Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması açıklandı

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Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması açıklandı

Dünya Üniversiteleri Sıralama Merkezi (CWUR), 2026 yılı için dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları listesini kamuoyuna sundu. Bu prestijli rapor kapsamında, dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden 21 binden fazla üniversitenin faaliyetleri detaylıca incelenmiş ve bunların arasından en iyi 2 bin tanesi seçilmiştir. Ne yazık ki, bu yılki küresel "Top-2000" listesinde Özbekistan'dan hiçbir yükseköğretim kurumu yer alamadı.

CWUR sıralamasının kendine has özelliği, sübjektif anketlere veya üniversitelerin kendi sundukları şüpheli raporlara dayanmamasıdır. Tüm süreç sadece aşağıdaki gerçek ve şeffaf kriterlere dayanmaktadır:

  • Eğitim kalitesi (%25): Öğrencilerin bilgi düzeyi ve eğitim koşulları.

  • Mezunların istihdam edilebilirliği (%25): Öğrencilerin iş piyasasındaki yerleri ve kariyer başarıları.

  • Öğretim kadrosunun kalitesi (%10): Bilim insanlarının uluslararası düzeydeki itibarı.

  • Araştırma faaliyetleri (%40): Milyonlarca bilimsel yayın, makale ve bunlara yapılan atıf hacmi.

Sıralama analizlerine göre, dünya yükseköğretiminde ABD mutlak liderliğini korumaya devam ediyor. Ancak Büyük Britanya, Japonya, Kanada, Fransa ve Çin gibi ülkeler de üst sıralarda aktif bir rekabet sergiliyor. İşte bu sıralamanın ilk onunda yer alan eğitim kurumları:

  1. Harvard Üniversitesi (ABD)

  2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) (ABD)

  3. Stanford Üniversitesi (ABD)

  4. Cambridge Üniversitesi (Büyük Britanya)

  5. Oxford Üniversitesi (Büyük Britanya)

  6. Princeton Üniversitesi (ABD)

  7. Pennsylvania Üniversitesi (ABD)

  8. Columbia Üniversitesi (ABD)

  9. Yale Üniversitesi (ABD)

  10. Chicago Üniversitesi (ABD)

Peki, ülkemiz üniversiteleri neden bu listede yer alamadı? Analizlere göre, yerel yükseköğretim kurumlarımız uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma hacmi, prestijli dergilerdeki atıf sayıları, profesör kadrosunun kalitesi ve mezunların dünya piyasasındaki kariyer başarıları gibi en temel gereklilikler konusunda henüz yeterli sonuçları gösterememiştir.

Bu sonuç, ülkemiz eğitim sisteminin küresel iş piyasası ve bilim dünyası ile uyumlu hale gelmesi için yapılması gereken daha çok iş olduğunu göstermektedir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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