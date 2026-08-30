Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?
Кун давомида чарчоқни енгиш ва энергияни тиклаш мақсадида кундузи бир оз мизғиб олиш одати кўпчиликка хос. Бироқ мутахассислар кундузги уйқу давомийлигини қатъий назорат қилишни ва 30 дақиқадан оширмасликни тавсия этишади. Акс ҳолда, кутилган тетиклик ўрнига куннинг қолган қисмида оғир толиқиш ва безовталик ҳисси юзага келиши мумкин.
Тиббий нуқтаи назардан, бу ҳолат инсон миясидаги кимёвий жараёнлар ва уйқу босқичларининг алмашинуви билан бевосита боғлиқ.
20 дақиқалик «сеҳрли» уйқу: Серотонин гормонининг роли
Қисқа муддатли кундузги ором организмни қуйидагича қайта тиклайди:
Серотонин ишлаб чиқарилиши: Кундузги дам олишнинг дастлабки 20 дақиқасида танада фаол равишда «бахт ва қувват гормони» бўлмиш серотонин ишлаб чиқарилади;
Тетиклик манбаи: Айнан ушбу қисқа уйқудан сўнг инсон ўзида куч-қувват оқимини ҳис қилиши, мия фаолияти тиниқлашиши ва кайфият кўтарилиши серотониннинг вақтида фаоллашиши билан таъминланади.
30 дақиқадан ошса нима бўлади? Чуқур фазанинг салбий таъсири
Кундузи узоқроқ ухлаш нега зарарли эканининг асосий сабаблари:
Чуқур уйқуга кириб кетиш: Уйқу бошланганидан 30 дақиқа ўтгач, организм чуқур фазага киради ва бу босқичдан миянинг «уйғониши» анча қийин кечади;
Оғир толиқиш ва безовталик: Чуқур фаза пайтида уйғониб кетган одам ўзини янада чарчаган ва ланж ҳис қилади;
Юрак уриши ва кайфият бузилиши: Айнан нотўғри вақтда уйғониш юрак уришининг тезлашишига, ички безовталик ва хавотир пайдо бўлишига ҳамда кайфият кескин тушиб кетишига сабаб бўлади.
…