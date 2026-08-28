Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво

·38·Саломатлик
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво

Замонавий дунёда миллионлаб инсонлар етарлича ухласа ҳам кун давомида ўзини ҳолсиз, чарчаган ва ланж ҳис қилишдан шикоят қилади. Кўпчилик бу муаммони тонги қаҳва, энергетик ичимликлар ёки турли витамин ва тинчлантирувчи дорилар билан ҳал қилишга уринади. Бироқ танамиз бу пайтда бутунлай бошқа нарсага муҳтож бўлади.

Таниқли муаллиф ва тадқиқотчи Дао Шен сурункали чарчоқнинг асл сабаби уйқу камлигида эмас, балки тана чиқа олмай қолган доимий асабий зўриқишда (ички стресс) эканини маълум қилди.

Танадаги «музлаб қолган» зўриқиш: Қаҳва нега ёрдам бермайди?

Кундалик ташвишлар, шошма-шошарлик ва ҳал этилмаган муаммолар инсон организмини доимий «жанг ёки қоч» режимида ушлаб туради:

  • Тананинг сигналлари: Инсон қаҳва ёки таблеткалар билан куч тўпламоқчи бўлганида, аслида тана фақат бир сонияга тиним олишни ва тўхтовсиз югуришни бас қилишни сўраётган бўлади;

  • Қўрқув ҳолатидан чиқиш: Мушаклар ва асаб тизими хавф йўқлигини ҳис қилмагунча бўшаша олмайди ва бу жараён беҳудага улкан ҳаётий энергияни совириб олади.

Энг кучли дори ўз ичингизда: Табиий куч-қувватни қайтаришнинг 3 та усули

Дао Шеннинг таъкидлашича, инсон ўзидаги асл кучни тиклаши учун қимматбаҳо воситалар талаб этилмайди:

  • Тўғри ва чуқур нафас олиш: Чуқур, хотиржам нафас олиш машқлари мияга тўғридан-тўғри сигнал юбориб, организмни тинчлантирувчи парасимпатик асаб тизимини ишга туширади;

  • Самимий кулги: Кулги — бу шунчаки яхши кайфият эмас, балки танага «ҳеч қандай хавф йўқ» деган биологик хабарни берувчи кучли механизмдир;

  • Қисқа танаффуслар: Кун давомида ҳеч нима қилмасдан бир неча дақиқалик сукунатда бўлиш танага йиллар давомида йиғилган кераксиз зўриқишларни қўйиб юбориш имконини беради.

Ушбу энг кучли, беминнат ва самарали дори ҳар доим инсоннинг ўз қўлида. Фақатгина тана талабига қулоқ тутиш ва уни доимий босимдан озод қилиш кифоя.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиМашқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиКеча, 23:32Ноёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқдиНоёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқди24.08, 08:54Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқладиОлимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади24.08, 04:21Соғлом организмнинг 9 та асосий белгисиСоғлом организмнинг 9 та асосий белгиси23.08, 12:51Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилиндиМиядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди22.08, 16:53Австралиялик олимлар кўкрак саратони ривожланишини секинлаштирувчи молекулани аниқладиАвстралиялик олимлар кўкрак саратони ривожланишини секинлаштирувчи молекулани аниқлади22.08, 09:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...
Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...