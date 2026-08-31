Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!

·30·Саломатлик
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!

Кундалик таомномамизга киритилган айрим севимли егуликлар вақт ўтиши билан ички аъзоларимиз, хусусан, ўт қопи ва ошқозон ости бези саломатлигига жиддий хавф солиши мумкин. Тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, нотўғри овқатланиш ўт суюқлигининг қуюқлашиши, деформация (бурилиб қолиш) ва ўт қопида хавфли тошлар ҳосил бўлишининг асосий сабабларидан биридир.

Агар соғлиғингизни асрашни истасангиз, қуйидаги 5 тоифадаги маҳсулотларни истеъмол қилишда ўта эҳтиёткор бўлишингиз ёки улардан бутунлай воз кечишингиз тавсия этилади.

Ўт қопи фаолиятига зарба берувчи 5 та маҳсулот рўйхати

  • 1. Колбаса ва ҳаддан ташқари ёғли гўштлар: Таркибида транс-ёғлар ва оғир тузлар миқдори юқори бўлган қайта ишланган гўшт маҳсулотлари ўт ажралиши тизимини ортиқча зўриқтириб, бутун организмга кучли токсик юк юклайди;

  • 2. Ширинликлар ва қандолат маҳсулотлари: Ортиқча енгил углеводлар ва «ёмон» холестеринга бой ширинликлар нафақат ўт қопида тош пайдо бўлишига туртки беради, балки ошқозон ости безининг сурункали яллиғланишига олиб келади;

  • 3. Қовурилган ёғли таомлар: Қиздирилган ёғда тайёрланган овқатлар ўт йўлларида кучли спазм (қисқариш) келтириб чиқаради. Натижада ўт қопининг букилиши (загиб) ва қаттиқ тош тузилмалари шаклланиши кузатилади;

  • 4. Майонез ва ёғли соуслар: Кўпчилик севиб истеъмол қиладиган майонез ва оғир соуслар ҳазм қилиш жараёнини секинлаштириб, ўт қопи шиллиқ қаватини таъсирлантиради;

  • 5. Фастфуд (бургер, картошка-фри ва чипслар): Чуқур ёғда қовурилган ва кимёвий таъм берувчилар билан бойитилган бундай егуликлар жигар ва ўт тизимининг табиий балансини буткул издан чиқаради.

Ўнг қовурға остидаги оғриқ ва оғиз аччиқлиги: Хавфли симптомлар

Агар таом тановул қилгандан сўнг сизда қуйидаги белгилар пайдо бўлса, буни асло эътиборсиз қолдирмаслик шарт:

  • Оғизда аччиқ таъм сезилиши: Ҳазм қилиш бузилиб, ўт суюқлиги ошқозон ва қизилўнгачга қараб отилганда тилда доимий аччиқлик пайдо бўлади;

  • Ўнг қовурға остидаги оғирлик ва санчиқ: Бу ўт қопи яллиғлангани ёки тошлар туфайли суюқлик ҳаракати тўсилганини билдирувчи биринчи даракчидир;

  • Зудлик билан шифокорга учрашинг: Бундай вазиятда ўзбошимчалик билан даволанмасдан, дарҳол гастроэнтеролог мутахассисга мурожаат қилиш ва УТТ (УЗИ) текширувидан ўтиш зарур.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?Кеча, 19:44Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканМиямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканКеча, 12:07Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканАсаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканКеча, 12:02Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул давоҚаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво28.08, 20:12Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?28.08, 16:36Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиМашқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрди27.08, 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?