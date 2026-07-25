Олимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишди

·45·Саломатлик
Олимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишди

Инсон узоқ вақт уйғоқ қолганида, мия организмга зудлик билан ҳордиқ чиқариш зарурлигини қандай етказиши олимларни кўпдан бери қизиқтириб келади. Хитойлик мутахассисларнинг "Nature Neuroscience" журналида чоп этилган сўнгги изланишлари шуни кўрсатдики, бу жараёнда триптамин деб аталувчи кам ўрганилган нейромодулятор ҳал қилувчи ўрин тутади.

Илгари уйқу босимини шакллантиришда асосан аденозин моддаси етакчи ҳисобланарди, бироқ у жараённинг тўлиқ манзарасини очиқлаб беролмасди. Тажрибалар давомида аниқланишича, инсон ёки ҳайвон уйғоқ бўлган орқа мия суюқлигида триптамин миқдори мутассил ортиб боради. Ушбу молекула гипоталамусдаги ГПР139 рецепторларига таъсир кўрсатиб, уйқу учун масъул бўлган нейронларни фаоллаштиради. Сичқон ва чўчқаларда ўтказилган синовларда триптамин синтези тўхтатилганда, ҳайвонларнинг тоби қочиб, уйқу режимини тиклаши сезиларли даражада қийинлашган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу кашфиёт уйқусизликка қарши мутлақо янги авлод препаратларини яратишга йўл очади. Ҳозирги ухлатувчи воситалар асаб тизимига умумий тормозловчи таъсир кўрсатиб, ножўя оқибатлар ёки кўникиб қолишни келтириб чиқарса, триптамин асосидаги ёндашув миянинг табиий механизмларини ишга туширади.

Тадқиқотлар ҳозирча фақат жониворларда ўтказилгани боис, кашфиётни дарҳол амалиётга жорий этишга ҳали эрта. Навбатдаги босқичда олимлар ушбу механизмни инсон организмида синовдан ўтказишни ва унинг хавфсизлигини текширишни режалаштирмоқда.

Nature NeuroscienceТриптаминАденозинGPR139
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлдиАёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлдиКеча, 11:47Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...Кеча, 11:13Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омилД витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил19.07, 23:37Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб бердиҲеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди18.07, 17:27Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...15.07, 13:18Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?13.07, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато