Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Сут — оқсил, кальций, В12 витамини ва бошқа муҳим озуқа моддалари манбаи. Аммо барча сут бир хил эмас. Турли ҳайвонлар сути таркибидаги ёғ, оқсил, витамин ва минераллар миқдори сезиларли фарқ қилади.
1. Қўй сути
Оқсил ва ёғ миқдори юқорилиги билан ажралиб туради. Тадқиқотларда қўй сути сигир ва эчки сутига нисбатан кўпроқ оқсил ва умумий қуруқ моддаларга эга экани қайд этилган. Шу боис у пишлоқ ва қатиқ тайёрлашда ҳам жуда қадрланади.
2. Туя сути
Туя сути таркибида С витамини сигир сутига қараганда кўпроқ. У оқсил, кальций ва бошқа минералларни ҳам ўз ичига олади. Айниқса, қуруқ ва иссиқ ҳудудларда у муҳим озуқа манбаи ҳисобланади.
3. Буйвол сути
Ёғ ва оқсил миқдори юқори бўлган сутлардан бири. Унинг таркибидаги казеин миқдори ҳам юқори бўлиб, пишлоқ каби маҳсулотлар тайёрлаш учун жуда мос.
4. Эчки сути
Таркиби жиҳатидан сигир сутига яқин. У оқсил, кальций ва айрим Б гуруҳи витаминларининг манбаи ҳисобланади. Эчки сутидан дунёда турли пишлоқ ва сут маҳсулотлари тайёрланади.
5. Сигир сути
Энг кенг тарқалган сут тури бўлиб, оқсил, кальций, Б12 витамини, магний ва бошқа озуқа моддаларини беради. Кундалик рацион учун қулай ва тўйимли маҳсулот ҳисобланади.
Муҳими, қиммат ёки ноодатий сут автоматик равишда энг фойдали дегани эмас. Сут танлашда инсоннинг ёши, овқатланиш эҳтиёжи ва маҳсулотни ҳазм қила олиши ҳам ҳисобга олиниши керак.
…