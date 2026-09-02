Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли

·5·Саломатлик
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли

Куннинг асосий қисмини монитор қаршисида, стулга михланган ҳолда ўтказадиган замондошларимиз организмида сездирмасдан жиддий хавф илдиз отиб боради. Расмий тиббий маълумотларга кўра, мамлакатимизда ҳар йили 86 мингдан ортиқ киши айнан юрак-қон томир тизими хасталиклари оқибатида ҳаётдан кўз юммоқда. Ушбу фожиавий статистика ортида турган асосий сабаблар эса оддий: сурункали уйқусизлик, носоғлом таомланиш ва кундалик ҳаракатсизлик (гиподинамия). Бу хавфли занжирни узиш учун эса катта маблағ ёки қимматбаҳо спорт залларига аъзо бўлиш шарт эмас.

Ўтирган ҳолдаги турмуш тарзи бадали: Статистика нима дейди?

Ақлий меҳнат билан шуғулланувчи, кунини офис ёки масофавий ишда ўтказадиган инсонлар қон айланиш тизимининг табиий оқимини сезиларли даражада секинлаштириб қўяди. Вақт ўтиши билан томирларда эластиклик йўқолади, юрак мушаклари заифлашади ва оқибатда инсульт ҳамда инфаркт хавфи каррасига ошади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш экспертлари ва тажрибали кардиологлар ушбу салбий жараённинг олдини олиш учун ҳафтасига камида 150 дақиқа давомида «иккинчи пульс зонаси»да кардио ҳаракат қилишни тавсия этади. Бу — юракни зўриқтирмасдан, балки қон томирларини мунтазам кислород билан тўйинтириб туришнинг энг мақбул меъёридир.

Энг арзон ва самарали дори: Нега айнан югуриш?

Фитнес клубларга вақт ёки қиммат абонементга маблағ тополмаётганлар учун энг мукаммал ечим — бу кундалик югуришдир. Мазкур одат сиздан бор-йўғи қуйидагиларни талаб қилади:

  • Минимал харажат: Нари борса 100 доллар атрофидаги қулай кроссовка, оддий шортик ва футболка.

  • Чекловсиз эркинлик: Зал иш вақтига боғланиш шарт эмас. Тонгда ёки кечқурун, қор ёғаётган бўлса-да ёки ёмғирли кунда ҳам шунчаки кўчага чиқиб йўлга тушиш кифоя.

  • Босқичма-босқич кўникиш: Ишни дарҳол катта масофадан бошламанг. Аввалига тез юриш, кейин 5-10 дақиқалик енгил югуриш ва аста-секин суръатни ошириб бориш организмни мослаштиради.

Мия фаолияти учун катализатор ва руҳий тозаланиш

Югуришни ҳеч ким илк кунданоқ севиб қолмайди — бошланғич давр маълум интизомни талаб этади. Бироқ одат шакллангач, бу шунчаки жисмоний машқ эмас, балки ақлий юклардан халос бўлиш воситасига айланади.

Қон айланишининг тезлашиши ва миянинг кислородга тўйиниши янги нейрон алоқаларини фаоллаштиради. Кўплаб тадбиркорлар, дастурчилар ва креатив соҳа вакиллари энг кучли бизнес ечимлар ҳамда мураккаб муаммоларнинг жавобини айнан югуриш пайтида топишларини тасдиқлашади.

Ҳар бир инсон ўз оиласи, фарзандлари ва яқинлари учун аввало соғлом ҳолида керак. Кунига ярим соатлик ҳаракат — ҳаёт давомийлигини бир неча йилга узайтириш учун бериладиган энг арзон бадалдир.

Сиз кундалик ҳаётингизда жисмоний фаоллик учун қанча вақт ажратасиз? Югуриш ёки бошқа спорт турлари билан мунтазам шуғулланишингизга нима тўсқинлик қилмоқда — вақт етишмаслигими ёки шунчаки дангасалик? Изоҳларда ўз тажрибангиз билан ўртоқлашинг!

Ушбу мақола @shahadolimov Телеграм канали таҳлилий маълумотлари асосида тайёрланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Бугун, 09:15Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?Кеча, 12:431-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та меваКеча, 08:21Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!31.08, 17:23Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?30.08, 19:44Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканМиямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр экан30.08, 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?