатларига кўра, Apple компанияси iOS қурилмаларидаги иловалар ичида ташқи ҳаволалар ёрдамида амалга ошириладиган харидлар учун ундирилиши режалаштирилган комиссия миқдорини маълум қилди. Мазкур қадам технология гигантининг рақобатга қарши сиёсати юзасидан йиллар давомида давом этиб келаётган суд жараёнларининг навбатдаги муҳим босқичи бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа халқаро манбалар тарқатган маълумотларга кўра, Apple стандарт иловалар учун 15 фоизлик комиссия ставкасини жорий этишни таклиф қилган. Шу билан бирга, компаниянинг махсус дастурларида иштирок этувчи дастурчилар учун қўшимча чегирмалар тақдим этилиши кўзда тутилган. Янги тузилмага мувофиқ, кичик бизнес дастурчилари тўловлар учун атиги 5 фоиз комиссия тўлайди.
Махсус дастурлар ва чегирмаларШунингдек, Видео Партнер Програм, Невс Партнер Програм ҳамда Mini Аппс Партнер Програм каби махсус дастурлар иштирокчилари учун комиссия миқдори 10 фоиз этиб белгиланган. Ҳужжатда қайд этилишича, обуналарни автоматик янгилаш тўловлари учун ҳам ставка 10 фоизгача камайтирилади. Ушбу имтиёзлар кичик ва ўрта дастурчилар учун муайян қулайликлар яратиши кутилмоқда.
Маълумот ўрнида, iPhone ишлаб чиқарувчиси Эпик Гамес компанияси билан App Store комиссиялари юзасидан узоқ йиллардан бери судлашиб келмоқда. Apple суднинг мазкур комиссия тузилмаси бўйича жавоб бериш талабини кечиктиришга бир неча бор уринган эди. Хусусан, компания қуйи суд жараёнлари Олий суд Эпик Гамес иши бўйича бошқа бир масала юзасидан қарор чиққунга қадар тўхтатиб турилишини талаб қилган эди.
Суд қарори ва компания позициясиҚайд этилишича, АҚШ Олий суди пайшанба куни Аппнинг қуйи суддаги ҳаракатларни тўхтатиб туриш ҳақидаги илтимосини рад этди. Бу эса технология гигантини ўзининг режалаштирилган комиссия тузилмасини ошкора қилишга мажбур қилди. Компания аввалроқ ташқи ҳаволалар орқали амалга оширилган харидлар учун 27 фоизлик комиссия жорий қилгани ва ҳаволаларни тақдим этишни чекловчи қоидаларни киритгани учун суд буйруғини бузганликда айбланаётган эди.
Apple ўз позициясини изоҳларар экан, фойдаланувчилар томонидан илова ичида амалга ошириладиган харидлардан ҳақ олиш App Store ва дастурий таъминотни сақлаб туриш учун зарур бўлган воситалар, технологиялар ҳамда хизматларга қилинган инвестицияларни қоплаш имконини беришини таъкидлади. Компания ўзининг ташқи ҳавола учун тўловларини Google Play сиёсати билан таққослади.
Манбага кўра, Google Play ҳам стандарт иловалар учун 20 фоиз, махсус дастурлардаги иловалар учун 15 фоиз ва обунани янгилаш учун 10 фоиз миқдорида комиссия олади. Apple бу ставкаларга илгари Эпик Гамес ҳам розилик билдирганини эслатиб ўтди. Мазкур таклифнинг тасдиқланиши келгусида мобил иловалар бозоридаги молиявий муносабатларга сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
…