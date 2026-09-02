Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли
Куннинг асосий қисмини монитор қаршисида, стулга михланган ҳолда ўтказадиган замондошларимиз организмида сездирмасдан жиддий хавф илдиз отиб боради. Расмий тиббий маълумотларга кўра, мамлакатимизда ҳар йили 86 мингдан ортиқ киши айнан юрак-қон томир тизими хасталиклари оқибатида ҳаётдан кўз юммоқда. Ушбу фожиавий статистика ортида турган асосий сабаблар эса оддий: сурункали уйқусизлик, носоғлом таомланиш ва кундалик ҳаракатсизлик (гиподинамия). Бу хавфли занжирни узиш учун эса катта маблағ ёки қимматбаҳо спорт залларига аъзо бўлиш шарт эмас.
Ўтирган ҳолдаги турмуш тарзи бадали: Статистика нима дейди?
Ақлий меҳнат билан шуғулланувчи, кунини офис ёки масофавий ишда ўтказадиган инсонлар қон айланиш тизимининг табиий оқимини сезиларли даражада секинлаштириб қўяди. Вақт ўтиши билан томирларда эластиклик йўқолади, юрак мушаклари заифлашади ва оқибатда инсульт ҳамда инфаркт хавфи каррасига ошади.
Жаҳон соғлиқни сақлаш экспертлари ва тажрибали кардиологлар ушбу салбий жараённинг олдини олиш учун ҳафтасига камида 150 дақиқа давомида «иккинчи пульс зонаси»да кардио ҳаракат қилишни тавсия этади. Бу — юракни зўриқтирмасдан, балки қон томирларини мунтазам кислород билан тўйинтириб туришнинг энг мақбул меъёридир.
Энг арзон ва самарали дори: Нега айнан югуриш?
Фитнес клубларга вақт ёки қиммат абонементга маблағ тополмаётганлар учун энг мукаммал ечим — бу кундалик югуришдир. Мазкур одат сиздан бор-йўғи қуйидагиларни талаб қилади:
Минимал харажат: Нари борса 100 доллар атрофидаги қулай кроссовка, оддий шортик ва футболка.
Чекловсиз эркинлик: Зал иш вақтига боғланиш шарт эмас. Тонгда ёки кечқурун, қор ёғаётган бўлса-да ёки ёмғирли кунда ҳам шунчаки кўчага чиқиб йўлга тушиш кифоя.
Босқичма-босқич кўникиш: Ишни дарҳол катта масофадан бошламанг. Аввалига тез юриш, кейин 5-10 дақиқалик енгил югуриш ва аста-секин суръатни ошириб бориш организмни мослаштиради.
Мия фаолияти учун катализатор ва руҳий тозаланиш
Югуришни ҳеч ким илк кунданоқ севиб қолмайди — бошланғич давр маълум интизомни талаб этади. Бироқ одат шакллангач, бу шунчаки жисмоний машқ эмас, балки ақлий юклардан халос бўлиш воситасига айланади.
Қон айланишининг тезлашиши ва миянинг кислородга тўйиниши янги нейрон алоқаларини фаоллаштиради. Кўплаб тадбиркорлар, дастурчилар ва креатив соҳа вакиллари энг кучли бизнес ечимлар ҳамда мураккаб муаммоларнинг жавобини айнан югуриш пайтида топишларини тасдиқлашади.
Ҳар бир инсон ўз оиласи, фарзандлари ва яқинлари учун аввало соғлом ҳолида керак. Кунига ярим соатлик ҳаракат — ҳаёт давомийлигини бир неча йилга узайтириш учун бериладиган энг арзон бадалдир.
Сиз кундалик ҳаётингизда жисмоний фаоллик учун қанча вақт ажратасиз? Югуриш ёки бошқа спорт турлари билан мунтазам шуғулланишингизга нима тўсқинлик қилмоқда — вақт етишмаслигими ёки шунчаки дангасалик? Изоҳларда ўз тажрибангиз билан ўртоқлашинг!
Ушбу мақола @shahadolimov Телеграм канали таҳлилий маълумотлари асосида тайёрланди.
…