Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Кундалик таомномамизга киритилган айрим севимли егуликлар вақт ўтиши билан ички аъзоларимиз, хусусан, ўт қопи ва ошқозон ости бези саломатлигига жиддий хавф солиши мумкин. Тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, нотўғри овқатланиш ўт суюқлигининг қуюқлашиши, деформация (бурилиб қолиш) ва ўт қопида хавфли тошлар ҳосил бўлишининг асосий сабабларидан биридир.
Агар соғлиғингизни асрашни истасангиз, қуйидаги 5 тоифадаги маҳсулотларни истеъмол қилишда ўта эҳтиёткор бўлишингиз ёки улардан бутунлай воз кечишингиз тавсия этилади.
Ўт қопи фаолиятига зарба берувчи 5 та маҳсулот рўйхати
1. Колбаса ва ҳаддан ташқари ёғли гўштлар: Таркибида транс-ёғлар ва оғир тузлар миқдори юқори бўлган қайта ишланган гўшт маҳсулотлари ўт ажралиши тизимини ортиқча зўриқтириб, бутун организмга кучли токсик юк юклайди;
2. Ширинликлар ва қандолат маҳсулотлари: Ортиқча енгил углеводлар ва «ёмон» холестеринга бой ширинликлар нафақат ўт қопида тош пайдо бўлишига туртки беради, балки ошқозон ости безининг сурункали яллиғланишига олиб келади;
3. Қовурилган ёғли таомлар: Қиздирилган ёғда тайёрланган овқатлар ўт йўлларида кучли спазм (қисқариш) келтириб чиқаради. Натижада ўт қопининг букилиши (загиб) ва қаттиқ тош тузилмалари шаклланиши кузатилади;
4. Майонез ва ёғли соуслар: Кўпчилик севиб истеъмол қиладиган майонез ва оғир соуслар ҳазм қилиш жараёнини секинлаштириб, ўт қопи шиллиқ қаватини таъсирлантиради;
5. Фастфуд (бургер, картошка-фри ва чипслар): Чуқур ёғда қовурилган ва кимёвий таъм берувчилар билан бойитилган бундай егуликлар жигар ва ўт тизимининг табиий балансини буткул издан чиқаради.
Ўнг қовурға остидаги оғриқ ва оғиз аччиқлиги: Хавфли симптомлар
Агар таом тановул қилгандан сўнг сизда қуйидаги белгилар пайдо бўлса, буни асло эътиборсиз қолдирмаслик шарт:
Оғизда аччиқ таъм сезилиши: Ҳазм қилиш бузилиб, ўт суюқлиги ошқозон ва қизилўнгачга қараб отилганда тилда доимий аччиқлик пайдо бўлади;
Ўнг қовурға остидаги оғирлик ва санчиқ: Бу ўт қопи яллиғлангани ёки тошлар туфайли суюқлик ҳаракати тўсилганини билдирувчи биринчи даракчидир;
Зудлик билан шифокорга учрашинг: Бундай вазиятда ўзбошимчалик билан даволанмасдан, дарҳол гастроэнтеролог мутахассисга мурожаат қилиш ва УТТ (УЗИ) текширувидан ўтиш зарур.
…