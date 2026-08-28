Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Замонавий дунёда миллионлаб инсонлар етарлича ухласа ҳам кун давомида ўзини ҳолсиз, чарчаган ва ланж ҳис қилишдан шикоят қилади. Кўпчилик бу муаммони тонги қаҳва, энергетик ичимликлар ёки турли витамин ва тинчлантирувчи дорилар билан ҳал қилишга уринади. Бироқ танамиз бу пайтда бутунлай бошқа нарсага муҳтож бўлади.
Таниқли муаллиф ва тадқиқотчи Дао Шен сурункали чарчоқнинг асл сабаби уйқу камлигида эмас, балки тана чиқа олмай қолган доимий асабий зўриқишда (ички стресс) эканини маълум қилди.
Танадаги «музлаб қолган» зўриқиш: Қаҳва нега ёрдам бермайди?
Кундалик ташвишлар, шошма-шошарлик ва ҳал этилмаган муаммолар инсон организмини доимий «жанг ёки қоч» режимида ушлаб туради:
Тананинг сигналлари: Инсон қаҳва ёки таблеткалар билан куч тўпламоқчи бўлганида, аслида тана фақат бир сонияга тиним олишни ва тўхтовсиз югуришни бас қилишни сўраётган бўлади;
Қўрқув ҳолатидан чиқиш: Мушаклар ва асаб тизими хавф йўқлигини ҳис қилмагунча бўшаша олмайди ва бу жараён беҳудага улкан ҳаётий энергияни совириб олади.
Энг кучли дори ўз ичингизда: Табиий куч-қувватни қайтаришнинг 3 та усули
Дао Шеннинг таъкидлашича, инсон ўзидаги асл кучни тиклаши учун қимматбаҳо воситалар талаб этилмайди:
Тўғри ва чуқур нафас олиш: Чуқур, хотиржам нафас олиш машқлари мияга тўғридан-тўғри сигнал юбориб, организмни тинчлантирувчи парасимпатик асаб тизимини ишга туширади;
Самимий кулги: Кулги — бу шунчаки яхши кайфият эмас, балки танага «ҳеч қандай хавф йўқ» деган биологик хабарни берувчи кучли механизмдир;
Қисқа танаффуслар: Кун давомида ҳеч нима қилмасдан бир неча дақиқалик сукунатда бўлиш танага йиллар давомида йиғилган кераксиз зўриқишларни қўйиб юбориш имконини беради.
Ушбу энг кучли, беминнат ва самарали дори ҳар доим инсоннинг ўз қўлида. Фақатгина тана талабига қулоқ тутиш ва уни доимий босимдан озод қилиш кифоя.
…