Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?

·0·Саломатлик
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?

Сут — оқсил, кальций, В12 витамини ва бошқа муҳим озуқа моддалари манбаи. Аммо барча сут бир хил эмас. Турли ҳайвонлар сути таркибидаги ёғ, оқсил, витамин ва минераллар миқдори сезиларли фарқ қилади.

1. Қўй сути
Оқсил ва ёғ миқдори юқорилиги билан ажралиб туради. Тадқиқотларда қўй сути сигир ва эчки сутига нисбатан кўпроқ оқсил ва умумий қуруқ моддаларга эга экани қайд этилган. Шу боис у пишлоқ ва қатиқ тайёрлашда ҳам жуда қадрланади.

2. Туя сути
Туя сути таркибида С витамини сигир сутига қараганда кўпроқ. У оқсил, кальций ва бошқа минералларни ҳам ўз ичига олади. Айниқса, қуруқ ва иссиқ ҳудудларда у муҳим озуқа манбаи ҳисобланади.

3. Буйвол сути
Ёғ ва оқсил миқдори юқори бўлган сутлардан бири. Унинг таркибидаги казеин миқдори ҳам юқори бўлиб, пишлоқ каби маҳсулотлар тайёрлаш учун жуда мос.

Boshida qush o'tirgan buyvol va stakanga quyilayotgan sutning yonma-yon tasviri.

4. Эчки сути
Таркиби жиҳатидан сигир сутига яқин. У оқсил, кальций ва айрим Б гуруҳи витаминларининг манбаи ҳисобланади. Эчки сутидан дунёда турли пишлоқ ва сут маҳсулотлари тайёрланади.

5. Сигир сути
Энг кенг тарқалган сут тури бўлиб, оқсил, кальций, Б12 витамини, магний ва бошқа озуқа моддаларини беради. Кундалик рацион учун қулай ва тўйимли маҳсулот ҳисобланади.

Yashil yaylovda sigirlar yonida bir ko'za va stakan sut turibdi.

Муҳими, қиммат ёки ноодатий сут автоматик равишда энг фойдали дегани эмас. Сут танлашда инсоннинг ёши, овқатланиш эҳтиёжи ва маҳсулотни ҳазм қила олиши ҳам ҳисобга олиниши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та меваБугун, 08:21Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Кеча, 17:23Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?30.08, 19:44Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканМиямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр экан30.08, 12:07Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканАсаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар экан30.08, 12:02Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул давоҚаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво28.08, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?