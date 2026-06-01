İran ile ABD arasındaki gizli müzakereler tamamen durduruldu

·433·Dünya
İran ile ABD arasındaki gizli müzakereler tamamen durduruldu

Orta Doğu bölgesinde siyasi gerilim zirveye ulaştı, değerli takipçiler. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu Tahran ile Washington arasındaki hassas diplomatik ilişkiler beklenmedik bir şekilde kesildi. Saygın «Tasnim» haber ajansının paylaştığı son bilgilere göre, İran tarafı aracı devletler üzerinden yürütülen tüm diyalogları resmen durdurma kararı aldı. Uluslararası siyaset arenasındaki bu keskin dönüşün, Okyanus ötesi ile Orta Doğu ilişkilerini daha da karmaşık hale getirmesi bekleniyor.

Bölgedeki durum ne kadar ciddileşiyor? Sayfamızdan ayrılmayın; Tahran'ın bu sert kararına neden olan faktörleri, Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik özel planı ve İran Dışişleri Bakanı'nın dünya kamuoyuna ilettiği ciddi açıklamanın detaylarını yakından inceleyeceğiz!

Müzakerelerin durdurulmasına ne sebep oldu?

İran resmi makamlarının bildirdiğine göre, Tahran müzakere heyetinin Washington ile ilişkileri kesmesinin doğrudan sebebi, Lübnan topraklarına düzenlenen şiddetli askeri saldırılardır. İran tarafı, barış müzakereleri sürerken bu tür askeri eylemlerin devam ettirilmesini kabul edilemez bir durum olarak görüyor.

Aynı zamanda, jeopolitik arenada durumu kökten değiştirebilecek bir başka endişe verici haber daha ortaya çıktı. Tahran'ın Yemen, Lübnan ve Irak'taki Şii müttefikleri (vekil güçleri) ile iş birliği içinde dünya ticareti için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı tamamen bloke etme (kapatma) stratejik planını hazırladığı belirtiliyor. Proje hayata geçerse, dünya enerji piyasasının ciddi bir krize girmesi işten bile değil.

«Bir cephede ateşkesin bozulması — ortak bir yenilgidir»

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesaplarından uluslararası kamuoyuna yönelik çok sert bir açıklama yaptı. Bakan, Tahran'ın barış konusundaki şartlarını net bir şekilde ortaya koydu:

Abbas Arakçi'nin açıklaması: «İran ile ABD arasındaki her türlü barış anlaşması veya ateşkes, hiçbir istisna olmaksızın Lübnan toprakları dahil tüm bölgeleri kapsamalıdır. Tek bir cephede barışın baltalanması, tüm yönlerde ateşkesin ihlali olarak kabul edilecektir».

Karmaşık jeopolitik durumun manzarası

Bölgede yaşanan olaylar zincirini ve tarafların pozisyonlarını aşağıdaki küçük analitik tablo üzerinden inceleyebiliriz:

🌐 Siyasi taraflar

📉 Mevcut durum ve eylemler

⚠️ Beklenen riskler

İran ve ABD

Aracılar üzerinden iletişim tamamen kesildi.

Barış diplomasisinin çöküşü.

İran ve müttefikleri

Hürmüz Boğazı'nı kapatma planı hazırlanıyor.

Küresel ekonomik ve petrol krizi.

İsrail ordusu

Beyrut'un güneyindeki halkı tahliyeye çağırdı.

«Hizbullah» füzelerine karşılık yeni büyük saldırılar.

Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde yaşayan sivilleri bölgeyi derhal terk etmeye çağırmıştı. İsrail tarafı, «Hizbullah» hareketinin ülkenin şehirlerine ve sivil köylerine füze saldırılarını durdurmaması halinde, bu bölgelerdeki askeri hedeflere yıkıcı darbeler indirileceği konusunda uyarıda bulundu.

Orta Doğu'daki siyasi sıcaklık saat başı artıyor ve olayların seyrinin hangi yöne gideceğini önceden kestirmek zor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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