Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?

·26·Саломатлик
Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?

Кун давомида чарчоқни енгиш ва энергияни тиклаш мақсадида кундузи бир оз мизғиб олиш одати кўпчиликка хос. Бироқ мутахассислар кундузги уйқу давомийлигини қатъий назорат қилишни ва 30 дақиқадан оширмасликни тавсия этишади. Акс ҳолда, кутилган тетиклик ўрнига куннинг қолган қисмида оғир толиқиш ва безовталик ҳисси юзага келиши мумкин.

Тиббий нуқтаи назардан, бу ҳолат инсон миясидаги кимёвий жараёнлар ва уйқу босқичларининг алмашинуви билан бевосита боғлиқ.

20 дақиқалик «сеҳрли» уйқу: Серотонин гормонининг роли

Қисқа муддатли кундузги ором организмни қуйидагича қайта тиклайди:

  • Серотонин ишлаб чиқарилиши: Кундузги дам олишнинг дастлабки 20 дақиқасида танада фаол равишда «бахт ва қувват гормони» бўлмиш серотонин ишлаб чиқарилади;

  • Тетиклик манбаи: Айнан ушбу қисқа уйқудан сўнг инсон ўзида куч-қувват оқимини ҳис қилиши, мия фаолияти тиниқлашиши ва кайфият кўтарилиши серотониннинг вақтида фаоллашиши билан таъминланади.

30 дақиқадан ошса нима бўлади? Чуқур фазанинг салбий таъсири

Кундузи узоқроқ ухлаш нега зарарли эканининг асосий сабаблари:

  • Чуқур уйқуга кириб кетиш: Уйқу бошланганидан 30 дақиқа ўтгач, организм чуқур фазага киради ва бу босқичдан миянинг «уйғониши» анча қийин кечади;

  • Оғир толиқиш ва безовталик: Чуқур фаза пайтида уйғониб кетган одам ўзини янада чарчаган ва ланж ҳис қилади;

  • Юрак уриши ва кайфият бузилиши: Айнан нотўғри вақтда уйғониш юрак уришининг тезлашишига, ички безовталик ва хавотир пайдо бўлишига ҳамда кайфият кескин тушиб кетишига сабаб бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканМиямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканБугун, 12:07Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканАсаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканБугун, 12:02Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул давоҚаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво28.08, 20:12Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?28.08, 16:36Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиМашқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрди27.08, 23:32Ноёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқдиНоёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқди24.08, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?